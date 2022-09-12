Сестры Аверины и Лала Крамаренко сражаются за золото на Спартакиаде сильнейших. LIVE

Очень уверенное, спокойное и, вместе с тем, полное изящества и легкости выступление.
А вот к выступлению двукратной абсолютной чемпионки Европы и пятикратной чемпионки мира придраться невозможно!
Увы, небольшую помарку допустила Дина в концовке, что, очевидно, скажется на ее оценке.
Великолепное выступление Лалы под знаменитую композицию I put a spell on you. Грация, страсть, изящество — и ни одной помарки.
Чисто спортсменка исполнила программу, показала хорошую прыжковую амплитуду и уверенную работу с предметом.