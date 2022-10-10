Игра не по правилам: легенду «Рубина» осудили за создание сети подпольного казино

10 октября Ленинским районным судом города Саранска бывший футболист казанского «Рубина» Руслан Мухаметшин был приговорен к полутора годам колонии общего режима. Спортсмен признан виновным в организации подпольной сети азартных игр, которая функционировала на протяжении трех лет. «Газета.Ru» — о том, как лучший бомбардир РПЛ сезона-2012/13 среди российских игроков прошел путь от кандидата в сборную России до преступника.

Старт резонансному делу о создании сети подпольного казино был дан в феврале 2021 года, когда в СМИ появилась информация о том, что бывшему футболисту саранской «Мордовии», казанского «Рубина», тульского «Арсенала» и казахстанского «Тараза» Руслану Мухаметшину грозит до шести лет тюрьмы.

На время следственных действий уроженец Казани был помещен под подписку о невыезде, в то время как один из его подельников оказался в СИЗО.

На старте своей преступной деятельности Мухаметшин еще профессионально играл в футбол — в 2017-м он перешел из «Тараза» в «Мордовию», где уже ранее выступал с 2009-го по 2013-й, а также с 2014-го по 2016-й год.

Свою карьеру Руслан начал в любительском клубе «Чистополь», откуда в 2005-м перешел в дублирующую команду после того, как его заметили скауты главного клуба Татарстана. На протяжении четырех лет Мухаметшин выступал за «Рубин-2», забив в общей сложности 30 мячей в 111 матчах.

В 2009-м форвард пополнил состав команды «СОЮЗ-Газпром», в том же году он перебрался в Саранск. За время карьеры в «Мордовии» Мухаметшин стал сначала лучшим бомбардиром Первенства ПФЛ (Профессиональной футбольной лиги, аналога современной Второй лиги, — прим. «Газеты.Ru), а затем выиграл гонку бомбардиров Футбольной национальной лиги (ФНЛ, нынешняя Первая лига, — прим. «Газеты.Ru).

После такого успеха на Мухаметшина обратил внимание его родной «Рубин», предложив в 2013-м подписать контракт сроком на два года. В первом сезоне в основном составе казанцев нападающий не смог заявить о себе в полной мере, дебютировав лишь в игре десятого тура против «Динамо».

Свой первый гол Руслан забил в октябре 2013-го, поразив ворота махачкалинского «Анжи». Завершив сезон на скамейке запасных, он вернулся в «Мордовию», где провел два года, сыграл 41 матч и забил девять мячей.

Защищая цвета саранского клуба, Мухаметшин вошел в состав организованной преступной группировки и начал незаконную деятельность ради денег.

Как установило следствие, бывший футболист вместе с тремя соучастниками с ноября 2017-го по 2020 год организовали в Ковылкине и Саранске азартные игры и специально арендовали для этого несколько помещений.

У каждого из них была своя определенная роль, при этом преступники сохраняли конспирацию. Места для своих преступлений они называли «чайханой» или «большевичкой», для маскировки выбирались вывески, брендированные стилистикой легальных букмекерских контор.

В материалах уголовного дела говорится о том, что они проводили сделки по получению за деньги услуг облачного майнинга и отчуждению имущественных прав на криптовалюты с визуализацией данного процесса в виде электронных азартных игр.

Футболист был приговорен по cтатье 171 части первой УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр вне игорной зоны, cовершенные организованной группой c иcпользованием cвоего cлужебного положения или cопряженные c извлечением дохода в оcобо крупном размере» к полутора года и к штрафу 800 тысяч рублей.

Мухаметшин был взят под стражу в зале суда. Стоит отметить, что статья предусматривает наказание сроком до шести лет.

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал решение суда по делу футболиста, отметив, что некоторое время назад пересекался с Мухаметшиным.

«Очень сильно удивлен, что Мухаметшина посадили в тюрьму за организацию подпольного казино. Когда все успел создать? Вроде недавно даже где-то видел его...

Были ли у него склонности к азартным играм во время выступления за «Рубин»? Да нет, ничего такого даже близко не было. Не знаю, чем футболисты занимались вне поля, но намеков на азартные игры точно не было.

В команде он не очень долго пробыл, но однажды вышел в стартовом составе на матч Лиги Европы с «Бетисом». Борьба в клубе была серьезная, поэтому надолго не задержался», — приводит слова специалиста «Чемпионат».