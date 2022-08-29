Медведев бьется с американцем Козловым на старте US Open. LIVE

Вновь долгий розыгрыш. Медведев укоротил вдоль боковой, Козлов успел достать, и Даниил следующим ударом пробил в сетку. Больше, к восторгу публики.
Перехитрил Стефан соперника и мягко сбросил мяч вдоль боковой в противоход. Даниил дотянулся, но кроссом пробил в коридор. 30:30.
Медведев попадает в сетку, с трибун доносится чей-то одинокий восторженный вопль. Пора бы Даниилу уже начать заряжаться этой энергией. 15:0.
Хотел Медведев мощно пробить от боковой в пустой угол, а попал в сетку. 0:15 на подаче Даниила.
Ах, обидно. За заднюю линию отправляет мяч Медведев и уступает первый гейм. Видимо, пока не разыгрался россиянин. 0-1.
Неплохой розыгрыш провел Даниил, но в итоге ошибся по длине. Зрители бурно приветствуют его оплошность. 30:0.
Перед игрой шестикратная победительница турниров Большого шлема Ким Клейстерс в эфире ESPN оценила перспективы Даниила в этом матче. Она считает, что россиянин не покажет ничего принципиально нового, но, если только ему не помешает травма, он одержит уверенную победу.
Медведев выходит из подтрибунного помещения. Перед игрой показали отрывки из его пресс-конференции, на которой он, в частности, сказал, что у него особые отношения с американской публикой, которая всегда заряжает его победной энергией.