Овечкин в ярости выбросил клюшку, Кучеров усадил соперника на лед: обзор НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Оттава Сенаторз» — 4:3
«Тампа» продлила победную серию до трех матчей, на своем льду переиграв «Оттаву», главными героями встречи в составе хозяев стали россияне Никита Кучеров и Михаил Сергачев. Гости открыли счет на шестой минуте и удерживали преимущество до перерыва, а в начале второго периода именно Сергачев после передачи Кучерова забросил первую шайбу своей команды. Тем не менее, на второй перерыв соперники ушли вновь при лидерстве «Оттавы» — вывел «сенаторов» вперед Мэтью Жозеф.
Развязка наступил в концовке. В течение 40 минут Алекс Киллорн и Клод Жиру обменялись шайбами, а еще минуту спустя Брейден Пойнт, которому вновь ассистировал Кучеров, сравнял счет. При этом россиянин умудрился сделать пас пяткой клюшки, едва коснувшись шайбы.
Решающим же стал бросок самого Никиты за две с половиной минуты до сирены — здесь Сергачев записал в актив голевой пас.
В отличие от партнеров в поле, не самый удачный матч выдал голкипер «Тампы» Андрей Василевский. Он отразил лишь 12 бросков — меньше было в апреле в игре против «Анахайма», но тогда его и заменили в середине. Здесь же Андрей отыграл весь матч, но как минимум третий гол «Оттавы» на его совести — голкипер покинул ворота, пытаясь остановить вброшенную шайбу, но ее отобрал Брэди Ткачук и выдал пас на Жиру, который по пустым воротам не промахнулся.
С другой стороны, нельзя не отметить, что Василевский спас «Тампу» на последней секунде матча, не позволив Ткачуку реализовать выход один на один. Аккурат перед этим, кстати, Пойнт не попал в пустые ворота.
Первой звездой матча ожидаемо признан Кучеров. Российский лидер «молний» от души покуражился в этой игре – неслучайно после победной шайбы он присел на колено и вскинул руку вверх.
Досталось от Никиты и соперникам — так, в одном из эпизодов он совершил великолепный финт, резко развернувшись. Преследовавший его Шейн Пинто не сумел среагировать и грохнулся на лед.
Матч с «Оттавой» ознаменовался для Кучерова уникальным достижением. Он стал всего третьим за всю историю НХЛ, кто забросил победную шайбу в заключительные 2 минуты 30 секунд хотя бы в двух матчах подряд — в предыдущей игре, напомним, россиянин на последней минуте сделал решающий бросок по воротам «Сан-Хосе». Ранее подобное удавалось в 1982 году Кларку Гиллису в период выступления за «Айлендерс», а в 2000 году — Стиву Томасу в составе «Торонто».
«Вашингтон Кэпиталз» — «Вегас Голден Найтс» — 2:3 ОТ
«Вашингтон» потерпел второе за два дня поражение с одинаковым счетом. Если накануне «столичные» уступили «Каролине» 2:3 в серии буллитов, то в этот раз они уступили «Вегасу» - с той лишь разницей, что решающая шайба была заброшена в овертайме. Лидер «Кэпс» Александр Овечкин ушел с площадки без голов, отметившись, впрочем, результативной передачей.
«Кэпиталз» играли дома и, к радости своих болельщиков, открыли счет на четвертой минуте благодаря точному броску Маркуса Юханссона — именно ему ассистировал Ови. Незадолго до первого перерыва Джек Акел сравнял счет, однако в самом начале второго периода Тревор ван Римсдайк вновь вывел «Кэпс» вперед. Этот гол оказался для хозяев последним в матче. Они лидировали еще более получаса, но за пять минут до истечения основного времени Уильям Каррье подарил шанс своей команде, переведя игру в овертайм. И уже на 95-й секунде дополнительного времени Ши Теодор, бросив, к слову, из-под Овечкина, принес гостям победу. Уходя в подтрибунное помещение, россиянин со злостью ударил клюшкой о скамейку и выбросил ее.
Несмотря на не самую выразительную игру Овечкина, все же нельзя не отметить, что он продолжает улучшать собственные достижения.
Он набрал за карьеру в НХЛ 1419 (785+634) очков и по количеству голевых передач превзошел Теорена Флери, а также сравнялся с Брэдом Ричардсом и Нилом Бротеном. По этому показателю, правда, россиянин далек от вершины — в настоящее время он вышел на 77-е место.
В то же время, по общему количеству очков Овечкин занимает 20-ю строчку среди всех игроков в истории лиги. И всего один балл отделяет его от Адама Оутса. Таким образом, уже в следующей встрече российский форвард может подняться в этом списке. Хотя, конечно, главное для поклонников Великой восьмерки — его голевая статистика. На данный момент на его счету пять шайб в 11 играх — кто-то бы позавидовал, но лично для Александра это не выдающийся показатель. Но все же ему остается лишь 16 голов до отметки в 801 шайбу за карьеру — именно столько в свое время наколотил легендарный Горди Хоу, занимающий второе место в списке главных снайперов лиги. Далее — только вечный рекорд Уэйна Гретцки, 894 шайбы.
«Миннесота Уайлд» — «Монреаль Канадиенс» — 4:1
В отличие от Овечкина, в нынешнем сезоне намного лучше обстоят дела у Кирилла Капризова, который продолжает тащить «Миннесоту». «Дикари» провалили начало чемпионата, но затем российский форвард разыгрался и начал делать результат. Вот в и в этот раз его дубль помог команде одержать уверенную победу над «Монреалем».
Первый период команды закончили без заброшенных шайб, а ко второму перерыву «Уайлд» вели 3:0, при этом автором двух из этих голов стал именно Капризов.
Незадолго до сирены Ник Судзуки отыграл одну шайбу, реализовав большинство, но точку в матче поставил Мэтт Болди, установив окончательный счет.
По итогам встречи россиянин стал второй звездой матча. Первой признан его одноклубник, вратарь Марк-Андре Флери, чьи заслуги, безусловно, нельзя недооценивать — он отразил 34 броска. Но все же мы говорим, в первую очередь, о Капризове — он не только принес своей команде победу, но и забросил восьмую шайбу в сезоне, что стало вторым результатом в истории клуба по количеству голов в первые 10 игр чемпионата. Больше было только у Брайана Ролстона в сезоне-2006/07, когда он отличился девять раз за 10 матчей.
«Он не забивает одним и тем же образом, не только реализует большинство — не знаю уж, какая там статистика. Он всегда забрасывает по-разному.
Сегодня он был не там, где обычно находится при большинстве, но он был в нужном месте — и забил. Вот что делает его особенным»,
— высказался после матча о Капризове главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон.
«Питтсбург Пингвинз» — «Бостон Брюинз» — 5:6 ОТ
Перед этой игрой «пингвины» потерпели четыре кряду поражения, по большому счету, даже не имея шансов выгрызть победу хотя в одной встрече. Теперь же на своем льду Евгений Малкин и компания были невероятно близки к успеху, и сам россиянин сделал для этого немало. Если после первого периода «Питтсбург» уступал 1:2, то уже в начале второй 20-минутки Малкин сравнял счет, а к 32-й минуте «пингвины» вели уже 5:2, при этом Евгений в эпизоде с пятым голом выступил также в качестве ассистента.
Однако заполучив столь комфортное преимущество, хозяева, такое ощущение, просто бросили играть. И если шайба Брэда Маршана во втором периоде, после которой счет стал 5:3, еще могла быть не катастрофой, а лишь тревожным звонком, то третий период «Питтсбург» откровенно провалил. Павел Заха и Тейлор Холл сравняли счет, переведя игру в овертайм, а там отправил хозяев в глухой нокаут Хампус Линдхольм.
Набрав два очка, Малкин довел общее число баллов за сезон до 10 — на его счету пять голов и пять ассистов.
Кроме того, он установил не самое значимое, но весьма любопытное достижение: он вместе с капитаном «Питтсбурга» Сидни Кросби забросили по шайбе в одном и том же матче в 110-й раз за карьеру.
«Калгари Флеймз» — «Сиэтл Кракен» — 4:5
«Флеймз» упустили победу практически так же, как и «Питтсбург» - на своем льду они вели со счетом 4:2. Обращаем внимание на то, что первую шайбу в составе хозяев забросил россиянин Никита Задоров. Этот гол стал для него вторым в восьми играх в сезоне. Впрочем, помочь команде удержать преимущество он не смог.
На 42-й минуте игроки «Калгари» Тайлер Тоффоли и Тейлор Льюис забросили по шайбе, но дальше забивали только гости. Пяти минут «кракенам» хватило для того, чтобы полностью перевернуть игру, сравнять счет и вырвать победу. Цифры 4:5 загорелись на табло на 54-й минуте, и у хозяев было достаточно времени, чтобы исправить ситуацию, однако они уже не смогли ничего сделать.
Из ярких событий матча стоит выделить эпизод с участием того же Задорова — в конце первого периода он подрался с защитником «Сиэтла» Джейми Олексяком.
А после того, как Никита забросил шайбу, многие, несомненно, вспомнили «хет-трик Горди Хоу» — это своеобразное достижение названное в честь выдающегося канадца. Оно заключается в том, что за один матч игрок должен успеть подраться, забить гол и сделать ассист. Последнее действие в этой встрече Задорову не удалось.