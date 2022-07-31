«Мерседес» против «Феррари»: Гран-при Венгрии. LIVE

И как только отвалился Норрис, Льюис начал отрываться от Ферстаппена. Уже восемь секунд между ними.
Попытался сейчас Ферстаппен пройти на шикане Хэмилтона, но британец пока застрял под Норрисом, не оставив просвета голландцу.
Виртуальная машина безопасности на трассе — за вторым поворотам лежат обломки переднего антикрыла.
Расселл начинает гонку на софте, а обе «Феррари» — на медиуме. Дождя пока не видно. Будем надеяться, что у всех получится без проблем пройти прогревочный круг.
За 65 минут до прогревочного круга Гран-при Венгрии над «Хунгарорингом» вновь начался дождь.
Напомним, что гонка стартует в 16:00 по московскому времени.
Стартовый лист выглядит так:
1. Джордж Расселл («Мерседес») 2. Карлос Сайнс («Феррари») 3. Шарль Леклер («Феррари») 4. Ландо Норрис («Макларен») 5. Эстебан Окон («Альпин») 6. Фернандо Алонсо («Альпин») 7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») 9. Даниэль Риккардо («Макларен») 10. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 11. Серхио Перес («Ред Булл») 12. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») 13. Кевин Магнуссен («Хаас») 14. Ланс Стролл («Астон Мартин») 15. Мик Шумахер («Хаас») 16. Юки Цунода («Альфа Таури») 17. Алекс Албон («Уильямс») 18. Себастьян Феттель («Астон Мартин») 19. Николас Латифи («Уильямс»)
С пит-лейна будет стартовать Пьер Гасли из «Альфа Таури».