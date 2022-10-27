Спорт

Фигуристка Плющенко прыгнула тройной аксель: Жилина победила учениц Тутберидзе

Ученица Плющенко Вероника Жилина лидирует после короткой программы

В рамках второго этапа Гран-при России юные фигуристки представили короткую программу. На лед вышли и разыграли лидерство ученица Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова и воспитанница Евгения Плющенко Вероника Жилина. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию прокатов.
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20:10

Вот такими получились соревнования у девушек уровня КМС на этапе Гран-при «Бархатный сезон». Лидирует после короткой программы ученица Евгения Плющенко Вероника Жилина. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч.

20:09

Марасанова из-за своей ошибки становится только 11-й сегодня.

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20:07

Двойной аксель в начале проката от Марасановой, затем тройной риттбергер и вращение четвертого уровня. А вот при исполнении каскада во второй части проката упала на тройном лутце, который был первым прыжком. Вращения были на четвертый уровень, а дорожка шагов — на второй.

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20:05

Анастасия Марасанова завершает сегодняшние соревнования. Она тоже из Питера.

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20:04

Петрова входит в тройку на данный момент!

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20:01

Сразу же каскад 3 лутц + 3 тулуп на хороший плюс в исполнении петербурженки, затем неплохой тройной риттбергер, а дальше вращение четвертого уровня. Во второй части проката сделала двойной аксель и отвращалась на четвертый и третий уровни.

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19:58

Хустнутдинова занимает на данный момент высокое четвертое место! Обеспечила себе сильнейшую разминку в произвольной программе.

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19:56

Тройной риттбергер в начале программы, затем вращение третьего уровня и двойной аксель. Дальше вращение четвертого уровня и каскад 3 лутц + 3 тулуп в начале второй части программы. Сделала с ошибочкой. Дорожку шагов на второй уровень сделала, а закончился вращением на третий.

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19:5

Дина Хуснутдинова из Республики Татарстан выступает следующей.

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19:52

Седьмое место вслед за Фурсовой и Мигалени. Но тоже за 60 баллов.

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19:50

В начале программы был очень приличный каскад 3 лутц + 3 тулуп, затем двойной аксель и вращение четвертого уровня. Вторую часть программы начала с тройного риттбергера — тоже уверенно. Одно из вращений, как и дорожку шагов, сделала только на второй уровень, но в целом очень добротное выступление.

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19:48

Ирина Мигаленя выступает.

19:47

Полякова выходит на промежуточное девятое место.

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19:44

Сразу же приличный двойной аксель, а вот с тройного риттбергера упала. Вращение третьего уровня, каскад 3 лутц + 3 тулуп во второй части программы. Вращения были снова на третий уровень, а дорожка шагов — второго. Расстроилась очень после падения.

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19:42

Алиса Полякова, еще одна представительница «Ангелов Плющенко», на льду.

19:40

Кира Трофимова выходит на четвертое место. Особенно шикарен, конечно, был двойной аксель, который все судьи оценили на +3.

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19:38

Сначала сделала очень качественный тройной риттбергер, после которого справилась и с двойным акселем. Вращение на четвертый уровень, после чего во второй части проката каскад 3 лутц + 3 тулуп, снова вращение на четвертый уровень, после чего последовала дорожка на второй уровень, а завершила вращением третьего. Приличный прокат.

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19:36

Кира Трофимова выступает в третьей группе первой. Это еще одна ученица Евгения Плющенко. Она из Московской области.

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19:29

Начинается разминка третьей группы.

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19:15

Сейчас пауза на заливку льда, а потом последняя группа участниц.

19:15

Только восьмой Ганина становится.

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19:13

Тройной риттбергер исполнила чисто, как и двойной аксель. Отвращалась на четвертый уровень и затем во второй части программы выполнила каскад 3 лутц + 2 тулуп. Тулуп, правда, должен был быть тройным, но не докрутила. Зато вращалась и дальше на четвертый уровень.

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100%
19:11

Мария Ганина из Омской области выступает следующей.

19:59

На льду предпоследняя участница — Агата Петрова.

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19:10

Фурсова выходит на пятое место — чуть снизили ей оценку за технику.

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19:08

Начав с удачных прыжков, Фурсова затем сделала вращение на четвертый уровень, а во второй части программы качественно прыгнула тройной риттбергер. После него была очень интересная дорожка шагов, правда, оценили ее только вторым уровнем. Но отвращалась в оставшееся время программы качественно — на третий и четвертый уровни.

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19:05

Фурсова исполнила чисто двойной аксель, каскад тройной лутц + тройной тулуп.

19:05

Следующей выступает Людмила Фурсова из Санкт-Петербурга. Она катается в ярко-розовом костюме под композицию в восточном стиле Standing On The Horizon (Woodkid).

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19:04

Щербинина получает за свою короткую программу 62,49 балла. Это третий результат на данный момент после учениц Тутберидзе и Плющенко — неплохо!

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100%
19:02

Для юниорки Щербинина неплохо выразила проникновенную музыку на льду, показав метания героини в дорожке шагов (второго уровня). Вращения были отличными — все на четвертый уровень.

19:01

Щербинина чисто тройной риттбергер, двойной аксель, а вот каскад тройной лутц + тройной тулуп получился с недокрутами — после обоих прыжков девушка жестко приземлялась и выезжала с некоторым трудом. Судьи отняли за это 1,77 балла.

19:00

Следующей выступает Таисия Щербинина из Пермского края. Она катается под драматичную «Песню маленького воробушка» в исполнении Патрисии Каас.

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18:59

Зубкова получает за свою короткую программу 61,36 балла.

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100%
18:57

Дорожка шагов показалась судьям слишком простой, и они оценили ее только на второй уровень из четырех. Однако вращения у Зубковой хороши — на четвертый уровень.

18:54

Зубкова исполнила двойной аксель, тройной риттбергер и каскад тройной лутц + тройной тулуп во второй половине программы! За него девушка получит +10% к базовой стоимости.

Правда, на последнем элементе ее ощутимо зашатало на льду, но фигуристка удержалась.

18:54

Следующей выступает Ева Зубкова из Новосибирской области. Она катается под саундтрек к фильму «Мемуары гейши».

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100%
18:53

Жилина получает за свою короткую программу 76,67 балла! Она обходит почти на шесть баллов ученицу Тутберидзе Двоеглазову и становится лидером таблицы.

«Молодец!» — говорит своей ученице Плющенко и подбадривает ее похлопыванием по руке.

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18:51

За каскад тройной аксель + тройной тулуп Жилина получила 14,12!

18:50

Все вращения у невероятно гибкой Жилиной прекрасны — на четвертый уровень сложности. Она энергично взмахивает руками, словно крыльями, и кружится в разные стороны в дорожке шагов под пафосную музыку. Судья оценили эту дорожку на третий уровень из четырех.

Шикарное выступление Жилиной!

18:50

Финальный тройной риттбергер Жилина сделала легко и непринужденно.

18:48

ВАУ! Жилина исполнила каскад тройной аксель + тройной тулуп в самом начале программы!

Обычный двойной аксель девушке также удался без проблем.

18:48

Следующей выступает Вероника Жилина из академии Плющенко. Она катается под нежную композицию «Лебедь» (Камиль Сен-Санс).

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100%
18:47

Иванова получает за свою короткую программу 50,02 балла.

18:45

Ох, как больно Иванова упала с тройного лутца и из-за этого не сделала каскад!

Ну хотя бы вращения очень классные — все на четвертый уровень.

18:44

Девушка чисто исполнила тройной риттбергер и двойной аксель.

18:43

Открывает выступления второй группы девушек Ярослава Иванова из Красноярского края. Она выступает под роковую композицию Paint It, Black (Ciara).

18:36

Результаты выступления первой разминки:

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18:36

Началась разминка второй группы участниц, где выступит ученица Плющенко — Вероника Жилина.

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100%
18:35

Шатохина получает за свою короткую программу 54,65 балла.

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100%
18:33

Выступление у Шатохиной получилось очень целостным — понятным по своему образу. Пока немного не хватает энергии и элегантности, но все придет со временем. Девушка невероятно тяжело дышит после проката.

18:32

Фигуристка с красными волосами, собранными в пучок, катается под страстное танго My Love (Kovacs). По своим движениям на льду и всему образу она очень напоминает Александру Трусову.

Девушка чисто исполнила двойной аксель, каскад тройной лутц + двойной тулуп и тройной риттбергер. Дорожка шагов — на третий уровень из четырех.

18:31

На льду — Алиса Шатохина!

18:30

Да, Двоеглазова очень уверенно выходит на первое место! За 70, ничего себе!

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18:28

Сразу же отлично исполнила двойной аксель, а затем еще лучше — тройной риттбергер. Во второй части проката тоже образцово чистый каскад 3 лутц + 3 тулуп. При этом все вращения получили четвертый уровень, и вся программа в целом смотрелась блестяще! Разве что дорожка сделана на третий. Это, конечно же, новый лидер. Без вариантов и вопросов.

18:25

А теперь москвичка Алиса Двоеглазова из «Хрустального» и группы Этери Тутберидзе.

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18:24

Сафронова выходит на четвертое место из четырех откатавших участниц.

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18:23

В начале должен был быть каскад, но ошиблась уже на стоявшим первым прыжком тройном сальхове. Потом сделала сольный риттбергер лишь в два оборота. Во второй части прыгнула обязательный двойной аксель, но тоже с ошибочкой на приземлении. Вращения и дорожка до четвертых уровней не дотянулись. Не получилось идеальным выступление.

18:20

Крымчанка Дарья Сафронова на льду.

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18:19

Несмотря на проблему с каскадом, Нелюбова с запасом выходит на промежуточное первое место.

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18:18

Уверенно справилась с двойным акселем в начале, получив позитивный импульс. Дальше был тройной риттбергер и вращение четвертого уровня. А вот во второй части проката с каскада упала уже на тройном лутце, который был первым прыжком. Дорожку шагов сделала на третий уровень, а отвращалась уже на четвертый.

18:15

На льду Камилла Нелюбова, ученица Евгения Плющенко из Краснодарского края.

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18:13

Веселова не обходит Быкову и становится второй на данный момент.

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18:12

Сразу же двойной аксель, за ним каскад 3 лутц + 2 тулуп с ошибкой на выезде. Дорожка шагов только на второй уровень, во второй части проката был запланирован тройной риттбергер, но приземлила его на две ноги и не особенно докрутила. И в итоге еще и в музыку не уложилась.

18:09

Маргарита Веселова из Волгоградской области на льду.

18:08

Вот с такой оценки начинается турнир. Неплохо для юной Быковой.

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18:07

Начала с качественного тройного риттбергера, затем сделала двойной аксель, а во второй части прыгнула каскад из тройного и двойного тулупов. Со всеми прыжками справилась достаточно уверенно. Дорожка была третьего уровня, вращалась на второй и третий.

18:04

Анастасия Быкова выступает первой. Она представляет Краснодарский край.

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17:56

Первая группа участниц на льду. Начинается разминка.

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17:55

Объявляют о начале соревнований. Сейчас представят арбитров, и начнется первая разминка.

17:45

Вот расписание сегодняшних выступлений. Первая разминка

1. Анастасия Быкова 2. Маргарита Веселова 3. Камилла Нелюбова 4. Дарья Сафронова 5. Алиса Двоеглазова 6. Алиса Шатохина

Вторая разминка

7. Ярослава Иванова 8. Вероника Жилина 9. Ева Зубкова 10. Таисия Щербинина 11. Людмила Фурсова 12. Мария Ганина

Третья разминка

13. Кира Трофимова 14. Алиса Полякова 15. Ирина Мигаленя 16. Дина Хуснутдинова 17. Агата Петрова 18. Анастасия Марасанова

17:40

Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию короткой программы юниорок на втором этапе Гран-при России.

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