Овечкин в ярости выбросил клюшку, Кучеров усадил соперника на лед: обзор НХЛ

В матче очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) лидер «Тампы» Никита Кучеров принес своей команде победу над «Оттавой», набрав три очка. Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сделал ассист, но не спас «столичных» от поражения в игре с «Вегасом», а нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил дубль в матче с «Монреалем». «Газета.Ru» — о главных событиях дня с участием российских хоккеистов.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Оттава Сенаторз» — 4:3

«Тампа» продлила победную серию до трех матчей, на своем льду переиграв «Оттаву», главными героями встречи в составе хозяев стали россияне Никита Кучеров и Михаил Сергачев. Гости открыли счет на шестой минуте и удерживали преимущество до перерыва, а в начале второго периода именно Сергачев после передачи Кучерова забросил первую шайбу своей команды. Тем не менее, на второй перерыв соперники ушли вновь при лидерстве «Оттавы» — вывел «сенаторов» вперед Мэтью Жозеф.

Развязка наступил в концовке. В течение 40 минут Алекс Киллорн и Клод Жиру обменялись шайбами, а еще минуту спустя Брейден Пойнт, которому вновь ассистировал Кучеров, сравнял счет. При этом россиянин умудрился сделать пас пяткой клюшки, едва коснувшись шайбы.

Решающим же стал бросок самого Никиты за две с половиной минуты до сирены — здесь Сергачев записал в актив голевой пас.

В отличие от партнеров в поле, не самый удачный матч выдал голкипер «Тампы» Андрей Василевский. Он отразил лишь 12 бросков — меньше было в апреле в игре против «Анахайма», но тогда его и заменили в середине. Здесь же Андрей отыграл весь матч, но как минимум третий гол «Оттавы» на его совести — голкипер покинул ворота, пытаясь остановить вброшенную шайбу, но ее отобрал Брэди Ткачук и выдал пас на Жиру, который по пустым воротам не промахнулся.

С другой стороны, нельзя не отметить, что Василевский спас «Тампу» на последней секунде матча, не позволив Ткачуку реализовать выход один на один. Аккурат перед этим, кстати, Пойнт не попал в пустые ворота.

Первой звездой матча ожидаемо признан Кучеров. Российский лидер «молний» от души покуражился в этой игре – неслучайно после победной шайбы он присел на колено и вскинул руку вверх.

Досталось от Никиты и соперникам — так, в одном из эпизодов он совершил великолепный финт, резко развернувшись. Преследовавший его Шейн Пинто не сумел среагировать и грохнулся на лед.

Матч с «Оттавой» ознаменовался для Кучерова уникальным достижением. Он стал всего третьим за всю историю НХЛ, кто забросил победную шайбу в заключительные 2 минуты 30 секунд хотя бы в двух матчах подряд — в предыдущей игре, напомним, россиянин на последней минуте сделал решающий бросок по воротам «Сан-Хосе». Ранее подобное удавалось в 1982 году Кларку Гиллису в период выступления за «Айлендерс», а в 2000 году — Стиву Томасу в составе «Торонто».

«Вашингтон Кэпиталз» — «Вегас Голден Найтс» — 2:3 ОТ

«Вашингтон» потерпел второе за два дня поражение с одинаковым счетом. Если накануне «столичные» уступили «Каролине» 2:3 в серии буллитов, то в этот раз они уступили «Вегасу» - с той лишь разницей, что решающая шайба была заброшена в овертайме. Лидер «Кэпс» Александр Овечкин ушел с площадки без голов, отметившись, впрочем, результативной передачей.

«Кэпиталз» играли дома и, к радости своих болельщиков, открыли счет на четвертой минуте благодаря точному броску Маркуса Юханссона — именно ему ассистировал Ови. Незадолго до первого перерыва Джек Акел сравнял счет, однако в самом начале второго периода Тревор ван Римсдайк вновь вывел «Кэпс» вперед. Этот гол оказался для хозяев последним в матче. Они лидировали еще более получаса, но за пять минут до истечения основного времени Уильям Каррье подарил шанс своей команде, переведя игру в овертайм. И уже на 95-й секунде дополнительного времени Ши Теодор, бросив, к слову, из-под Овечкина, принес гостям победу. Уходя в подтрибунное помещение, россиянин со злостью ударил клюшкой о скамейку и выбросил ее.

Несмотря на не самую выразительную игру Овечкина, все же нельзя не отметить, что он продолжает улучшать собственные достижения.

Он набрал за карьеру в НХЛ 1419 (785+634) очков и по количеству голевых передач превзошел Теорена Флери, а также сравнялся с Брэдом Ричардсом и Нилом Бротеном. По этому показателю, правда, россиянин далек от вершины — в настоящее время он вышел на 77-е место.

В то же время, по общему количеству очков Овечкин занимает 20-ю строчку среди всех игроков в истории лиги. И всего один балл отделяет его от Адама Оутса. Таким образом, уже в следующей встрече российский форвард может подняться в этом списке. Хотя, конечно, главное для поклонников Великой восьмерки — его голевая статистика. На данный момент на его счету пять шайб в 11 играх — кто-то бы позавидовал, но лично для Александра это не выдающийся показатель. Но все же ему остается лишь 16 голов до отметки в 801 шайбу за карьеру — именно столько в свое время наколотил легендарный Горди Хоу, занимающий второе место в списке главных снайперов лиги. Далее — только вечный рекорд Уэйна Гретцки, 894 шайбы.

«Миннесота Уайлд» — «Монреаль Канадиенс» — 4:1

В отличие от Овечкина, в нынешнем сезоне намного лучше обстоят дела у Кирилла Капризова, который продолжает тащить «Миннесоту». «Дикари» провалили начало чемпионата, но затем российский форвард разыгрался и начал делать результат. Вот в и в этот раз его дубль помог команде одержать уверенную победу над «Монреалем».

Первый период команды закончили без заброшенных шайб, а ко второму перерыву «Уайлд» вели 3:0, при этом автором двух из этих голов стал именно Капризов.

Незадолго до сирены Ник Судзуки отыграл одну шайбу, реализовав большинство, но точку в матче поставил Мэтт Болди, установив окончательный счет.

По итогам встречи россиянин стал второй звездой матча. Первой признан его одноклубник, вратарь Марк-Андре Флери, чьи заслуги, безусловно, нельзя недооценивать — он отразил 34 броска. Но все же мы говорим, в первую очередь, о Капризове — он не только принес своей команде победу, но и забросил восьмую шайбу в сезоне, что стало вторым результатом в истории клуба по количеству голов в первые 10 игр чемпионата. Больше было только у Брайана Ролстона в сезоне-2006/07, когда он отличился девять раз за 10 матчей.

«Он не забивает одним и тем же образом, не только реализует большинство — не знаю уж, какая там статистика. Он всегда забрасывает по-разному.

Сегодня он был не там, где обычно находится при большинстве, но он был в нужном месте — и забил. Вот что делает его особенным»,

— высказался после матча о Капризове главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон.

«Питтсбург Пингвинз» — «Бостон Брюинз» — 5:6 ОТ

Перед этой игрой «пингвины» потерпели четыре кряду поражения, по большому счету, даже не имея шансов выгрызть победу хотя в одной встрече. Теперь же на своем льду Евгений Малкин и компания были невероятно близки к успеху, и сам россиянин сделал для этого немало. Если после первого периода «Питтсбург» уступал 1:2, то уже в начале второй 20-минутки Малкин сравнял счет, а к 32-й минуте «пингвины» вели уже 5:2, при этом Евгений в эпизоде с пятым голом выступил также в качестве ассистента.

Однако заполучив столь комфортное преимущество, хозяева, такое ощущение, просто бросили играть. И если шайба Брэда Маршана во втором периоде, после которой счет стал 5:3, еще могла быть не катастрофой, а лишь тревожным звонком, то третий период «Питтсбург» откровенно провалил. Павел Заха и Тейлор Холл сравняли счет, переведя игру в овертайм, а там отправил хозяев в глухой нокаут Хампус Линдхольм.

Набрав два очка, Малкин довел общее число баллов за сезон до 10 — на его счету пять голов и пять ассистов.

Кроме того, он установил не самое значимое, но весьма любопытное достижение: он вместе с капитаном «Питтсбурга» Сидни Кросби забросили по шайбе в одном и том же матче в 110-й раз за карьеру.

«Калгари Флеймз» — «Сиэтл Кракен» — 4:5

«Флеймз» упустили победу практически так же, как и «Питтсбург» - на своем льду они вели со счетом 4:2. Обращаем внимание на то, что первую шайбу в составе хозяев забросил россиянин Никита Задоров. Этот гол стал для него вторым в восьми играх в сезоне. Впрочем, помочь команде удержать преимущество он не смог.

На 42-й минуте игроки «Калгари» Тайлер Тоффоли и Тейлор Льюис забросили по шайбе, но дальше забивали только гости. Пяти минут «кракенам» хватило для того, чтобы полностью перевернуть игру, сравнять счет и вырвать победу. Цифры 4:5 загорелись на табло на 54-й минуте, и у хозяев было достаточно времени, чтобы исправить ситуацию, однако они уже не смогли ничего сделать.

Из ярких событий матча стоит выделить эпизод с участием того же Задорова — в конце первого периода он подрался с защитником «Сиэтла» Джейми Олексяком.

А после того, как Никита забросил шайбу, многие, несомненно, вспомнили «хет-трик Горди Хоу» — это своеобразное достижение названное в честь выдающегося канадца. Оно заключается в том, что за один матч игрок должен успеть подраться, забить гол и сделать ассист. Последнее действие в этой встрече Задорову не удалось.