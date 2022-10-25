Овечкин побил исторический рекорд НХЛ и принес победу «Вашингтону»

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:6
Лидер «Вашингтона» Александр Овечкин выдал далеко не самый результативный старт в карьере — до такой степени, что многие всерьез обеспокоились, по силам ли будет россиянину преодолеть казавшуюся недосягаемой планку в 894 шайбы за карьеру. Именно этой отметки в свое время достиг легендарный Уэйн Гретцки, установив «вечный» рекорд. В шести первых матчах сезона российский форвард записал в свой актив лишь два гола — явно не похоже на феерию, которой от него ждали.
С другой стороны, впадать в панику рано, сезон только начался. Перед началом регулярного чемпионата Овечкин отставал от рекорда Гретцки на 114 шайб: заокеанские эксперты подсчитали — нехитрая, впрочем, арифметика, — что за оставшиеся по контракту с «Вашингтоном» четыре года россиянину нужно забрасывать в среднем по 29 шайб за сезон. Никогда еще в НХЛ он не забивал настолько мало, так что и здесь, пожалуй, волноваться не стоит.
Тем более в очередном матче, где «Вашингтон» играл в гостях с «Нью-Джерси», Ови увеличил персональный снайперский счет до трех голов в текущем сезоне и до 783 за карьеру.
Хотя начало матча вышло для «Кэпс» не самым позитивным: уже на пятой минуте форвард «дьяволов» Натан Бастиан вывел хозяев вперед (1:0). Но этой оплеухи оказалось для «столичных» достаточно: несколько минут спустя Ник Дауд сравнял счет (1:1), а во втором периоде в ворота голкипера «Нью-Джерси» Маккензи Блэквуда влетело сразу четыре шайбы. Одну из них забросил как раз Овечкин, при счете 3:1 в пользу «Кэпиталз» фирменным броском из «офиса» реализовав большинство (4:1). Россиянин мог отличиться и раньше, но Блэквуд спас свои ворота при выходе один на один.
В третьем периоде место в воротах «Дэвилз» занял Витек Ванечек, но и ему не удалось уйти со льда «сухим», хотя голы Томаша Татара и Йеспера Братта подарили хозяевам слабую надежду (3:5). Но на 57-й минуте белорусский форвард «кэпс» Алексей Протас установил окончательный счет (3:6).
И снова об Овечкине. Как уже было сказано, на его счету теперь 783 гола за карьеру. А гол в ворота «Нью-Джерси» в итоге оказался победным.
Таким образом, Александр в 122-й раз стал автором решающей шайбы, оторвавшись от знаменитого Горди Хоу и выйдя по этому показателю на чистое второе место среди всех игроков в истории лиги. Впереди — только Яромир Ягр со 135-ю победными голами.
Горди Хоу на данном этапе — знаковая фигура в карьере Овечкина. О превзойденном достижении канадца сказано выше, но еще две вехи Александру предстоит покорить. Прежде всего, именно Хоу — ближайшая цель для лидера «Вашингтона» в снайперской гонке. Легендарный канадец за карьеру наколотил 801 шайбу. Но кроме того, забросив «Нью-Джерси», Овечкин до трех голов сократил отставание от Хоу по количеству голов за один клуб. 25 лет Горди защищал цвета «Детройта» и в составе «красных крыльев» забросил 786 шайб. У Овечкина сейчас, как уже было сказано, 783 гола. Нет нужды напоминать, что в НХЛ он выступал только за «Вашингтон».
Еще одна важная планка, вероятно, совсем скоро покорится россиянину: у него есть шанс обогнать Уэйна Гретцки уже в этом сезоне — но не по общему количеству голов, разумеется. Речь идет о шайбах на выезде.
Гретцки за карьеру 402 раза поражал чужие ворота в гостевых матчах. У Овечкина сейчас таких голов всего на пять меньше — 397, и это второй результат в истории лиги. Рекорд не за горами.
«Все постоянно отмечают достижения, которые ему покоряются с каждым матчем. Это потрясающе. Он постоянно вносит свой вклад и забивает. Если ты делаешь это хорошо и довольно долго, то обязательно превзойдешь какие-то отметки, потому в конце встречи мы его поздравляем, когда подобное происходит», — сказал об Овечкине главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт.
«Ванкувер Кэнакс» — «Каролина Харрикейнз» — 2:3
Среди других матчей дня стоит выделить победный выезд «Каролины». Начало успеху гостей положил российский нападающий Андрей Свечников, открывший счет на седьмой минуте (1:0). Шесть минут спустя Джей Ти Миллер забросил ответную шайбу (1:1), а на старте третьего периода Себастьян Ахо и Йеспер Фаст по разу поразили ворота «Кэнакс» (3:1). Миллер еще успел сократить отставание до минимума, оформив дубль, но на большее хозяев уже не хватило (3:2).
Свечников же благодаря своему голу вернулся на первое место в списке лучших снайперов сезона, теперь он делит верхнюю строчку с капитаном «Тампы» Стивеном Стэмкосом — у обоих сейчас по семь шайб. А его гол в ворота «Ванкувера» помог «Каролине» прервать серию из двух поражений.
«Эдмонтон Ойлерз» — «Питтсбург Пингвинз» — 6:3
«Питтсбург» на выезде потерпел второе поражение в сезоне, результативно проиграв «Эдмонтону». При этом к началу второго периода гости вели со счетом 3:1, но затем игра у них совершенно разладилась. Вместе с тем нельзя не отметить российского форварда «пингвинов» Евгения Малкина, который в этой встрече записал в свой актив результативную передачу.