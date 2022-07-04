Закончить турнир без поражений: Непомнящий сыграл вничью с Дудой

И фиксируют на 48-м ходу ничью гроссмейстеры! Ян Непомнящий завершает турнир претендентов с потрясающим показателем +5!
Близится эндшпиль поединка, разменялись гроссмейстеры еще и ладьями. Равная игра, ждем ничьи.
Подставляет Ян своего коня под удар слона. Впрочем, на подстраховке у него есть пешка.
Напомним, что сегодня за итоговое второе место борются Дин Лижэнь и Хикару Накамура. Если Магнус Карлсен все же откажется от матча за первенство мира, то Ян Непомнящий сразится за шахматную корону с серебряным призером турнира претендентов.
Абсолютно равное положение на доске у нас. Пока ни один из гроссмейстеров не старается форсировать события, а выжидает ошибки оппонента. 12. Ng3 g6 13. c3 Nc6 14. h4