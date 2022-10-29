Спорт

Трусова не пошла на тройной аксель и проиграла ученице Тутберидзе на этапе Гран-при России

Аделия Петросян выиграла короткую программу на втором этапе Гран-при России в Сочи

В рамках второго этапа Гран-при России по фигурному катанию Александра Трусова представила короткую программу, это будет ее первое выступление после ухода из группы тренера Этери Тутберидзе. Она не пошла на тройной аксель и стала второй, уступив ученице бывшего тренера Аделии Петросян.«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию прокатов.
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16:35

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию короткой программы у женщин на втором этапе Гран-при России. До скорых встреч!

16:30

Произвольные программы женщины покажут уже завтра, 30 октября. Соревнования начнутся в 14.30 по московскому времени.

16:25

Ну и нельзя не отметить еще одну программу. Софья Самоделкина не показала свой лучший уровень, однако пошла на элемент ультра-си в своей программе.

16:20

А вот и программа Аделии Петросян, которая единственная чисто выполнила тройной аксель.

16:15

Новая короткая программа Александры Трусовой, которую ей поставил хореограф Никита Михайлов.

16:10

Короткая программа Вероники Яметовой, которая практически сенсационно оказалась на третьей строчке.

16:05

Итак, подводим итоги короткой программы у женщин на втором этапе Гран-при России. Аделия Петросян — первая с тройным акселем, Александра Трусова — вторая, а замкнула тройку лидеров Вероника Яметова.

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15:57

Самоделкина за свое выступление набирает 63,66 балла. Практически плачет фигуристка, только пятая она.

15:55

Очень обидно в начале программы с тройного акселя падает Софья, но зато следом чисто на очень хорошие плюсы фигуристка исполняет тройной флип. Прекрасные у нее поставлены вращения, судьи их оценивают по достоинству — на четвертый уровень. А вот каскад не получается — тройной лутц выполнен неплохо, а вот с тройного риттбергера падает фигуристка. И очень жаль за подобные ошибки, очень сложный контент заявила Самоделкина, прекрасная у нее программа, и ведь в целом выступление смотрелось очень достойно.

15:52

А замыкает соревнования в короткой программе у женщин еще одна ученица Соколовской — Софья Самоделкина.

15:52

Судьи оценивают прокат Малышевой в 53,99 балла.

15:50

В начало программы Малышева ставит тройной флип и выполняет его просто прекрасно, идеально она справляется с прыжком, а вот на акселе возникают проблемы — только в один оборот получается прыжок, раскрывается фигуристка в воздухе. Зато следом чисто делает дорожку шагов на четвертый уровень. Каскад тройной лутц + тройной тулуп в целом выходит, но будто бы тяжело фигуристке его было прыгать. Но при этом стоит отметить, что практически со всеми своими хореографическими элементами она справляется прекрасно.

15:46

Вероника Малышева выходит на лед со своей короткой программой.

15:45

Петросян набирает за свой короткий прокат 78,92 балла. Первая она сейчас.

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Владимир Астапкович/РИА Новости
15:43

Выполнен чисто тройной аксель у Аделии! Следом чисто прыгает Петросян тройной лутц, вращения судьи оценивают на четвертый уровень. Прекрасная, маленькая и очень гибкая Аделия буквально парит надо льдом, но вот в каскаде тройной флип + тройной тулуп ошибается на втором прыжке, был недокрут, и приземление вышло не самым удачным. Но вся остальная программа выполнена блестяще, практически все хореографические элементы сделаны на четвертый уровень. Отличный прокат от Петросян. Этери Тутберидзе выглядит довольной.

15:39

Аделия Петросян из тренерского штаба Этери Тутберидзе выходит!

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Владимир Астапкович/РИА Новости
15:39

Трусова за свой прокат набирает 70,20 балла. Выходит она на первое место.

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Владимир Астапкович/РИА Новости
15:37

Новую короткую демонстрирует Трусова, а начинает она с двойного акселя — чистейшим выходит прыжок. Дальше идет сольный тройной флип, который выполнен на очень хорошие бонусы. Вращения — четвертый уровень, а вот каскад не удается тройной лутц Трусова прыгает чисто, а вот тулуп выходит только в два оборота. и рукой льда касается фигуристка. Дорожка шагов следом сделана на третий уровень. Но буквально проживает свою программу Трусова, от того и действительно обидно за ошибку на каскаде. Но стоит вспомнить, что только недавно ей была поставлена новая программа.

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Владимир Астапкович/РИА Новости
15:33

Александра Трусова выходит на свой первый официальный старт после Олимпиады под руководством Светланы Соколовской. Под музыку Indila — Ainsi bas la vida выступает она.

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Владимир Астапкович/РИА Новости
15:32

53,37 балла — именно столько набирает Чаплыгина за свой прокат.

15:30

Каскад тройной риттбергер + тройной риттбергер ставит фигуристка в самом начале, но вот выходит он не самым удачным, недркруты присутствуют. Зато двойной аксель выполнен совершенно четко и уверенно. Вращения судьи оценивают на третий уровень, а с сольным лутцем Чаплыгина справляется, хотя показалось, что может она упасть. Но в целом программа смотрится очень хорошо, под интересный саундтрек из «Блудных сестер» она катается. Весьма достойный прокат.

15:26

Софья Чаплыгина на льду.

15:26

Морозова за свой прокат набирает 57,42 балла.

15:24

Морозова начинает с двойного акселя, прекрасно у нее получается прыжок, как и следующий каскад тройной флип + тройной тулуп. Совершенно спокойно себя чувствует фигуристка на льду. Вращения у нее на четвертый уровень, прекрасное владение коньком демонстрирует спортсменка. Сольный тройной лутц тоже получается, казалось, что немного неточно, но в целом справилась с элементом Морозова. Уверенно она себя чувствует на льду, и это отражается в ее программе. Прекрасное выступление!

15:20

Анастасия Морозова открывает вторую разминку!

15:13

Вторая разминочная группа на льду!

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15:12

Яметова за свой стиль прокат набирает 68,03 балла. Выходит она на первое место!

15:10

Первый двойной аксель Яметова выполняет шикарно, следом делает чистый каскад тройной лутц + двойной тулуп (возможно, должен был там быть тройной), дорожка шагов оценена на четвертый уровень, прекрасные и вращения у Вероники — тоже на самый высокий уровень. Сольный тройной флип фигуристка тоже исполняет без проблем. Блестящее выступление в исполнении Яметовой, браво!

15:07

Замыкает первую разминку Вероника Яметова.

15:06

54,05 балла набирает Федянина.

15:04

Первым ставит Федянина каскад тройной лутц + тройной тулуп и прыгает его очень красиво, оба прыжка с руками наверх. А вот с сольным тройным флипом не справляется, падает с него, хотя казалось, что прыжок вышел хорошим и правильным по оси. Следующая дорожка шагов оценена судьями на четвертый уровень, а двойной аксель выполнен четко. А вот вращения получают третий уровень. Но в целом очень приятное впечатление оставляет короткая программа фигуристки.

15:01

На лед приглашается Виктория Федянина из Пермского края.

15:00

Третьяка получает за свой прокат 50,05 балла.

14:58

Первый прыжок не особо удачным выходит, не докручивает Третьякова тройной флип. Зато двойной аксель выходит отличным. И стоит отметить музыку, нечто магнетическое в ней есть, и прекрасно в эту программу вписывается фигуристка. Дорожка шагов получается на четвертый уровень, а вот каскад выходит не особо — при приземлении с тройного лутца рукой коснулась льда спортсменка, но удалось ей прикрепить тулуп, но только в два оборота. Вращения судьи оценивают на третий уровень, и в целом можно сказать, что справилась Третьякова.

14:55

Дарья Третьякова на льду.

14:54

Судьи оценивают прокат Видинеевой в 38,85 балла.

14:53

В начале программы фигуристка обидно падает с тройного флипа, долго она выцеливала прыжок, долго заходила, но не получилось. Не удался и тройной риттбергер, к которому, видимо, должен был быть прикреплен каскад — тоже неудачное приземление, и прицепить второй прыжок не представлялось возможным. зато за дорожками фигуристки достаточно интересно наблюдать, весьма неплохо они у нее получились. Третий прыжок — двойной аксель — тоже получается не самым лучшим, не докрутила его спортсменка и при приземлении была вынуждена подставить вторую ногу. Не получилось сегодня с прыжковой частью фигуристка, а ведь так хорошо в целом смотрится программа...

14:49

Следующая выступает Арина Видинеева из Красноярского края.

14:49

Захарова за свой прокат набирает 67,55 балла.

14:47

Начинает Захарова с каскада тройной лутц + тройной тулуп, и выполнен он здорово, несмотря на то, что чуть повело фигуристку при приземлении со второго элемента Следом чисто исполняет она двойной аксель, прекрасные вращения показывает, которые судьи оценивают на четвертый уровень. Сольный тройной флип выходит прекрасным, больше балла надбавки получает Захарова за него. Отличная программа в ее исполнении, дорожки шагов тоже на четвертый уровень, и просто зажгла в этой программе Захарова. Отличное выступление!

14:43

София Захарова из Санкт-Петербурга выходит на лед.

14:43

51,96 балла получает Губашева за свой короткий прокат.

14:41

Губашева в начало программы ставит каскад тройной тулуп + тройной тулуп, но получается он у нее не самым лучшим, с недокрутом вышел первый прыжок и с неким трудом прицепила к нему второй элемент фигуристка. Зато сольный двойной аксель вышел замечательным, как и тройной риттбергер. Вращения у спортсменки судьи оценили на третий уровень, как и одну из дорожек шагов. Не самое уверенное выступление показала Губашева, но при этом и серьезных видимых ошибок фигуристка тоже не допустила.

14:38

Открывает соревнования женщин на втором этапе Гран-при России открывает Рената Губашева.

14:31

На лед выходит первая разминочная группа.

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14:25

Полный список участник на этот этап выглядит так:

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14:20

Соревнования начнутся в 14.30 по московскому времени.

14:15

Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию короткой программы у женщин в рамках второго этапа Гран-при России по фигурному катанию.

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