«Хотим атаковать и доминировать»: что Абаскаль построит в «Спартаке»

Новый главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль обещает привить команде атакующий и доминирующий стиль, но говорит, что на это понадобится время. «Газета.Ru» оценивает реальность этой затеи.

Никакой преемственности

«Чтобы что-то построить, нужно больше времени, чем чтобы что-то сломать. Мы хотим построить в «Спартаке» атакующий и доминирующий футбол. Важно отметить, что доминирование — это не всегда владение мячом. Мы хотим, чтобы от нашей игры в футбол получали удовольствие все: и мы, и все наши болельщики. Это очень важно для нас», — приводит слова Гильермо Абаскаля «Спорт-Экспресс».

Испанский наставник возглавил московский «Спартак» 10 июня вместо итальянца Паоло Ваноли, который за полгода смог принести красно-белым третий трофей в эпоху Леонида Федуна — Кубок России.

При этом в чемпионате ситуацию итальянский специалист за время своей работы наладить так и не смог. «Спартак» лихорадило весь сезон. Началось это еще при работавшем первые полгода португальце Руе Витории, с которым десятикратные чемпионы страны здорово прошли группу Лиги Европы, но завязли в болоте середины таблицы РПЛ.

Спортивный директор красно-белых Лука Каттани пригласил Абаскаля с целью поднять «Спартак» наверх в таблице чемпионата (желательно на самый), а также поставить прогрессивный футбол.

Сам молодой специалист, в свои 33 года уже занявший второе место чемпионата Швейцарии с «Базелем», обещает атаковать и доминировать над соперниками. Задача явно непростая и для предыдущих наставников «Спартака» не особенно выполнимая. Так что нас ждет что-то интересное.

Успешные прагматики

Одной из главных проблем самого популярного клуба страны является отсутствие системы. Это, правда, во многом общая проблема подхода в российском футболе. Тренеры тут выбираются не под клубную идеологию и зачастую в плане стиля работы являются противоположностью своих предшественников.

Если взять конкретно «Спартак», то все усложняется из-за исторической концепции. Все до сих пор помнят, что красно-белые — это «стеночки» и забегания, короткий пас, ажурный атакующий футбол. Считается, что его поставил команде Константин Бесков, а до совершенства довел Олег Романцев.

При Романцеве красно-белые выиграли девять чемпионатов России из одиннадцати, в которых он возглавлял команду. Под его руководством, если зачерпнуть еще и период работы в СССР, спартаковцы доходили до полуфиналов всех трех еврокубков: Кубка чемпионов, Кубка УЕФА и Кубка обладателей кубков.

«Спартак» Романцева действительно играл ярко и красиво. Можно как угодно воспринимать отечественный футбол 90-х годов прошлого века и рассуждать о разности возможностей самого титулованного клуба страны и конкурентов, но стиля и качества игры это не отменяет.

После Романцева ничего подобного не было. Хотя «спартаковский стиль» игры декларировался наставниками не раз, на практике ничего не выходило. И чем громче были заявления, тем оглушительнее выходил провал. Двумя самыми яркими примерами являются Дмитрий Аленичев и Олег Кононов.

В то же время дважды к серебру команду приводил Валерий Карпин, который хоть и играл под руководством Романцева в тот самый футбол в клубе и сборной, сам строил несколько другое.

Более того, наиболее успешно красно-белыми в текущем веке руководили специалисты с оборонительным уклоном. Массимо Каррера приходил в штаб Аленичева тренером по защите, несколько случайно возглавил команду и привел ее к чемпионству.

«Спартак» не сидел в обороне, но и не показывал при итальянце тотальный атакующий футбол, однако был выстроенным и успешным.

Другой яркий пример — это последний на данный момент безоговорочно успешный главный тренер клуба. Речь о Доменико Тедеско.

При немецком специалисте красно-белые играли по исторически не свойственной себе схеме в три центральных защитника, качественно оборонялись и стремительно контратаковали. Такой футбол привел клуб к серебряным медалям.

Состав под схему

Так что перед Абаскалем стоит очень непростая задача. С одной стороны, ему обеспечена поддержка той части болельщиков, кто действительно ностальгирует по фирменному стилю, с другой, парочка провальных матчей — и те же люди сменят милость на гнев.

Пока подготовка под руководством, между прочим, академии «Барселоны» только началась, но первые наблюдения и даже подобие выводов уже можно сделать.

Абаскаль явно делает ставку на создание в команде позитивной и даже семейной атмосферы, что должно помочь в достижении результата.

Что до игровой модели, то «Спартак» начал предсезонку в четыре защитника и вообще использует традиционную каталонскую расстановку: 4-3-3. А ведь именно стиль «Барселоны» наиболее близок к футболу Романцева.

Есть еще важный нюанс. Пусть Абаскалю досталась в наследство команда, игравшая в другой футбол, под выбранную схему у испанца достаточно исполнителей. Нынешняя расстановка способна ярко раскрыть Квинси Промеса, Михаила Игнатова и многообещающего новичка Антона Зиньковского. Что особенно важно: каждый из них может сыграть в ней на разных позициях.

В то же время не до конца понятно, как тренер будет использовать все же решившего вернуться в клуб нигерийца Виктора Мозеса. В схеме с тремя центральными защитниками он отлично закрывает бровку, но играть в оборонительной линии при четверке — не лучший вариант для него.

По сути, для Мозеса остается только позиция правого вингера, хотя конкуренция на ней обещает быть очень жаркой. Это профильный вариант для Даниила Хлусевича, там могут оказаться и Промес, и Зиньковский, и Игнатов, и даже Роман Зобнин.

Хлусевич, конечно, сам вполне способен сыграть правого защитника, однако здесь большим подспорьем для Абаскаля должно стать восстановление пропустившего год Павла Маслова — этот защитник отличается умением начинать атаки, что очень важно при таком стиле игры.

В любом случае первые ответы мы получим в Суперкубке страны, причем уже на стадии опубликования стартовых составов. Ну а затем станет ясно, успел ли Абаскаль построить что-то дельное уже к началу сезона или спартаковцев ждет мучительный процесс становления с не самыми приятными результатами в РПЛ.