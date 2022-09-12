Сестры Аверины и Лала Крамаренко сражаются за золото на Спартакиаде сильнейших. LIVE

Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве в рамках Всероссийской спартакиады сильнейших — 2022 проходят соревнования по художественной гимнастике. В первый день спортсменки выступают в квалификации с обручем и мячом. Участие принимают Дина и Арина Аверины, а также Лала Крамаренко. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.