Звезды синхронного плавания в Казани: россиянки выступают на Играх дружбы. LIVE

Красивая и очень яркая программа у наших юниорок, олицетворяющая борьбу со стихией! Ждем оценок!
Это какой-то аквабалет! Технически грамотно и эстетично выстроили программу хореографы, энергетика от этой пары просто прет! Художественные средства передачи эмоций были использованы спортсменами на все 100%! Браво!
Очень сложные элементы в воде исполняют синхронистки, на высоте все — четкость рук, натяжение стоп, выражение лиц! Потрясающе!
На площадку выходят фаворитки этого турнира — Светлана Колисниченко и Варвара Субботина!