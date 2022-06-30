Дорога к Карлсену открыта: Непомнящий обыграл Фируджу, зевок Каруаны подарил Лижэню победу

Турнирная таблица после 11-го тура на ваших экранах. Победа Лижэня не играет на руку Непомнящему — все же вести с отрывом в два приятнее, чем в полтора, но официально застолбить за собой первую строчку по итогам турнира он может уже завтра!
Сдается на 78-м ходу Каруана! Обиднейший зевок под занавес партии лишает его возможности бороться за первое место, а также ставит под сомнение борьбу за место второе, которое в случае отказа Магнуса Карлсена от матча за первенство мира станет проходным.
Играет на е7 Лижэнь! Видимо, это победа для китайца! Близок он к третьей победе подряд на турнире!
Опа! Какой чудовищный зевок совершает Каруана! Совершенно необъяснимый ход слоном на с7 делает Фабиано, открывая матовую дорогу Лижэню!
Каруана ходит пешкой на g3 — все же одну пешку американец по ходу эндшпиля потерял.
Перемещается по четвертой линии Каруана, пробует он найти слабые места в обороне китайца.
Удается Лижэню улучшить свою позицию, компьютер теперь оценивает его шансы на успех чуть выше.
Пока у нас пауза, обратимся к другим партиям. Раджабов и Дуда зафиксировали ничью, а Накамура с Раппортом продолжают борьбу.
Переключаемся на доску, где играют Фабиано Каруана и Дин Лижэнь! Оба гроссмейстера имеют после 10 туров 5,5 очков и только победа сохранит кому-либо из них теоретические шансы на то, чтобы догнать Яна!
ЕСТЬ! Сдается Фируджа, помогая Яну одержать пятую (!) победу в мадридском турнире претендентов! Еще никто и никогда не одерживал пять побед на претендентском турнире! Браво, Непомнящий!
Совсем немного времени остается у Фируджы, в то время как Ян становится все ближе и ближе к белому королю.
Нашел Фируджа ход слоном на f4, срубив коня Яна. Тем временем Непомнящий идет в атаку ферзем на b2.
На g2 убегает королем Фируджа. Его позиция с каждым ходом становится все хуже и хуже.
35 минут думал Фируджа для того, чтобы выставить вторую пешку на четвертую линию. А Ян почти сразу ответил ладьей е8.
Больше 20 минут думал француз и все-таки придумал чем идти! Пешка g4 в его исполнении.
Задумался Фируджа — домашняя подготовка, видимо, закончилась у обоих гроссмейстеров. Дальше — чистая импровизация.
Короля на h1 поставил Алиреза, после чего Ян вывел на атакующую позицию свою ладью.
Фируджа начинает движение конем, и после ответа Яна слоном мгновенно отправляет вперед пешку.
Активное начало у нас! 2. Nf3 Nf6 3. Nxe5 d6 4. Nf3 Nxe4 5. c4 Nc6 6. d3 Nf6 7. d4 Be7