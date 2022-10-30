Бой экс-чемпиона мира: украинец Ломаченко бьется с американцем Ортисом. LIVE

Ромеро полностью от нокдауна восстановился, получился равный второй раунд, хоть Мартинез и начал его активней. Посмотрим, что будет дальше.
Ромеро уже в первом раунде побывать в нокдауне, хотя поединок был довольно равный. Повезло ему, что смог он подняться.
Победил Торрез. Рефери в третьем раунде остановил бой. Слишком плохо Хефни выглядел в этом поединке.
Хефни во втором раунде слишком пассивно вел бой, за что получил замечание от судьи, а в конце раунда он побывал еще раз в нокдауне.
Затем на ринге появятся Хосе Ромеро и Роб Рамирез. Ну а потом Ломаченко и Ортис выяснят отношения.