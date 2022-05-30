Пробиться в 1/4 финала: Рублев сражается с Синнером. LIVE

19:00

Рублев и Синнер встречались между собой трижды. Два раза победу одержал итальянский теннисист — в прошлом году в четвертьфинале Барселоны — 6:2, 7:6 (8:6), а этой весной выиграл в 3-м круге «Мастерса» в Монте-Карло — 5:7, 6:1, 6:3. За россиянином одна победа — однако в том поединке они сумели сыграть всего три гейма, после чего Синнер был вынужден сняться из-за повреждения.