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Спорт

«Мерседес» против «Феррари»: Гран-при Венгрии. LIVE

«Формула-1». Гран-при Венгрии. ОНЛАЙН

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Гонщик команды «Мерседес» Вальттери Боттас (слева) и гонщик команды «Феррари» Кими Райкконен (справа) принимают участие в гонке на российском этапе чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе «Формула-1»

Гонщик команды «Мерседес» Вальттери Боттас (слева) и гонщик команды «Феррари» Кими Райкконен (справа) принимают участие в гонке на российском этапе чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе «Формула-1»

Владимир Астапкович/РИА «Новости»
В Модьороде на трассе «Хунгароринг» стартует очередной Гран-при Венгрии. Субботнюю квалификацию выиграл пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:22

И как только отвалился Норрис, Льюис начал отрываться от Ферстаппена. Уже восемь секунд между ними.

16:21

Норрис проваливается и пропускает вперед и Хэмилтона, и Ферстаппена, и даже Серхио Переса.

16:18

Попытался сейчас Ферстаппен пройти на шикане Хэмилтона, но британец пока застрял под Норрисом, не оставив просвета голландцу.

16:14

Макс обгоняет Эстебана Окона и поднимается на шестую позицию.

16:12

Магнуссен совершает обгон под оранжево-черными флагами и вынужденно отправляется на пит-лейн.

16:10

Карлос Сайнс демонстрирует быстрейший круг. А Ферстаппен обходит Фернандо Алонсо.

16:07

Обломки убраны, гонка продолжается. Спортсмены уже проехали три круга из 70-ти.

16:05

Виртуальная машина безопасности на трассе — за вторым поворотам лежат обломки переднего антикрыла.

16:04

Не все в порядке, видимо, у Льюиса Хэмилтона — атакуют его оба «Альпина».

16:03

Поехали! Гонка началась!

16:00

Расселл начинает гонку на софте, а обе «Феррари» — на медиуме. Дождя пока не видно. Будем надеяться, что у всех получится без проблем пройти прогревочный круг.

15:50

За 65 минут до прогревочного круга Гран-при Венгрии над «Хунгарорингом» вновь начался дождь.

Напомним, что гонка стартует в 16:00 по московскому времени.

15:40

Стартовый лист выглядит так:

1. Джордж Расселл («Мерседес») 2. Карлос Сайнс («Феррари») 3. Шарль Леклер («Феррари») 4. Ландо Норрис («Макларен») 5. Эстебан Окон («Альпин») 6. Фернандо Алонсо («Альпин») 7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») 9. Даниэль Риккардо («Макларен») 10. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 11. Серхио Перес («Ред Булл») 12. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») 13. Кевин Магнуссен («Хаас») 14. Ланс Стролл («Астон Мартин») 15. Мик Шумахер («Хаас») 16. Юки Цунода («Альфа Таури») 17. Алекс Албон («Уильямс») 18. Себастьян Феттель («Астон Мартин») 19. Николас Латифи («Уильямс»)

С пит-лейна будет стартовать Пьер Гасли из «Альфа Таури».

15:30

Добрый день! Мы начинаем текстовую трансляцию Гран-при Венгрии чемпионата мира по кольцевым гонкам класса машин «Формулы-1».

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