Овечкин побил исторический рекорд НХЛ и принес победу «Вашингтону»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин увеличил персональный снайперский счет в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Нью-Джерси», который его команда выиграла со счетом 6:3. «Газета.Ru» — о новых достижениях Великой восьмерки и о главных событиях дня с участием российских хоккеистов.

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:6

Лидер «Вашингтона» Александр Овечкин выдал далеко не самый результативный старт в карьере — до такой степени, что многие всерьез обеспокоились, по силам ли будет россиянину преодолеть казавшуюся недосягаемой планку в 894 шайбы за карьеру. Именно этой отметки в свое время достиг легендарный Уэйн Гретцки, установив «вечный» рекорд. В шести первых матчах сезона российский форвард записал в свой актив лишь два гола — явно не похоже на феерию, которой от него ждали.

С другой стороны, впадать в панику рано, сезон только начался. Перед началом регулярного чемпионата Овечкин отставал от рекорда Гретцки на 114 шайб: заокеанские эксперты подсчитали — нехитрая, впрочем, арифметика, — что за оставшиеся по контракту с «Вашингтоном» четыре года россиянину нужно забрасывать в среднем по 29 шайб за сезон. Никогда еще в НХЛ он не забивал настолько мало, так что и здесь, пожалуй, волноваться не стоит.

Тем более в очередном матче, где «Вашингтон» играл в гостях с «Нью-Джерси», Ови увеличил персональный снайперский счет до трех голов в текущем сезоне и до 783 за карьеру.

Хотя начало матча вышло для «Кэпс» не самым позитивным: уже на пятой минуте форвард «дьяволов» Натан Бастиан вывел хозяев вперед (1:0). Но этой оплеухи оказалось для «столичных» достаточно: несколько минут спустя Ник Дауд сравнял счет (1:1), а во втором периоде в ворота голкипера «Нью-Джерси» Маккензи Блэквуда влетело сразу четыре шайбы. Одну из них забросил как раз Овечкин, при счете 3:1 в пользу «Кэпиталз» фирменным броском из «офиса» реализовав большинство (4:1). Россиянин мог отличиться и раньше, но Блэквуд спас свои ворота при выходе один на один.

В третьем периоде место в воротах «Дэвилз» занял Витек Ванечек, но и ему не удалось уйти со льда «сухим», хотя голы Томаша Татара и Йеспера Братта подарили хозяевам слабую надежду (3:5). Но на 57-й минуте белорусский форвард «кэпс» Алексей Протас установил окончательный счет (3:6).

И снова об Овечкине. Как уже было сказано, на его счету теперь 783 гола за карьеру. А гол в ворота «Нью-Джерси» в итоге оказался победным.

Таким образом, Александр в 122-й раз стал автором решающей шайбы, оторвавшись от знаменитого Горди Хоу и выйдя по этому показателю на чистое второе место среди всех игроков в истории лиги. Впереди — только Яромир Ягр со 135-ю победными голами.

Горди Хоу на данном этапе — знаковая фигура в карьере Овечкина. О превзойденном достижении канадца сказано выше, но еще две вехи Александру предстоит покорить. Прежде всего, именно Хоу — ближайшая цель для лидера «Вашингтона» в снайперской гонке. Легендарный канадец за карьеру наколотил 801 шайбу. Но кроме того, забросив «Нью-Джерси», Овечкин до трех голов сократил отставание от Хоу по количеству голов за один клуб. 25 лет Горди защищал цвета «Детройта» и в составе «красных крыльев» забросил 786 шайб. У Овечкина сейчас, как уже было сказано, 783 гола. Нет нужды напоминать, что в НХЛ он выступал только за «Вашингтон».

Еще одна важная планка, вероятно, совсем скоро покорится россиянину: у него есть шанс обогнать Уэйна Гретцки уже в этом сезоне — но не по общему количеству голов, разумеется. Речь идет о шайбах на выезде.

Гретцки за карьеру 402 раза поражал чужие ворота в гостевых матчах. У Овечкина сейчас таких голов всего на пять меньше — 397, и это второй результат в истории лиги. Рекорд не за горами.

«Все постоянно отмечают достижения, которые ему покоряются с каждым матчем. Это потрясающе. Он постоянно вносит свой вклад и забивает. Если ты делаешь это хорошо и довольно долго, то обязательно превзойдешь какие-то отметки, потому в конце встречи мы его поздравляем, когда подобное происходит», — сказал об Овечкине главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт.

Среди других матчей дня стоит выделить победный выезд «Каролины». Начало успеху гостей положил российский нападающий Андрей Свечников, открывший счет на седьмой минуте (1:0). Шесть минут спустя Джей Ти Миллер забросил ответную шайбу (1:1), а на старте третьего периода Себастьян Ахо и Йеспер Фаст по разу поразили ворота «Кэнакс» (3:1). Миллер еще успел сократить отставание до минимума, оформив дубль, но на большее хозяев уже не хватило (3:2).

Свечников же благодаря своему голу вернулся на первое место в списке лучших снайперов сезона, теперь он делит верхнюю строчку с капитаном «Тампы» Стивеном Стэмкосом — у обоих сейчас по семь шайб. А его гол в ворота «Ванкувера» помог «Каролине» прервать серию из двух поражений.

«Эдмонтон Ойлерз» — «Питтсбург Пингвинз» — 6:3

«Питтсбург» на выезде потерпел второе поражение в сезоне, результативно проиграв «Эдмонтону». При этом к началу второго периода гости вели со счетом 3:1, но затем игра у них совершенно разладилась. Вместе с тем нельзя не отметить российского форварда «пингвинов» Евгения Малкина, который в этой встрече записал в свой актив результативную передачу.