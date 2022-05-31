Российского тренера отстранили на два года за слово «обезьяна»

Главный тренер волейбольного клуба «Локомотив» из Калининграда Андрей Воронков дисквалифицирован на два года за расистское высказывание в адрес спортсменки «Уралочки» кубинки Айламы Монтальво, которую он назвал «обезьяной». Экс-волейболист сборной России Дмитрий Фомин заявил «Газете.Ru», что считает такую меру слишком суровой, спортивный юрист Илья Чичеров отметил, что шансы специалиста оспорить наказание крайне невысоки, а глава дисциплинарной комиссии Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко сообщил, что у Воронкова есть десять дней, чтобы подать апелляцию.

С чего все началось

Пятый матч финала женской волейбольной Суперлиги между «Локомотивом» и «Уралочкой» завершился со счетом 3-2 (25:21, 25:20, 26:28, 20:25, 15:7). Во время тайм-аута главный тренер «Локо» Андрей Воронков, обращаясь к одной из своих подопечных, обронил фразу: «Почему ты ловишь эту обезьяну?», возможно, намекая на единственную темнокожую девушку в составе «Уралочки» — кубинку Айламу Монтальво. Этот момент попал в объективы телекамер.

Гендиректор «Уралочки» Валентина Огиенко после матча заявила, что Воронков должен публично извиниться перед спортсменкой.

Реакция Воронкова

Извинения спортсменке принес калининградский клуб — но не сам тренер. Он молчал до последнего. Что касается самой Монтальво, то она отказалась обсуждать инцидент, отметив при этом, что хотела бы вернуться в Россию — состав «Уралочки» она покинула. В клубе подчеркивали, что ее уход не связан со скандальной ситуацией.

Воронков нарушил молчание почти две недели спустя, когда дисквалификация уже была назначена. Он сделал акцент на том, что не хотел выступать с комментариями, чтобы «не подливать масла в огонь».

«Я сожалею, что моя фраза, произнесенная в личной беседе с игроком нашей команды в очень сложном для нас игровом моменте, когда нервы находились в максимальном напряжении, а эмоции буквально зашкаливали, была воспринята как оскорбление и демонстрация неуважения.

У меня не было никаких намерений обидеть кого-либо из волейболисток соперника. И еще большее сожаление вызывает то, что в данной ситуации оскорбленной посчитали именно Айламу Сесе Монтальво», — цитирует Воронкова Regnum.

«Два года! Ни фига себе!»

Инцидент был вынесен на повестку исполкома Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). Генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко озвучил решение, принятое по Воронкову.

«Исполком ВФВ постановил: дисквалифицировать А.Г. Воронкова сроком на два года. Дисквалификация включает все соревнования под эгидой Всероссийской федерации волейбола», — сообщается на официальном сайте ВФВ.

На вердикт дисциплинарной комиссии ВФВ отреагировал экс-волейболист сборной России Дмитрий Фомин, подчеркнувший, что изначально не поддерживал Воронкова, но таким решением оказался шокирован.

«Дисквалифицировать на два года — это очень жестко. За что? Даже учитывая, что он не извинился, хотя и высказался на эмоциях в адрес женщины. Но такое наказание — два года! Ни фига себе! Я не вижу мотивов для этого.

Мы сегодня живем и знаем, что творится за пределами нашей страны — на западном направлении. Там нет расистов, а у нас — есть? Чушь какая-то! Нам нечего больше обсуждать сегодня? Слишком жесткое наказание Воронкову, не соответствующее поступку. На все надо реагировать адекватно.

Нельзя одному человеку рубить голову, а мимо другого просто проходить — бывали и другие инциденты, выглядевшие столь же некрасиво. Не знаю, чем руководствовались люди, принимая такое решение.

Изначально я был не на стороне Воронкова. Человек мог извиниться — все бывает: эмоции, не подумал. Ну сказал бы просто: «Я глупый, сказал такую чушь». Но сейчас, когда все дошло до такой степени, я считаю, что это просто ни за что», — сказал Фомин.

«Обжалование очень маловероятно»

Спортивный юрист Илья Чичеров отметил, что шансов оспорить наказание у Воронкова крайне мало. По его словам, это возможно теоретически, но рассчитывать на это не стоит.

«Обжалование возможно в Арбитраж при ВФВ, чье решение впоследствии обжалуется в НЦСА (Национальный Центр Спортивного Арбитража — не так давно созданный «наш» ответ CAS).

В теории — конечно, оспорить можно, я видел очень креативные объяснения необходимости снижения или отмены санкций. На практике — очень маловероятно», — констатировал Чичеров.

Генсек ВФВ и глава дисциплинарной комиссии федерации Александр Яременко в свою очередь сообщил, что у Воронкова есть десять дней для подачи апелляции.