Бой за три титула: Бетербиев против Смита-младшего. LIVE

В Нью-Йорке в объединительном бою в полутяжелом весе встречаются чемпион мира по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев и чемпион мира по версии WBO Джо Смит-младший. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.