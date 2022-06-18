Победить американца: Непомнящий сражается с Каруаной на турнире претендентов. LIVE

Ян надолго задумался. Видимо, решает, переводить коня на g3, либо атаковать пешкой на h3.
Непомнящий отправил коня на f1, чтобы в дальнейшем отправить его вперед по королевскому флангу. Каруана рокировался.
Белые сходили ладьей на е2, черные отправили ферзя на f6. Каруана продолжает усиливать давление на королевском фланге, но пока это не выглядит очень опасно.
Непомнящий в ответ продвинул пешку на ферзевом фланге b2-b4. Каруана продолжил наседать на королевском фланге и перевел коня на g4. Странно, что он перекрыл конем ход собственной пешке. Такого хода еще не было.
Россиянин сходил конем на d2. Шахматисты ходят очень быстро — явно действуют по заготовкам.
Ян выдвинул свою пешку а2-а4. Каруана убрал слона на а7, чтобы не попасть под удар центральной пешки Яна по линии d и не потерять темп.
Непомнящий шагнул пешкой d2-d3, а Каруана дерзко выдвинул слона на с5. Гроссмейстеры разыгрывают итальянскую партию — частое явление в современных шахматах.