Разделить медали России: гимнастки разыгрывают золото ЧЕ в групповых упражнениях. LIVE

17:50

Бронзовые призерки Олимпийских игр 2020 года выдали сильнейшее на сегодня выступление, показав высочайшую трудность тела и трудность предмета. Амплитудные броски, техничная ловля предмета, синхронность — все это говорит о том, что итальянки будут претендовать на золото сегодня.