Спорт

Битва четверных: фигуристки Тутберидзе и Плющенко сражаются за золото. LIVE

Фигурное катание. 2-й этап Гран-при России. Юниоры. Девушки. Произвольная программа. Онлайн

В рамках второго этапа Гран-при России «Бархатный сезон», который проходит в Сочи, юные фигуристки показывают произвольную программу. После короткой программы лидирует ученица Евгения Плющенко Вероника Жилина, а на втором месте находится фигуристка Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию прокатов.
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13:40

Камилла Нелюбова, еще одна ученица Евгения Плющенко, представляющая Краснодарский край, открывает выступления в этой группе.

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13:34

Ну а теперь начинается разминка второй группы.

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13:33

156,18 — Алиса Полякова уверенно выходит на первое место.

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13:31

И сразу бабочка на флипе, но качественные тройной лутц и тройной риттбергер, а потом еще и тройной сальхов. Во второй части каскад 3 флип + 2 тулуп + 2 аксель + секвенция, каскад 2 аксель + 3 тулуп, каскад 3 лутц + 2 тулуп. И это еще все сдобрено вращениями и дорожкой третьих и четвертых уровней. Сложная и классная программа, пусть и не со всем справилась. Но предыдущих участниц обойдет с большим запасом!

13:27

Выступает Алиса Полякова из «Ангелов Плющенко».

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13:26

134,57 — сумма Ганиной. Это дает ей только промежуточное третье место.

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13:24

С ошибочкой исполнила в начале тройной лутц, затем справилась с двойным акселем, почти идеально прыгнула каскад 3 риттбергер + 2 тулуп и отвращалась на третий уровень. Во второй части проката сделала бабочку вместо акселя, упала с тройного флипа, не справилась с тройным флипом, который был первым прыжком в каскаде, но выполнила 3 лутц + 2 тулуп. В общем, не получился прокат.

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13:21

Мария Ганина из Омской области начинает выступление.

13:20

141,06 — проиграла произвольную, но по сумме все же вышла на первое место Иванова.

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13:18

Начала с лутца, но сделала бабочку. Дальше с ошибкой исполнила двойной аксель, а вот с тройным риттбергером справилась. Но ситуацию это не изменило: падение на последнем прыжке в каскаде 3 флип + ойлер + 3 сальхов. Во второй части каскад 3 лутц + 2 аксель + секвенция и каскад 3 тулуп + 2 аксель и сольный тройной тулуп были исполнены достаточно уверенно. Вращения все сделаны на третий уровень. По сложности должна выйти на первое место, по идее.

13:14

Ярослава Иванова из Красноярского края на льду.

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13:13

139,75 — и это значит, что Анастасия Быкова выходит на первое место пока.

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13:11

Качественно исполнила каскад 3 риттбергер + 2 тулуп в начале, затем сделала сольный тройной риттбергер, а после него и двойной аксель. Во второй части проката с помаркой исполнила тройной сальхов, затем сделала каскад 3 сальхов + ойлер + 2 сальхов, дальше каскад 3 тулуп + 2 тулуп, а затем и сольный двойной аксель. Много вращений на четвертый уровень. Очень приличный прокат.

13:07

Анастасия Быкова из Краснодарского края на льду.

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13:

122,55 — сумма Веселовой. Выходит на промежуточное первое место, но это только начало соревнований.

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13:04

Сначала тройной риттбергер приземлила на две ноги, затем то же самое повторила с тройным лутцем. Прыгнула каскад из 3 риттбергер + 2 аксель, а затем каскад 3 сальхов + 2 тулуп. Во второй части проката неудачно прыгнула тройной тулуп, затем тоже не слишком чисто исполнила каскад 2 аксель + ойлер + 2 сальхов, а вот с сольным тройным акселем справилась. Вращения в основном были третьего уровня. Очень старалась, но прокат не удался.

13:00

Маргарита Веселова из Волгоградской области выступает.

12:59

105,03 — результат Сафроной по сумме прокатов. Вряд ли он станет ориентиром, конечно.

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12:57

Начала с падения с тройного тулупа, потом сделала неплохой, но не идеальный двойной аксель. Дальше было вращение третьего уровня и двойной лутц. Во второй части проката упала с тройного сальхова, потом упала с тройного тулупа, который был первым прыжком в каскаде. Зато справилась с каскадом 2 лутц + 2 тулуп + 2 риттбергер, но не уложилась в музыку на последнем вращении. Неудачный в целом прокат, конечно.

12:54

Дарья Сафронова, представляющая Республику Крым, открывает соревнования.

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12:50

Пока идет разминка, порядок выступления в первой группе.

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12:47

Первая группа участниц вышла на лед для разминки.

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12:40

Вот так выглядит дворец «Айсберг» в Адлере, где проходят соревнования.

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12:30

Положение после короткой программы:

1. Вероника Жилина – 76,67 2. Алиса Двоеглазова – 70,96 3. Агата Петрова – 66,56 4. Таисия Щербинина – 62,49 5. Дина Хуснутдинова – 61,71 6. Кира Трофимова – 61,50 7. Ева Зубкова – 61,36 8. Людмила Фурсова – 60,33 9. Ирина Мигаленя – 60,06 10. Алиса Шатохина – 54,65 11. Анастасия Марасанова – 54,46 12. Камилла Нелюбова – 54,44 13. Алиса Полякова – 51,99 14. Мария Ганина – 51,84 15. Ярослава Иванова – 50,02 16. Анастасия Быкова – 47,32 17. Маргарита Веселова – 39,05 18. Дарья Сафронова – 38,67

12:20

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Порядок выступлений сегодня выглядит так:

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