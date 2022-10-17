Бензема идет за наградой: в Париже вручают «Золотой мяч». LIVE

21:46

В борьбе за «Золотой мяч» Вирджил ван Дейк из «Ливерпуля» стал 16-м, а 17-е место поделили сразу трое: Луис Диас, перешедший в «Ливерпуль» из «Порту», нападающий Душан Влахович («Фиорентина» / «Ювентус») и хавбек Каземиро («Реал» / «Манчестер Юнайтед»). Криштиану Роналду стал только 20-м. Но, напомним, что Лионель Месси вообще не попал в топ-30 в этот раз.