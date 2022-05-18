Выстрел пробкой и упавшая икона: самые нелепые травмы в истории спорта

Выстрел из шампанского прямо в глаз, разрыв связок из-за описавшегося щенка, жуткий порез в борьбе с банкой майонеза — «Газета.Ru» рассказывает, как легенды мадридского «Реала», сборной Испании, Англии, НБА и не только получали самые нелепые травмы в истории спорта.

1. Пробка из-под шампанского

Велогонщик из Эритреи Биниам Гирмай установил историческое достижение — стал первым темнокожим африканцем, который одержал победу на этапе многодневной гонки «Джиро д'Италия», которая входит в престижный Гранд Тур наряду с «Тур де Франс» и «Вуэльтой Испании».

Однако уже следующий тур «Джиро д'Италия» Гирмаю пришлось пропустить из-за нелепейшей травмы: он повредил левый глаз, когда открывал шампанское, празднуя на подиуме свою победу.

Пробка мощно отскочила прямо в глаз, который тут же залила кровь. Пострадавший был доставлен в больницу. К счастью, вскоре выяснилось, что его зрению ничего серьезно не угрожает, однако Гирмаю все равно пришлось взять паузу в выступлениях.

«Я немного расстроился из-за инцидента с шампанским, все волновались за меня, но в итоге все обошлось, — сказал Гирмей в видеоролике, который опубликовала его команда Intermarche-Wanty-Gobert в соцсетях. — После этого я не вышел на старт, потому что необходимо дать отдых глазам. С нетерпением жду возвращения к соревнованиям, спасибо всем за поддержку».

«Биниам чувствует себя хорошо, но нам нужно подождать. Ему лучше, он снова видит. Это не проблема», — заверил врач команды Пит Дэниелс.

2. Икона

Грузинский футболист Отар Хизанейшвили, выступавший в 2004 году за московское «Динамо», а затем — за немецкий «Фрайбург», тоже повредил себе глаз при странных обстоятельствах.

Он всегда возил с собой на сборы икону в тяжелом наличнике и размещал ее над своей кроватью.

Однажды Хизанейшвили приснилось, что он должен ввести мяч из аута, и футболист взмахнул руками во сне, сбив икону со стены прямо себе на голову.

Тяжелая рама поразила глаз, а зрение так и не вернулось на прежний уровень.

3. Крышка от колы

Нелепое повреждение глаза получил также экс-игрок «Барселоны» и «Ливерпуля» Яри Литманен, признанный лучшим футболистом в истории Финляндии по версии УЕФА с 1954 по 2003 год.

Будучи игроком «Мальме» — уже под конец карьеры — Литманен решил поспорить со спортивным директором клуба, что сможет открыть бутылку колы одним глазом. В итоге футболист так перестарался, что повредил свою роговицу и отправился в больницу, пропустив две недели тренировок.

4. Чайка

Легенда мадридского «Реала» Фернандо Морьентес однажды попытался прогнать с футбольного поля чайку, случайно залетевшую туда во время тренировки.

Птица отреагировала очень агрессивно и так ударила клювом, что пробила футболисту ладонь до кости.

Морьентесу пришлось пропустить два месяца тренировок.

5. Щенок

Также из-за животного пострадал экс-игрок «Челси» Даррен Бернард, который выбыл на целых пять месяцев из-за жуткой травмы — разрыва связок колена. Виной всему — милый домашний щенок, который не был приучен к туалету и написал на пол.

Не заметивший этого футболист поскользнулся на мокром линолиуме и так неудачно упал, что порвал связки и был госпитализирован.

6. Геймпад

Один из лучших защитников в истории футбола, легенда «Милана» Алессандро Неста получил глупую травму за игрой в PlayStation.

В напряженный момент в игре футболист так яростно нажимал на кнопки геймпада, что разорвал сухожилие запястья. Из-за этой травмы Неста пропустил целый месяц тренировок.

7. Лосьон для бритья

Еще обиднее было легендарному испанскому голкиперу Сантьяго Канисаресу, который зажигал за «Валенсию» и участвовал в чемпионатах мира 1994, 1998 и 2006 годов, однако мундиаль-2002 в Японии и Южной Корее был вынужден пропустить из-за абсурдной травмы.

Канисарес спокойно принимал душ, когда неудачно задел флакон с лосьоном для бритья и решил поймать его подъемом стопы. В итоге флакон разбился, и один из осколков так впился в ногу вратаря, что порезал сухожилие.

В итоге основной вратарь сборной Испании был вынужден смотреть ЧМ по телевизору, а в национальной команде начал блистать восходящая звезда мадридского «Реала» — Икер Касильяс.

8. Дрель

Бывший нападающий сборной Англии, «Манчестер Сити» и «Лестера» Дариус Васселл настолько не любил обращаться к врачам, что решил самостоятельно разобраться с ногтем, который врос в палец, начал гноиться и причинял ему дискомфорт.

Футболист нашел гениальное решение — самостоятельно вскрыть ноготь дрелью и выпустить гной.

Однако вместо того, чтобы провести точечную операцию, сверло снесло половину ногтя, а в рану попала инфекция, так что Васселу все-таки пришлось обратиться к врачам. Хирурги удалили поврежденный ноготь, а футболист пропустил несколько недель, восстанавливаясь от повреждения.

9. Майонез

Экс-нападающий сборной Англии и «Астон Виллы» Даррен Бент, к счастью, дрелью не воспользовался — ему хватило и обычного ножа.

Футболист захотел приготовить бутерброды и так настойчиво пытался открыть банку с майонезом, что переборщил и вместо крышки рассек собственную руку.

10. Доска

Во время выступления за «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс получил травму на ровном месте после обидного поражения в первом матче финальной серии НБА.

При равном счете его партнер Джей Ар Смит подхватил мяч под кольцом соперника, но не стал бросать и побежал к своему кольцу, видимо, полагая, что его команда ведет в счете. В итоге «Кливленд» проиграл, а Леброн в раздевалке настолько вышел из себя, что ударил кулаком по доске и сломал руку.

Оставшиеся матчи он провел с травмой и не смог оказать большого влияния на игру: команда потерпела четыре поражения подряд и проиграла серию.