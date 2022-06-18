Разделить медали России: гимнастки разыгрывают золото ЧЕ в групповых упражнениях. LIVE

Потрясающе чувствуют музыку француженки, невероятно нежно и мягко они обращаются с предметом, при этом на лице видна сосредоточенность и полная серьезность. Ответственно подходят к турниру девушки, это заметно.
Под очень чувственный Skyfall в исполнении Адель исполнили свое упражнение спортсменки из Словакии — это было энергично, красиво и эстетично. Но после сборной Италии выступать невероятно трудно — разница в классе и мастерстве видна невооруженным глазом.
Бронзовые призерки Олимпийских игр 2020 года выдали сильнейшее на сегодня выступление, показав высочайшую трудность тела и трудность предмета. Амплитудные броски, техничная ловля предмета, синхронность — все это говорит о том, что итальянки будут претендовать на золото сегодня.
К сожалению, не хватило цельности линий им, легкие шероховатости также были заметны глазу, однако для их уровня выступление можно назвать успешным.
Тем временем судьи представили оценки грузинской сборной — она на данный момент набирает 28,9 балла.
Совершенно не получилось упражнение у девушек, к сожалению. Очень много заметных ошибок они допустили, фуэте далеко не лучшим образом исполнили, да и с ловлей предмета были трудности. Рассчитывать на победу будет сложновато с таким выступлением.
Очень динамичное и разнообразное упражнение продемонстрировали спортсменки — основным фоном была джазовая версия песни Майкла Джексона Billie Jean. Не очень синхронно выступили с обручем девушки: было местами несинхронно, пару раз падал предмет на ковер, но в общем и целом впечатление оставили грузинские гимнастки приятное.