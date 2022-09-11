Болид Феттеля загорелся и сошел с трассы, Ферстаппен поднялся с седьмого места на первое. LIVE

Алонсо сошел с трассы! Проблема с гибридной установкой вынудила его остановить болид. Испанец быстро выбрался из машины и пошел отдыхать.
Сайнс заехал в боксы и переобулся с медиума на софт за 2,3 секунды. Он вернулся на трассу восьмым.
Ферстаппен опять обновил лучший круг — 1:24,829 минуты. Он отыграл еще одну секунду у Леклера — теперь между ними 7,4 секунды. Организаторы «Формулы-1» прогнозируют, что через десять кругов Ферстаппен сможет совершить попытку обгона.
Инженеры говорят Сайнсу: «Софт быстрее, чем мы ожидали». Видимо, скоро его попросят заехать в боксы.
Ферстаппен подобрался к Леклеру на расстояние 8,6 секунд. Отыграл уже две секунды после своего пит-стопа.
Шинам Леклера — 16 кругов, а шинам Ферстаппена — три круга.
Хэмилтон открыл заднее антикрыло и без особых проблем объехал Алонсо! Британец поднялся на шестую позицию.
Ситуация после 26 кругов: 1. Леклер, 2. Ферстаппен, 3. Сайнс, 4. Расселл, 5. Норрис, 6. Алонсо, 7. Хэмилтон, 8. Перес, 9. Шумахер. 10. Боттас.
Ферстаппен заехал на пит-стоп и поменял шины с софта на медиум всего за 2,4 секунды! Он вернулся на трассу вторым и проигрывает десять секунд Леклеру, который вернулся на лидирующую позицию.
Алонсо спросил у механиков, все ли в порядке с его болидов. Те заверили его, что все хорошо. Но что-то беспокоит испанца.
Рассел сделал пит-стоп и переобулся с софта на хард. Очевидно, что больше он не заедет в боксы до конца гонки. Пилот «Мерседеса» вернулся на трассу четвертым.
Ферстаппен оторвался от своего ближайшего преследователя Рассела на целых 10,264 секунды. Пока что он не собирается заезжать на пит-стоп.
Леклер в разговоре с инженерами перешли на «план С». Они перебрали уже три плана за 22 круга гонки — А, В и С. Как бы самим не запутаться.
Ситуация после 22 кругов: 1. Ферстаппен, 2. Расселл, 3. Леклер, 4. Сайнс, 5. Норрис. 6. Алонсо, 7. Хэмилтон, 8. Шумахер, 9. Боттас, 10. Перес.
Гасли, Чжоу и Стролл сделали пит-стоп и переобулись на хард. Видимо, они больше не будут заезжать в боксы. До конца гонки 33 круга.
Норрис здорово использовал зону DRS и обогнал Алонсо на повороте! Теперь он поднялся на седьмую строчку.
Магнуссен получил пять секунд штрафа за то, что срезал трассу на первом повороте. Сейчас он идет 16-м, а из-за штрафа может откатиться на 18-е.
Ситуация после 16 кругов: 1. Ферстаппен, 2. Расселл. 3. Леклер, 4. Сайнс, 5. Риккардо, 6. Гасли, 7. Алонсо, 8. Норрис, 9. Де Врис, 10. Чжоу.
Сайнс поднялся уже на четвертую строчку! Не верится, что стартовал 18-м. Испанец проводит образцовую гонку.
Леклер вернулся после пит-стопа на третьей позиции. Ферстаппен стал первым. Леклер проигрывает ему сейчас примерно 18 секунд.
В связи с появлением виртуальной машины безопасности механики пригласили Леклера в боксы! Он заменил шины с софта на медиум всего за 2,2 секунды.
Феттель остановил болид! Проблемы с силовой установкой вызвали возгорание на его болиде «Астон Мартин».
На трассе появилась виртуальная машина безопасности.
Ферстаппен пока не особо беспокоится о том, чтобы срочно обгонять Леклера. Просто держится за спиной.
Сайнс открыл заднее антикрыло и легко обогнал Алонсо, поднявшись на седьмое место! А ведь стартовал 18-м!
Инженеры подсказывают Пересу, что нужно нажать, чтобы сбить огонь. Пока что снимать его с гонки не собираются.
Серхио Перес уже сделал первый пит-стоп — поменял шины с медиума на хард. Однако у него пошел дым из переднего правого колеса!
Может, механики что-то неправильно закрепили?
«У меня здесь какое-то пламя», — говорит Перес своим механикам по радиосвязи.
Ситуация после семи кругов: 1. Леклер, 2. Ферстаппен, 3. Расселл, 4. Риккардо, 5. Гасли, 6. Норрис, 7. Алонсо, 8. Де Врис, 9. Чжоу. 10. Сайнс.
Ферстаппен сократил отставание от Леклера до двух секунд. Расселл дышит в спину пилоту «Ред Булла» — всего в одной секунде от него.
Ферстаппен очень легко обогнал Расселла поднялся на вторую строчку! Он отстает от лидирующего Леклера всего на 2,191 секунды.
После четырех кругов ситуация следующая: 1. Леклер, 2. Расселл, 3. Ферстаппен, 4. Риккардо, 5. Гасли, 6. Норрис, 7. Алонсо, 8. Де Врис, 9. Чжоу, 10. Стролл.
Боттас потерял целых пять позиций! Стартовал 15-м, а теперь идет 20-м. У него случился небольшой контакт с болидом Цуноды, что ухудшило ситуацию.
Также проблемы у Норриса — соперники проехали мимо него абсолютно спокойно. Может, что-то с машиной? Стартовал третьим, но быстро опустился на шестую строчку.
Что творит Ферстаппен! Уже к первому повороту он подошел на третьей строчке! Очень быстро поднялся с седьмого места.
Расселл сходу попытался обогнать Леклера, но ему это не удалось! Пилот «Феррари» все-таки сохранил первую позицию. Ферстаппен шикарно стартовал и поднялся с седьмого места на пятую!
Стартовый порядок на решетке сегодня такой:
1. Шарль Леклер («Феррари») 2. Джордж Расселл («Мерседес») 3. Ландо Норрис («Макларен») 4. Даниэль Риккардо («Макларен») 5. Пьер Гасли («Альфа Таури») 6. Фернандо Алонсо («Альпин») 7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 8. Ник де Врис («Уильямс») 9. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») 10. Николас Латифи («Уильямс») 11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») 12. Ланс Стролл («Астон Мартин») 13. Серхио Перес («Ред Булл») 14. Эстебан Окон («Альпин») 15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») 16. Кевин Магнуссен («Хаас») 17. Мик Шумахер («Хаас») 18. Карлос Сайнс («Феррари») 19. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 20. Юки Цунода («Альфа Таури»)