Бензема идет за наградой: в Париже вручают «Золотой мяч». LIVE

Тут претендуют Карим Бензема («Реал Мадрид»), Роберт Левандовски («Барселона» / «Бавария»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
Интересно, что из всех номинантов в числе претендентов на «Золотой мяч» попали только Куртуа и Меньян. Ни на что не намекаем.
На звание лучшего вратаря претендуют: Яссин Буну («Севилья»), Алиссон («Ливерпуль»), Тибо Куртуа («Реал Мадрид»), Мануэль Нойер («Бавария»), Марк Меньян («Милан»), Уго Льорис («Тоттенхэм»).
Осталось узнать имена лучшего голкипера и лучшего бомбардира, а потом Карим Бензема должен получить свой «Золотой мяч». Говорят, ему вручит трофей Зинедин Зидан, много лет работавший с ним в «Реале».
Андрей Шевченко назвал имя Алексии Путльяс из испанской «Барселоны» как обладательницы женского «Золотого мяча»!
Награду имени Сократеса за различную деятельность вне футбольного поля получил Садьо Мане, летом перешедший из «Ливерпуля» в «Баварию».
Итак, начали объявлять места в топ-10! Эрлинг Холанд», перешедший из «Дортмунда» в «Ман Сити», замкнул десятку, Лука Модрич («Реал Мадрид») стал девятым, Винисиус Жуниор («Реал Мадрид») — восьмой.
Сон Хын Мин («Тоттенхэм» — 11-й, Рияд Марез («Ман Сити» — 12-й, Себастьян Аллер («Дортмунд» / «Аякс») — 13-й. Фабиньо («Ливерпуль») и Роберто Леау («Милан») поделили 14-е место.
В борьбе за «Золотой мяч» Вирджил ван Дейк из «Ливерпуля» стал 16-м, а 17-е место поделили сразу трое: Луис Диас, перешедший в «Ливерпуль» из «Порту», нападающий Душан Влахович («Фиорентина» / «Ювентус») и хавбек Каземиро («Реал» / «Манчестер Юнайтед»). Криштиану Роналду стал только 20-м. Но, напомним, что Лионель Месси вообще не попал в топ-30 в этот раз.
А сейчас великий Роналдо и Педри, лучший молодой игрок прошлого сезона назовут обладателя Трофея Раймона Копа этого года. Вот пять номинантов.
Харри Кейн из «Тоттенхэма» стал 21-м, 22-е разделили Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Бернарду Силва (Ман Сити»), Фил Фоден («Ман Сити»).
Сегодня объявляли, кто какое место занял в топ-30 среди тех, кто не вошел в число самых главных номинантов. 25-ю строчку разделили:
Дарвин Нуньес («Ливерпуль» / «Бенфика»); Кристофер Нкунку («Лейпциг»); Жоау Канселу («Манчестер Сити»); Антонио Рюдигер («Реал» / «Челси»); Майк Меньян («Милан»); Йозуа Киммих («Бавария»).
Одним из ведущих церемонии сегодня будет великолепный в прошлом форвард Дидье Дрогба.
Церемония начинается с исполнения оперной арии и трансляции на экране обладателей награды разных лет.
Красиво все началось в Париже. К театру Шатле «Золотой мяч» на своем болиде «Формулы-1» привез французский пилот команды «Альпин» Эстебан Окон!