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Бой не состоялся: Молдавский ткнул соперника в глаз на Bellator 284. LIVE

MMA. Bellator 284. Молдавский — Моури, Грейси — Ямаути. ОНЛАЙН

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Российский боец ММА Валентин Молдавский

Российский боец ММА Валентин Молдавский

https://www. facebook.com/BellatorMMA/
В американском Су-Фоллс на Bellator 284 Валентин Молдавский сражается со Стивом Моури в со-главном бою вечера, а в главном бьются Нейман Грейси и Гоити Ямаучи. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
05:50

Увы. Мы надеялись посмотреть этот поединок вместе с вами и ждали яркой и упорной борьбы. Теперь — до лучших времён. А в клетку выходят участники главного события вечера — бразилец Нейман Грейси и японец Гоити Ямаути.

05:40

Победитель этого поединка должен был выйти на чемпиона — Бейдера. Теперь остается открытым вопрос, кто в итоге поборется за титул. Возможно, будет назначен реванш.

05:31

Да, бой признан несостоявшимся! No Contest!

05:29

Прошло всего 54 секунды и возникла пауза — судя по всему, Валентин случайно ткнул соперника в глаз, бой может быть остановлен.

05:27

Поехали!

05:25

Бойцы в клетке!

05:20

Рекорд Молдавского в ММА — 11-2. Его предыдущий бой состоялся против американца Райана Бейдера, которому Валентин уступил единогласным решением на турнире Bellator 273 в январе этого года.

05:15

Все три раунда продлился бой девушек и завершился победой Макфарлейн раздельным решением судей. А теперь — ждем выхода Валентина Молдавского!

04:52

До завершения вечера осталось три боя, и сейчас в клетку выходят девушки — американка Илима-Лей Макфарлейн и бразильянка Бруна Эллен.

04:50

Несколько минут назад завершился поединок в тяжелом весе между турком Гекханом Сариджаном и американцем Саидом Соумой. Раздельным решением судьи отдали победу турецкому спортсмену.

04:47

В американском Су-Фолл в Южной Дакоте проходит ММА-ивент Bellator 284. В главном бою сойдутся Нейман Грейси и Гоити Ямаути, а в со-главном Валентин Молдавский сразится со Стивом Моури. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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