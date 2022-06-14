Битва россиян: Карацев против Хачанова в Галле. LIVE

Прием в сетку срывает Аслан, и Карен гейм на своей подачей забирает. 3:3 становится счет в первом сете, пока очень равны теннисисты. Будет брейк или дойдет все же дело до тай-брейка?
Довольно спокойно под ноль Карацев забирает гейм на своей подаче. Счет в первом сете становится 3:2.
Подловил Карен Аслана на несвоевременном выходе к сетке. 2:2 в первом сете, оба теннисиста свои подачи берут.
Карацев забирает свой гейм, не получается прием у Карена в последнем ударе. 2:1 в первом сете становится счет.
30:30. Дарит очки сейчас Аслан своему сопернику, ну совсем уж невынужденная ошибка в очень простой ситуации.
30:15. А вот и первое очко, взятое на чужой подаче. Ошибается Карацев при попытке атаковать, бьет за заднюю.
Хачанов и Карацев встречались трижды на турнирах ATP, две победы достались Карену, одна — Аслану. В 2020-м Карен одержал волевую победу во втором круге турнира в Санкт-Петербурге (4:6, 7:5, 6:3), затем выиграл на аналогичной стадии «Мастерса» в Канаде в 2021-м, но Аслан взял верх в полуфинале «ВТБ Кубка Кремля» прошлой осенью — 7:6 (9:7), 6:1. Интересно, что все три поединка были на харде.
Матч поставлен третьим запуском и начнется после встречи после игры Хуберта Хуркача с Максимом Кресси. Игра уже завершилась, победу одержал польский теннисист.