Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Основатель группы «На-На» Бари Алибасов попал в больницу 14:47
Челябинский суд признал террористическим движение «Народная самооборона» 14:45
Polsat: в польском городе отказались от уличного освещения в целях экономии... 14:43
Эксперт по недвижимости назвал три самых опасных вида квартир для покупки 14:42
Фильм «Три тысячи лет желаний» стал лидером проката в России и СНГ 14:42
Два футболиста «Спартака» стали самыми подешевевшими игроками РПЛ... 14:39
Цена на газ в Европе упала ниже $2 тыс. за тысячу кубометров впервые... 14:37
Премьер Австралии Альбанезе не исключает проведение референдума об отказе от монархии 14:37
Минобороны РФ: в Николаевской области уничтожен склад ВСУ с 45 тыс. тонн... 14:31
МВД ДНР: дату трибунала над пленными ВСУ назначат после конца досудебного следствия 14:27
Спорт

Сестры Аверины и Лала Крамаренко сражаются за золото на Спартакиаде сильнейших. LIVE

Художественная гимнастика. Спартакиада сильнейших. Личное первенство. ОНЛАЙН

Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве в рамках Всероссийской спартакиады сильнейших — 2022 проходят соревнования по художественной гимнастике. В первый день спортсменки выступают в квалификации с обручем и мячом. Участие принимают Дина и Арина Аверины, а также Лала Крамаренко. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:47

Гузенкова была последней в первом потоке, теперь вновь выходит Скубова — но уже с мячом.

14:46

Очень уверенное, спокойное и, вместе с тем, полное изящества и легкости выступление.

close
100%
14:44

Анастасия Гузенкова выступает с мячом под музыку из «Лебединого озера».

14:43

А вот к выступлению двукратной абсолютной чемпионки Европы и пятикратной чемпионки мира придраться невозможно!

close
100%
14:41

Теперь Арина Аверина выходит с обручем!

14:41

Увы, небольшую помарку допустила Дина в концовке, что, очевидно, скажется на ее оценке.

close
100%
14:39

Дина Аверина выступает с мячом!

14:39

С обручем блестяще выступила подопечная Евгении Канаевой.

close
100%
14:37

Очередь Софьи Агафоновой.

14:37

Великолепное выступление Лалы под знаменитую композицию I put a spell on you. Грация, страсть, изящество — и ни одной помарки.

close
100%
14:34

А теперь Крамаренко выступает с мячом.

14:34

Чисто спортсменка исполнила программу, показала хорошую прыжковую амплитуду и уверенную работу с предметом.

close
100%
14:32

Александра Скубова с обручем первой выходит на площадку.

14:30

Сестры Аверины и Крамаренко будут выступать в первом потоке.

close
100%
14:20

Сегодня девушки выступят в упражнениях с обручем и мячом.

14:15

Добрый день уважаемые читатели! В рамках Всероссийской Спартакиады проходят соревнования по художественной гимнастике в личном первенстве. В них принимают участие Дина и Арина Аверины, а также Лала Крамаренко. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 201-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 201-й день
Глава Харьковской администрации объяснил отход российских сил большим численным перевесом ВСУ
Глава Харьковской области заявил о расстрелах мирных жителей украинскими наемниками
Отказ от переговоров с Россией и Трамп в розовых очках. Что сказал Зеленский CNN
Зеленский отказался от переговоров с Россией и отверг Минские соглашения
Путин заявил, что инфляция к концу года в России не превысит 12%
Глава Крыма Аксенов надеется на более решительный характер спецоперации на Украине
Цена на газ в Европе упала ниже $2 тыс. за тысячу кубометров впервые с конца июля
Глава МАГАТЭ заявил, что начал консультации с РФ и Украиной об охранной зоне вокруг ЗАЭС
Новости и материалы
Челябинский суд признал террористическим движение «Народная самооборона»
Polsat: в польском городе отказались от уличного освещения в целях экономии электроэнергии
Эксперт по недвижимости назвал три самых опасных вида квартир для покупки
Фильм «Три тысячи лет желаний» стал лидером проката в России и СНГ
Два футболиста «Спартака» стали самыми подешевевшими игроками РПЛ по версии Transfermarkt
Премьер Австралии Альбанезе не исключает проведение референдума об отказе от монархии
Минобороны РФ: в Николаевской области уничтожен склад ВСУ с 45 тыс. тонн боеприпасов
МВД ДНР: дату трибунала над пленными ВСУ назначат после конца досудебного следствия
Мостовой обозвал попутчиком главного тренера «Спартака» Абаскаля
Израиль пообещал помочь Германии укрепить оборону
Sony выпустила аксессуар для охлаждения смартфона во время игры
Путин положительно оценил состояние российского бюджета
Капитан полиции из Тульской области избил девушку, пытавшуюся доказать свою невиновность
Президент Путин заявил, что экономический «блицкриг» ряда стран против России не сработал
Медведев опустился с первого на четвертое место в рейтинге АТР
Народная милиция ДНР заявила, что Красный Лиман находится под полным контролем союзных сил
Песков заявил, что Путина информируют обо всех действиях на спецоперации
Петербургская школьница поссорилась с одноклассником и тяжело отравилась таблетками
Все новости
Посол России в ФРГ заявил о «красной черте», которую немцы перешли в отношениях с Москвой
Посол России в ФРГ назвал поставки оружия Киеву «красной чертой», которую перешли немцы
«СМИ показывают, что я уже погиб». Виталий Гура раскрыл инсценировку ФСБ в Новой Каховке
Считавшийся убитым замглавы Новой Каховки Виталий Гура сообщил, что он жив
Георгий Бовт
Не жизнь, а сплошное телевидение
О том, куда, как и когда сыграет ящик
В каком возрасте можно отпускать ребенка в школу без сопровождения: мнения психологов
Психолог Климова: отпуская ребенка в школу одного, в первые дни можно незаметно следовать за ним
Тест: угадайте советский фильм по кадру со школьником
Вспомните, из какого советского кино эта школьная сцена
«Тяжелее всего — вытерпеть друг друга». Как проходит кругосветка на надувном тримаране
Путешественник Евгений Ковалевский рассказал о следующем этапе кругосветки на тримаране
Гроб с телом Елизаветы II увозят в столицу Шотландии
«В особых условиях». В России завершились трехдневные выборы
В России прошли выборы губернаторов, региональных и муниципальных депутатов
«Откровенный обмен мнениями». О чем поговорили Путин и Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал прекратить военную операцию на Украине
На концерте «Ленинграда» в «Лужниках» погибла женщина, упав с трибуны
Два зрителя упали с трибуны на концерте «Ленинграда» в Москве, один из них погиб
«Насчет переговоров они уже все сказали». Лавров напомнил, что Москва готова договориться с Киевом
Глава МИД России Лавров заявил, что затягивание Киевом переговоров усложняет ситуацию
«Наконец-то я сыграл не школьника». Актер Денис Власенко — о голых сценах и грусти российской провинции
Актер Денис Власенко заявил о желании сняться у Ларса фон Триера
Excalibur из США против «Краснополя» ВС РФ. Чей снаряд лучше
Экс-полковник Генштаба Ходаренок сравнил российские и американские управляемые снаряды
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть