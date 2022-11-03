Увидеть Париж и победить: Хачанов сражается с легендарным Джоковичем. LIVE

Джокович умело развел Хачанова и мяч по разным углам, однако переборщил с силой — снаряд ушел в аут. Ошибки серба почти помогли россиянину сравнять счет — уже 40:30.
Джокович плохо принял подачу Хачанова, однако тот не воспользовался ошибкой и сам отправил мяч за пределы корта. Это позволило сербу сделать брейк. Теперь он ведет в первом сете со счетом 2:0.
Хачанов вышел к сетке и остро атаковал! Джокович успел ответить, но ошибся по длине — аут. 30:40.
Соперники очень долго обменивались ударами, пока Хачанов не отбил слишком слабо — Джокович вышел к сетке и неотразимо вогнал мяч в угол корта. 15:40. Брейк-поинт у серба!
Серб очень быстро забрал свою подачу, позволив россиянину взять очки лишь однажды. 1:0 в первом сете.
По личным встречам Джокович ведет у Хачанова с разгромным счетом — 7-1. Серб выиграл у россиянина шесть матчей подряд, уступив только в одном сете в 2022 году.