Покорить «Ролан Гаррос»: Медведев сражается с Багнисом. LIVE

Вторая ракетка мира — российский теннисист Даниил Медведев — стартует на турнире Большого шлема «Ролан Гаррос» матчем с аргентинцем Факундо Багнисом, который занимает 103-ю позицию в рейтинге ATP. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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11:45
Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 1-го круга «Ролан Гаррос» между Факундо Багнисом и Даниилом Медведевым.
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