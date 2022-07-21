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Путь в четвертьфинал: Рублев играет с Серундоло в Гамбурге. LIVE

АТР 500, Гамбург. Второй круг. Андрей Рублев (Россия) — Франсиско Серундоло (Аргентина). ОНЛАЙН

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Isabel Infantes/Reuters
Во втором круге турнира АТР 500 в Гамбурге россиянин Андрей Рублев встречается с аргентинцем Франсиско Серундоло. В случае победы в четвертьфинале Рублев сыграет с соотечественником Асланом Карацевым. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
15:55

По длине ошибка у россиянина, 0:30.

15:54

Не удается Рублеву выбить мяч из угла в корт, 0:15.

15:54

Аргентинец подает навылет и отыгрывает один гейм. 3-1.

15:53

Андрей бьет в коридор, больше у Серундоло.

15:53

В сетку принял Рублев и упустил два брейк-пойнта. Ровно.

15:52

Франсиско показал, что все же не зря вышел на корт — классно укоротил от задней. 30:40.

15:51

Аргентинец смещался в край удар за ударом и в итоге освободил практически весь корт для Рублева. 15:40. Осторожничает Серундоло, такое ощущение, но только сам на этом и обжигается.

15:51

Не получается у Франсиско поднять мяч над сметкой, 15:30.

15:50

Аут у Рублева, 15:15.

15:50

Продолжает ошибаться Серундоло, в коридор бьет. 0:15.

15:48

Совершенно нелепый прием у Серундоло, мяч летит вбок. Рублев ведет 3-0.

15:47

Аргентинец срывает прием, 40:15.

15:47

Рублев неудачно открыл угол, и соперник этим воспользовался. 30:15.

15:46

Очень вовремя Андрей вышел на хафкорт и бэкхендом пробил без шансов для Серундоло. 30:0.

15:46

Вновь в сетку бьет Франсиско, 15:0 на подаче Рублева.

15:45

Шикарно принимает Андрей на задней, и Серундоло отвечает в сетку. Оформляет россиянин брейк и ведет 2-0.

15:45

Серундоло попадает в сетку, у Рублева два брейк-пойнта. 15:40.

15:44

Неудачно Андрей сыграл возле боковой у сетки — перед ним был угол, но он пробил на ракетку аргентинцу, и тот отправил мяч в пустой квадрат. 15:30.

15:43

Трос играет в пользу россиянина, мяч переваливается на половину корта Серундоло, который от задней линии провожает его грустным взглядом. 0:30.

15:43

Вынуждает Рублев соперника ошибиться, сетка. 0:15.

15:41

Аргентинец ошибается по длине, и Андрей, не считая помарки на старте, достаточно легко берет гейм. 1-0.

15:41

Аут на приеме у Франсиско. 40:15.

15:41

Шикарно подает Рублев по центру, аргентинец смог лишь ободом дотянуться и, конечно, упустил мяч. 30:15.

15:40

Укорачивал Серундоло, но отправил мяч за боковую. 15:15.

15:39

Хотел Андрей поймать соперника на противоходе, но перестарался и пробил в коридор. 0:15.

15:39

Поехали! Рублев на подаче!

15:34

Спортсмены на корте, началась разминка.

15:30

В случае победы в этом матче Андрей Рублев в четвертьфинале сыграет с соотечественником Асланом Карацевым. Тот ранее сегодня в трех сетах победил колумбийца Даниэля-Элаи Галана со счетом 3:6, 6:3, 6:4.

15:25

Матч должен начаться приблизительно в 15:35 по московскому времени.

15:20

Добрый день, уважаемые любители тенниса! Во втором круге турнира АТР 500 в Гамбурге россиянин Андрей Рублев играет с аргентинцем Франсиско Серундоло, «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

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