Путь в четвертьфинал: Рублев играет с Серундоло в Гамбурге. LIVE

Аргентинец смещался в край удар за ударом и в итоге освободил практически весь корт для Рублева. 15:40. Осторожничает Серундоло, такое ощущение, но только сам на этом и обжигается.
Шикарно принимает Андрей на задней, и Серундоло отвечает в сетку. Оформляет россиянин брейк и ведет 2-0.
Неудачно Андрей сыграл возле боковой у сетки — перед ним был угол, но он пробил на ракетку аргентинцу, и тот отправил мяч в пустой квадрат. 15:30.
Трос играет в пользу россиянина, мяч переваливается на половину корта Серундоло, который от задней линии провожает его грустным взглядом. 0:30.
Аргентинец ошибается по длине, и Андрей, не считая помарки на старте, достаточно легко берет гейм. 1-0.
Шикарно подает Рублев по центру, аргентинец смог лишь ободом дотянуться и, конечно, упустил мяч. 30:15.
В случае победы в этом матче Андрей Рублев в четвертьфинале сыграет с соотечественником Асланом Карацевым. Тот ранее сегодня в трех сетах победил колумбийца Даниэля-Элаи Галана со счетом 3:6, 6:3, 6:4.