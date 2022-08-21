Отомстить спустя семь лет: Эдвардс бьется с Усманом на турнире UFC 278. LIVE

5:26

Вот так дела! Чуть больше минуты прошло, а бой уже завершен! Педро провел левый боковой и апперкот, затем пробил ногой в корпус, и Хансакер присел на настил. Этой доли секунды австралийцу хватило для того, чтобы коршуном налететь на соперника и забить его. Рефери Майк Белтран остановил бой. Технический нокаут!