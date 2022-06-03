Трусова дебютирует в прыжках в длину. Кто еще из знаменитостей кардинально менял вид спорта?

Фигуристка Александра Трусова готовится дебютировать в легкой атлетике — она примет участие в соревнованиях по прыжкам в длину в Москве. «Газета.Ru» предлагает шесть историй о выдающихся спортсменах, которые меняли амплуа, а некоторые даже потом добивались успехов на Олимпийских играх. Вам остается лишь угадать, о ком идет речь.