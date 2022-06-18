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Спорт

Победить американца: Непомнящий сражается с Каруаной на турнире претендентов. LIVE

Шахматы. Турнир претендентов. 2-й тур. Ян Непомнящий (Россия) — Фабиано Каруана (США). ОНЛАЙН

Российский шахматист Ян Непомнящий во втором туре турнира турнира претендентов сражается с сильным представителем США — Фабиано Каруаной. Россиянин, одержавший победу в первом туре над китайским гроссмейстером Дином Лижэнем, играет белыми. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию партии.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:29

Ян надолго задумался. Видимо, решает, переводить коня на g3, либо атаковать пешкой на h3.

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100%
16:24

Непомнящий отправил коня на f1, чтобы в дальнейшем отправить его вперед по королевскому флангу. Каруана рокировался.

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100%
16:22

Каруана увел ферзя на g7.

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100%
16:20

Россиянин сдвоил ферзя и ладью.

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100%
16:19

Непомнящий задумался, что делать дальше.

16:15

Белые сходили ладьей на е2, черные отправили ферзя на f6. Каруана продолжает усиливать давление на королевском фланге, но пока это не выглядит очень опасно.

close
100%
16:14

Непомнящий в ответ продвинул пешку на ферзевом фланге b2-b4. Каруана продолжил наседать на королевском фланге и перевел коня на g4. Странно, что он перекрыл конем ход собственной пешке. Такого хода еще не было.

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100%
16:12

Каруана сходил пешкой на g5! Черные начинают отправлять пешки в атаку.

close
100%
16:11

Россиянин сходил конем на d2. Шахматисты ходят очень быстро — явно действуют по заготовкам.

close
100%
16:09

Непомнящий выдвинул ладью е1. Каруана спокойно повел вперед пешку на h6.

close
100%
16:06

Ян выдвинул свою пешку а2-а4. Каруана убрал слона на а7, чтобы не попасть под удар центральной пешки Яна по линии d и не потерять темп.

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100%
16:05

Непомнящий выдвинул пешку c2-c3, Каруана пошел в наступление своей пешкой а7-а6.

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100%
16:04

Ян рокировался, Фабиано выдвинул пешку на d6.

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100%
16:03

Непомнящий шагнул пешкой d2-d3, а Каруана дерзко выдвинул слона на с5. Гроссмейстеры разыгрывают итальянскую партию — частое явление в современных шахматах.

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100%
16:02

Россиянин развил слона на с4, американец ответил выдвижением коня на f6.

close
100%
16:01

Последовало зеркальное выдвижение коней.

close
100%
16:00

Непомнящий стартовал е2-е4, Каруана ответил зеркальным выдвижением пешки.

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100%
15:45

Добрый день, уважаемые любители шахмат! Российский шахматист Ян Непомнящий во втором туре турнира турнира претендентов сражается с опытным представителем США — Фабиано Каруаной. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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