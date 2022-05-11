Покорить Рим: Хачанов играет с Карреньо-Бустой. LIVE

В простой ситуации мягким бэкхендом с хафкорта не перебросил сетку Хачанов — меньше, еще брейк-пойнт.
Пабло вышел в розыгрыше к сетке и обыграть себя у нее не позволил — меньше, снова брейк-пойнт.
Вот это да! Карреньо-Буста выжал из Хачанова удар, после которого сам выбежал к сетке и забивал легчайший смэш, но умудрился не попасть каким-то образом, хотя бил просто вертикально вниз! 30:15.
Хачанов укорачивает с хафкорта после приема, Карреньо-Буста догоняет мяч, но не перебивает сетку — 15:15.
Карреньо-Буста считает, что он попал с приема, судья спускается с вышки, рассматривает след и подтверждает правоту испанца. 0:15.
И срывает атакующий форхенд в свободную часть корта Хачанов — 2:1, Карреньо-Буста повел с брейком.
В обмене диагональными бэкхендами дрогнул россиянин, пробив в сетку — 30:40, брейк-пойнт у испанца.
Карреньо-Бусто принял вторую подачу россиянина в самую заднюю линию, и тот не смог выгрести в корт — 30:30.
В обмене ударами Карреньо-Буста решил укоротить, но соперник прочитал, догнал и укоротил сам, куда удачнее — 0:1. Выиграл свою подачу на старте партии Карен!
Непростой розыгрыш, но Хачанов все сделал грамотно, в итоге подготовил выход к сетки и у нее завершил с лета — больше.
Еще один затяжной розыгрыш, но тут уже ошибся Пабло, причем как раз когда перешел в атаку — 30:30.
Очень долгий розыгрыш. Хачанов гонял соперника, и на последнем ударе тот уже просто встал. А россиянин не попал по длине — 15:30.
Перемудрил Карен. Решил укоротить с хафкорта, чтобы застать соперника врасплох, но не перебросил сетку — 0:15.
Несколько раз выстоял на своей подаче Хачанов, а затем воспользовался первым же шансом на чужой, когда вел 5:4. Это первый выигранный у Карреньо-Бусты Хачановым сет на грунте! Надо развить успех!
Великолепный Хачанов! Бегал и все спасал испанец, но все равно дело закончилось для него проигранным розыгрышем. Еще и в грунте испачкался, упав после последнего удара — 15:30. Хачанов в двух очках от партии! Но еще надо их взять.
Хачанов не подает первым мячом, но вынуждает оппонента не попасть по длине в розыгрыше — 15:0.
Шикарный розыгрыш от россиянина. Потаскал соперника по углам и все равно забил виннерс — 30:30.
Под давлением после первой подачи Карреньо-Бусты проводит розыгрыш Хачанов, но вынуждает оппонента ударить мимо коридора — 0:15.
Ох! Очень глубоко подал Хачанов и завершал от сетки с лета в противоход оппоненту вторым ударом, но не попал в корт — 0:15.
Мог Карен поставит в тяжелое положение соперника, но тот переиграл россиянина в равном розыгрыше — 30:30.
А вот тут россиянин все сделал блестяще. Только ободом дотянулся в углу корта испанец до мяча — 15:15.
Очень глубоко и неудобно принял уходящую подачу Карена соперник. Россиянин не смог ответить в корт — ровно.
Атакует, приняв вторую подачу, испанец. Розыгрыш выходит долгим, но Карен не попадает — меньше, второй брейк-пойнт.
Атаковал Хачанов. Бил с лета от сетки в угол, но Буста догнал и едва не обвел. Немного не уложил в корт — ровно.
Блестящий и неожиданный укороченный от Бусты. Карен догнал, но не поднял — 30:40, первый в матче брейк-пойнт.
А вот тут прекрасный розыгрыш от россиянина, в котором он в итоге развел соперника и мяч по разным сторонам с хафкорта — 15:15.
Классно пробивал переводом в боковую линию после приема соперника Хачанов с форхенда, но чуточку не попал — 0:15.
Не прошел первый мяч. Со второго завязался розыгрыш, Хачанов атаковал, но испанец отвечал остро, и россиянин в итоге не попал — 40:30.
Хачанов давит с подачи, пробивает вторым ударом с лета от сетки, и испанец не вытягивает — 30:30.
Испанец начинает свою подачу. Сразу же продолжительный розыгрыш, в котором Хачанов завоевал инициативу, но в итоге сам не попал — 15:0.
Испанец и россиянин играли уже семь раз, так что у них богатый опыт противостояния. Перевес на стороне Хачанова — 4-3. Правда, при этом на грунте оба матча выиграл испанец, для которого данное покрытие является любимым. В 2017 году на «Мастерсе» в Монте-Карло в 1/16 финала — 6:4, 6:4. И там же, в том же раунде в 2021-м — 6:3, 6:2.