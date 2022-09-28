«Пойдет в военкомат — никуда не сбежит»: футболиста Билялетдинова могут отправить в армию

Бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России, экс-футболист московских «Локомотива», «Спартака» и английского «Эвертона» 37-летний Динияр Билялетдинов получил повестку от военкомата. Отец полузащитника, тренер Ринат Билялетдинов уже заявил, что сын отправится в армию, если повестка не была выслана по ошибке.

Бывший игрок сборной России по футболу Динияр Билялетдинов получил повестку в военкомат.

«Динияр действительно получил повестку. Сложно говорить про эмоции, потому что он не служил, хотя проходил воинскую службу, но она была специфической, со спортивным уклоном. Это было 19 лет назад, — рассказал РИА «Новости» отец полузащитника, известный тренер Ринат Билялетдинов. — То есть да, он принимал присягу, но служил по спортивной линии.

Закон все-таки гласит — призывать людей до 35 лет, а ему 37, поэтому тут какая-то несостыковка. Сейчас будет выяснять, правильная ли это повестка или ее прислали рано.

Всякое может быть. Если бы была всеобщая мобилизация, тогда вопросов задавать не надо. А пока президент установил частичную, все должно быть по закону».

При этом Telegram-канал Baza вскоре сообщил, что в присланной завершившему карьеру футболисту повестке имеется ряд ошибок. Во-первых, фамилия игрока написана там как «Булалетдинов», а во-вторых, местом работы значится «Спартак-Москва».

За красно-белых Билялетдинову действительно довелось выступать на определенном отрезке карьеры, но он покинул команду еще в 2015 году.

Отец игрока прокомментировал и дальнейшие действия своего сына.

«Что будет делать Динияр? Он не будет бегать, покупать билеты в Казахстан или Турцию. Пойдет в военкомат – никуда не сбежит. Если все по закону, то призовут. Может, в спортотряд пойдет вместе с биатлонистами, лыжниками. Шучу, конечно.

Черный юмор такой с горчинкой. Что делать? Не в истерике же биться. Прислали и прислали», — приводит слова Билялетдинова-старшего Sport24.

Динияр Билялетдинов в профессиональном футболе дебютировал в 2004 году в составе московского «Локомотива», академию которого он закончил. На тот момент игрок уже был полноценным членом основного состава молодежной сборной России, а в большом футболе шанс ему дал Юрий Семин, тогда возглавлявший «железнодорожников».

Полузащитник ответил на это яркой игрой.

Уже во втором матче за «Локо» и своем первом в Российской премьер-лиге Динияр отметился забитым голом, а всего за пять лет отыграл в РПЛ за красно-зеленых 150 встреч, отличившись в них 31 раз.

Летом 2009 года, имея в своем послужном списке звания чемпиона, обладателя Кубка и Суперкубка России, а также еще две медали РПЛ и бронзу Евро-2008 в составе национальной сборной страны, хавбек отправился в английский «Эвертон». «Локомотив» Билялетдинов покидал в качестве капитана.

На Туманном Альбионе дела у россиянина складывались с переменным успехом. За два с половиной сезона он отыграл 59 матчей в АПЛ, забив в них восемь мячей, но в итоге потерял место в составе «ирисок».

В итоге футболист вернулся в Россию в московский «Спартак», которому в том сезоне помог взять серебряные медали и завоевать путевку в Лигу чемпионов. Причем именно гол Билялетдинова в решающей игре против «Зенита» в Санкт-Петербурге (3:2) и обеспечил это достижение.

После «Спартака» он выступал за махачкалинский «Анжи», московское «Торпедо», казанский «Рубин» и «Тракай», с которым на закате карьеры занял третье место в чемпионате Литвы.

По окончании профессиональной карьеры Билялетдинов много и успешно играл в футбол 8 на 8, где с московским ЦДКА выиграл все главные турниры, включая Континентальную футбольную лигу. Причем Билялетдинов был одним из ключевых игроков команды.

Прямо сейчас он продолжает играть в футбол в составе команды Российского футбольного союза «Наши Парни» в Медийной футбольной лиге.

Ранее стало известно, что повестку в военкомат получил боец смешанного стиля Владимир Минеев, уже заявивший, что отправится в армию.

А уже 28 сентября пришли новости о призыве фигуристов сборной России Дмитрия Алиева и Макара Игнатова.