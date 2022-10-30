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Бой экс-чемпиона мира: украинец Ломаченко бьется с американцем Ортисом. LIVE

Бокс. Турнир компании Top Rank. Василий Ломаченко — Джемейн Ортис. ОНЛАЙН

Украинский боксер Василий Ломаченко в главном бою на турнире, устроенном компанией Top Rank, бьется с представителем США Джемейном Ортисом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию боя.
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
5:43

Ромеро полностью от нокдауна восстановился, получился равный второй раунд, хоть Мартинез и начал его активней. Посмотрим, что будет дальше.

5:39

Ромеро уже в первом раунде побывать в нокдауне, хотя поединок был довольно равный. Повезло ему, что смог он подняться.

5:33

Хосе Ромеро и Роб Мартинез уже появились в ринге.

5:23

Победил Торрез. Рефери в третьем раунде остановил бой. Слишком плохо Хефни выглядел в этом поединке.

5:19

Хефни во втором раунде слишком пассивно вел бой, за что получил замечание от судьи, а в конце раунда он побывал еще раз в нокдауне.

5:15

Хефни уже в первом раунде побывал в нокдауне. Кажется, Торрез должен забрать победу.

5:13

Затем на ринге появятся Хосе Ромеро и Роб Рамирез. Ну а потом Ломаченко и Ортис выяснят отношения.

5:11

Сейчас на ринге начнут выяснять отношения Ахмед Хефни и Ричард Торрез.

05:00

Добрый вечер, уважаемые любители бокса! Украинский боксер Василий Ломаченко сражается с американцем Джемейном Ортисом в рамках боксерского вечера от компании Top Rank.

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