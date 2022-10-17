Спорт

Бензема идет за наградой: в Париже вручают «Золотой мяч». LIVE

Футбол. Церемония вручения «Золотого мяча». ОНЛАЙН

В парижском театре Шатле проходит вручение престижной премии «Золотой мяч». Главным кадидатом на получение награды является французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии.
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22:22

Приз имени Герда Мюллера получил Роберт Левандовски!

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22:21

Тут претендуют Карим Бензема («Реал Мадрид»), Роберт Левандовски («Барселона» / «Бавария»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

22:18

Но сначала все же трофей Герда Мюллера — лучшему нападающему-бомбардиру.

22:16

Интересно, что из всех номинантов в числе претендентов на «Золотой мяч» попали только Куртуа и Меньян. Ни на что не намекаем.

22:15

На звание лучшего вратаря претендуют: Яссин Буну («Севилья»), Алиссон («Ливерпуль»), Тибо Куртуа («Реал Мадрид»), Мануэль Нойер («Бавария»), Марк Меньян («Милан»), Уго Льорис («Тоттенхэм»).

22:09

Осталось узнать имена лучшего голкипера и лучшего бомбардира, а потом Карим Бензема должен получить свой «Золотой мяч». Говорят, ему вручит трофей Зинедин Зидан, много лет работавший с ним в «Реале».

22:03

Андрей Шевченко назвал имя Алексии Путльяс из испанской «Барселоны» как обладательницы женского «Золотого мяча»!

21:58

Награду имени Сократеса за различную деятельность вне футбольного поля получил Садьо Мане, летом перешедший из «Ливерпуля» в «Баварию».

21:49

Итак, начали объявлять места в топ-10! Эрлинг Холанд», перешедший из «Дортмунда» в «Ман Сити», замкнул десятку, Лука Модрич («Реал Мадрид») стал девятым, Винисиус Жуниор («Реал Мадрид») — восьмой.

21:47

Сон Хын Мин («Тоттенхэм» — 11-й, Рияд Марез («Ман Сити» — 12-й, Себастьян Аллер («Дортмунд» / «Аякс») — 13-й. Фабиньо («Ливерпуль») и Роберто Леау («Милан») поделили 14-е место.

21:46

В борьбе за «Золотой мяч» Вирджил ван Дейк из «Ливерпуля» стал 16-м, а 17-е место поделили сразу трое: Луис Диас, перешедший в «Ливерпуль» из «Порту», нападающий Душан Влахович («Фиорентина» / «Ювентус») и хавбек Каземиро («Реал» / «Манчестер Юнайтед»). Криштиану Роналду стал только 20-м. Но, напомним, что Лионель Месси вообще не попал в топ-30 в этот раз.

21:44

Лучшим молодым игроком года становится Гави из «Барселоны».

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21:42

А сейчас великий Роналдо и Педри, лучший молодой игрок прошлого сезона назовут обладателя Трофея Раймона Копа этого года. Вот пять номинантов.

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21:41

Харри Кейн из «Тоттенхэма» стал 21-м, 22-е разделили Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Бернарду Силва (Ман Сити»), Фил Фоден («Ман Сити»).

21:40

Сегодня объявляли, кто какое место занял в топ-30 среди тех, кто не вошел в число самых главных номинантов. 25-ю строчку разделили:

Дарвин Нуньес («Ливерпуль» / «Бенфика»); Кристофер Нкунку («Лейпциг»); Жоау Канселу («Манчестер Сити»); Антонио Рюдигер («Реал» / «Челси»); Майк Меньян («Милан»); Йозуа Киммих («Бавария»).

21:37

Одним из ведущих церемонии сегодня будет великолепный в прошлом форвард Дидье Дрогба.

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21:30

Церемония начинается с исполнения оперной арии и трансляции на экране обладателей награды разных лет.

21:25

Красиво все началось в Париже. К театру Шатле «Золотой мяч» на своем болиде «Формулы-1» привез французский пилот команды «Альпин» Эстебан Окон!

21:20

17 октября в парижском театре Шатле проходит вручение «Золотого мяча». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии.

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