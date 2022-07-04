Закончить турнир без поражений: Непомнящий сыграл вничью с Дудой

16:43

Напомним, что сегодня за итоговое второе место борются Дин Лижэнь и Хикару Накамура. Если Магнус Карлсен все же откажется от матча за первенство мира, то Ян Непомнящий сразится за шахматную корону с серебряным призером турнира претендентов.