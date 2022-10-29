Трусова не пошла на тройной аксель и проиграла ученице Тутберидзе на этапе Гран-при России

14:53

В начале программы фигуристка обидно падает с тройного флипа, долго она выцеливала прыжок, долго заходила, но не получилось. Не удался и тройной риттбергер, к которому, видимо, должен был быть прикреплен каскад — тоже неудачное приземление, и прицепить второй прыжок не представлялось возможным. зато за дорожками фигуристки достаточно интересно наблюдать, весьма неплохо они у нее получились. Третий прыжок — двойной аксель — тоже получается не самым лучшим, не докрутила его спортсменка и при приземлении была вынуждена подставить вторую ногу. Не получилось сегодня с прыжковой частью фигуристка, а ведь так хорошо в целом смотрится программа...