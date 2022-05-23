Пробиться в 3-й круг «Ролан Гаррос»: Хачанов сражается с Дельеном. LIVE

25-я ракетка мира — российский теннисист Карен Хачанов — играет во втором круге турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» против Уго Дельена из Боливии, который занимает 90-ю строчку в рейтинге ATP. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.