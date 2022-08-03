Касаткина любит разведенную фигуристку: что известно о первой ЛГБТ-паре в российском спорте

Лучшая теннисистка России Дарья Касаткина и серебряная призерка Олимпиады-2018 по фигурному катанию Наталья Забияко стали первой открытой ЛГБТ-парой российского спорта. Девушки начали тесно общаться еще в тот период, когда Забияко была официально замужем за режиссером Данилом Гринькиным, который снимал про нее документальный фильм и приходил поддержать супругу на «Ледниковый период».

Дарья Касаткина первой среди российских теннисисток призналась в гомосексуальности в интервью YouTube-каналу Вити Кравченко. Сразу после выхода интервью она опубликовала совместное фото с российской фигуристкой Натальей Забияко и подписала его сердечком.

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Забияко ответила на своей странице таким же фото, а затем опубликовала еще два поста с новыми совместными снимками, которые не оставили сомнений в том, что девушки встречаются.

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«Жить в шкафу долго не имеет смысла. Это постоянно будет у тебя в голове крутиться, пока не скажешь. Понятно, что каждый сам для себя выбирает, как открыться и насколько, но в комфорте с собой надо жить, — это главное», — заявила Касаткина по поводу своей ориентации.

Теннисистка и ранее признавалась, что не против отношений со своим полом. Правда, в апреле 2021 года она не рассказывала, что еще не определилась окончательно.

«Что мне комфортнее — отношения с мужчиной или женщиной? Хороший вопрос, я пока в познании. И там, и там плюсы, — говорила Касаткина в интервью Sports.ru.

— Отношения с девушкой для меня ок. Женщины получше знают, как закинуть удочки правильно, как зацепить. Наверное, с девушкой вы все-таки лучше друг друга понимаете.

Между мужчиной и женщиной есть очень много недопониманий. Конечно, хотелось бы понимать себя лучше, точно знать, чего я хочу. Я, не знаю, спроси меня через пару лет, я тебе отвечу».

Однако теннисистка определилась быстрее — спустя год с небольшим вышло то самое интервью и фотографии в обнимку с Забияко.

К слову, совместные снимки двух девушек начали появляться в соцсетях еще с октября 2021 года, когда фигуристка сделала пост о совместном завтраке.

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В декабре они уже фотографировались в обнимку в парке развлечений Порт-Авентура рядом с Барселоной, где постоянно проживает Касаткина.

«Отвал башки может быть таким многогранным... День сладкого адреналина», — подписала этот пост фигуристка.

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Спустя неделю Забияко выложила видео уже из заснеженной Москвы, где они с Касаткиной катались на коньках на Красной площади.

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Примерно тогда же стало известно о разводе фигуристки с режиссером Данилом Гринькиным, за которого она вышла замуж в 2020 году, а приняла предложение руки и сердца еще в 2018-м.

«Не помню, что говорил в этот момент и о чем думал... — так описывал режиссер тот день, когда делал предложение. — Мысли растворялись в мгновениях, которые неслись с бешеной скоростью!

Но знаю точно, что, как и с самой первой секунды нашей встречи, я не сомневался в одном: ты – моя единственная!

И я хочу писать историю этой жизни только рядом с тобой! Я буду самым крутым мужем! По крайней мере, постараюсь».

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За пару месяцев до неожиданного расставания Гринькин активно поддерживал фигуристку на съемках и тренировках «Ледникового периода», где она выступала в дуэте с певцом Никитой Пресняковым.

«Мой муж — режиссер Данил Гринькин, — рассказывала Забияко «Экспресс-газете» после очередного съемочного дня ледового шоу. — Мы познакомились в мае 2018-го. Закончился олимпийский сезон, и у меня был отпуск.

Данил написал мне в соцсети, после того как прочел статью «Самые красивые спортсменки Олимпиады в Пхенчхане». Пригласил выпить кофе. Я подумала: «Почему нет?»

В 2020-м мы расписались в Питере. Свадебного путешествия и особого празднования из-за пандемии не устраивали. На походе в ЗАГС, к слову, не настаивала, это была инициатива Данила.

Но, конечно, приятно, что мы женаты. Я взяла фамилию мужа и теперь Гринькина. Конечно, мы хотим стать родителями, но не в ближайшее время. Пока поживем для себя».

Казалось, что у пары все замечательно.

Гринькин даже снял документальный фильм про Забияко и ее партнера Александра Энберта, с которым девушка выступала в соревнованиях спортивных пар.

Вместе они стали серебряными призерами командного турнира в Пхенчхане-2018 и взяли бронзу на чемпионате мира в 2019-м.

В фильме Гринькина «Несломленные» рассказывается о подготовке Забияко и Энберта к ЧМ-2019 и завоевании медали.

«Вначале я эту идею несерьезно воспринимала, а потом наш тренер Нина Мозер поддержала, и все сложилось. Картину в России и США в кинотеатрах крутили», — рассказывала Забияко.

Также фигуристка признавалась, что хочет связать свою дальнейшую жизнь с кинематографом (в 2019 году она была вынуждена завершить спортивную карьеру из-за проблем с сердцем у партнера). Во время карантина Забияко активно читала книги по этой теме и написала совместно с мужем несколько сценариев.

Однако теперь планы в ее жизни кардинально изменились. Девушка удалила все романтичные фотографии с Гринькиным, которыми были заполнены ее соцсети.

В начале февраля 2022 года она выложила еще один снимок совместного завтрака с Касаткиной, где положила голову на плечо теннисистке.

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В мае 2020-го стало известно, что Забияко планирует сменить спортивное гражданство и выступать за Канаду совместно с Захари Дейлманом — братом олимпийской чемпионки Габриэль Дейлман.

Однако в июле Канада по неизвестной причине отозвала свой запрос на смену гражданства для Забияко. Теперь фигуристка вернулась в Европу, где ищет новые варианты для возобновления карьеры.

С одной стороны — неудача, с другой — у нее появилось время, чтобы побыть с Касаткиной, когда та вернется в Барселону из турне.

Американская теннисистка, финалистка «Ролан Гаррос» — 2022 Кори Гауфф публично поддержала эту пару и каминг-аут Касаткиной.

«Должно быть, это очень страшно — признаться в этом, особенно если учесть, что в ее стране к подобному относятся не так терпимо, как в США. Я просто очень рада за Дарью. Могу только представить, скольких людей она вдохновила. Думаю, поэтому важно говорить о таких вещах».