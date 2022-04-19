Почему «Спартак» — фаворит в дерби с ЦСКА в Кубке России

«Спартак» и ЦСКА в третий раз в этом сезоне встретятся в московском дерби — на этот раз в рамках четвертьфинала Кубка России. «Газета.Ru» подробно рассказывает, какие проблемы мучают оба клуба в последнее время, объясняет, кто в составах команд может преподнести сюрприз, и отвечает на вопрос, какая команда является фаворитом дерби.

Битва за долгожданный трофей

«Спартак» не побеждал в Кубке России со времен Юрия Ковтуна, Егора Титова и Владимира Бесчастных. ЦСКА брал этот трофей в последний раз в сезоне-2012/13. Из той победной команды в обойме армейцев сохранились пятеро футболистов — бессменный капитан Игорь Акинфеев, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Марио Фернандес и Алан Дзагоев.

Новички ЦСКА зажигают

ЦСКА этой зимой совершил сразу несколько качественных трансферов и с ходу начал использовать новичков, которые придали игре новый импульс.

Особняком стоит игра турецкого полузащитника Юсуфа Языджи, который стал лучшим бомбардиром армейцев, а следом — и лучшим бомбардиром всей весенней части чемпионата, записав на свой счет восемь забитых мячей.

«Этот футболист пришел и во всех матчах забил хотя бы один мяч. Такого в нашем чемпионате давно не было, это какой-то феномен. Языджи забивает и ведет игру ЦСКА, поэтому он и лучший», — отмечал бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов в комментарии «Рейтингу Букмекеров».

Прочно заняли место в старте полузащитники Хорхе Карраскаль и Жан-Филипп Гбамен. Последний даже получил статуэтку лучшего игрока матча ЦСКА — «Рубин» (6:1), несмотря на хет-трик Языджи.

Однако в последних играх ивуариец стал часто ошибаться: так, он на пару с еще одним новичком команды — парагвайцем Хесусом Мединой — буквально подарил «Химкам» победу над своей командой (2:4).

Новички «Спартака» не убеждают

Что касается трансферов «Спартака», то он брал не качеством, а количеством. Зимой команду пополнили пять игроков, и только два из них — Шамар Николсон и Кристофер Мартинс — приняли участие во всех весенних матчах команды в чемпионате России. При этом роль полузащитника сборной Люксембурга в команде многие не понимают до сих пор.

Мартинс так и не убедил своей игрой, что способен решить давно тянущиеся проблемы красно-белых в опорной зоне.

«Было видно, что Мартинс себя чувствует неуютно, словно являясь инородным телом на поле. То же самое можно сказать и про нападающего Николсона — может, он потерялся или перегорел от большого желания проявить себя в дерби», — сказал Константин Генич в эфире «Матч ТВ» после матча «Спартак» — ЦСКА (0:2) в рамках Российской премьер-лиги.

Николсон не сумел взять на себя роль регулярно забивающего форварда, хотя его хет-трик в ворота «Кубани» (6:1) в рамках Кубка России и впечатлил многих болельщиков «Спартака».

Еще одно приобретение, от которого многие ждали большего, — это Даниил Хлусевич.

Ярко выстреливший в прошлом году уроженец Крыма появился в старте только после неудачных игр команды с ЦСКА (0:2) и «Краснодаром» (1:2). А с резким отъездом в Бразилию Айртона у главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли не осталось иного выбора, кроме как ставить Хлусевича на правый фланг обороны, а с помощью Мозеса закрывать дыру слева. Да, россиянин запомнился частыми вылазками на чужую половину поля, но настораживает, что «Спартак» так и не смог выжать пользы из подключений своего крайнего защитника.

Подогревает интерес к этому матчу возможное появление воспитанника ЦСКА Никиты Чернова, который перешел этой зимой в стан «Спартака» из «Крыльев Советов».

«На матч с ЦСКА нас зарядит даже не столетие, а сам факт, что мы играем в главном дерби России. Здесь никого настраивать не надо, все понимают», — заявил Чернов «Спорт-экспрессу» перед матчем со своей родной командой.

Последние два матча именно он заменял Максимилиано Кофриее в тройке центральных защитников. Бельгиец не оправдал надежд руководителей клуба и болельщиков, а вот Чернов решительно настроен застолбить место в старте. Почему бы не показать своей бывшей команде, кого она потеряла?

Перерыв на матчи сборных сломал игру ЦСКА

Подопечные Алексея Березцукого ударно стартовали в весенней части сезона — огорчили в том числе и «Спартак»: соперники встречались 26 февраля в рамках чемпионата России, и красно-синие одержали победу 2:0, а новичок и звезда обновленного ЦСКА Юсуф Языджи забил свой первый гол за команду.

Следом были две трудовые виктории над «Нижним Новгородом» (2:0) и «Локомотивом» (2:1), а также ЦСКА катком прошелся по потерявшему почти всех легионеров «Рубину» (6:1).

Подопечные Алексея Березуцкого одержали четыре подряд победы с общим счетом 11:2, а затем случился перерыв на матчи сборных. Именно он развалил игру команды.

Армейцы уже три встречи подряд не могут победить, хотя им противостояли команды, борющиеся за выживание в Премьер-лиге — «Урал» (2:2), «Химки» (2:4) и «Уфа» (1:1).

За эти три матча команда набрала всего два очка, а Языджи, хоть и продолжил забивать (его голевая серия остановилась на отметке в шесть матчей), но делал это исключительно с пенальти.

«Спартак» теряет очки в матчах с аутсайдерами

После уже упомянутого поражения от ЦСКА (1:2) красно-белые довольно уверенно расправились в гостях с претендующим на чемпионство «Динамо» (2:0). Но стоит отметить, что в этом матче лидеры бело-голубых — Себастьян Шиманьски и Арсен Захарян — чувствовали себя не в своей тарелке, что и привело к такому результату.

Затем у «Спартака» началась весьма странная серия. В играх с «Краснодаром» (1:2) и «Нижним Новгородом» (1:1) подопечные Паоло Ваноли обязаны были увозить по три очка, но в итоге заработали лишь одно. В снежном дерби «Локомотиву» они проиграли (0:1), хотя и при спорном судействе.

В матче с «Арсеналом», испытывающим большие проблемы с оборонительными игроками, Шамар Николсон наконец вспомнил, что он нападающий, и решил разразиться дублем, а команда победила 3:0.

Казалось бы, старания наконец начали приносить свои плоды, но у казанского «Рубина» было на этот счет свое мнение. Обескровленная после потери легионеров команда приехала в Москву с багажом из проблем, но смогла увезти очко от только поверившего в себя «Спартака» (1:1).

В общей сложности команда Ваноли потеряла в весенней части чемпионата восемь очков в тех матчах, в которых должна была побеждать.

У соперников проблемы с психологией

Ни те, ни другие не могут похвастаться уверенным отрезком в чемпионате. ЦСКА ударно начав весеннюю часть, но резко растерял всю атакующую силу и шансы на чемпионство.

Единственное, что может порадовать армейцев в этом сезоне, — это первый трофей впервые за четыре года, которым может стать Кубок России.

Но «Спартаку» эта победа нужна еще сильнее. Команда в год своего столетия рискует закончить сезон в нижней части турнирной таблицы впервые с 2003 года. Не такого результата ждали болельщики, да и сами игроки в такую важную для клуба дату. Давление на Ваноли и Ко достигает гигантских размеров.

Трудности в атаке и центре поля

Помимо проблем с психологией стоит отметить и некоторые игровые пробелы команд. У ЦСКА уже на протяжении четырех матчей нет явного нападающего. Антон Заболотный хоть и вышел в матче с «Уфой», но ему еще явно далеко до восстановления своей оптимальной формы. «Спартаку» же не хватает реализации и уверенности в себе.

«Проблема нашей команды — психология и характер. Нам нужно прибавлять в менталитете победителя», — заявил уже сам Ваноли.

У обеих команд нет зацементированного центра поля. Гбамен не справляется у ЦСКА в одиночку, а Зобнин не показывает лучшей игры образца постчемпионского «Спартака».

Еще один минус красно-белых в том, что даже при довольно неплохой игре они могут запросто отдать матч сопернику — так было в играх с «Краснодаром» и «Нижним Новгородом». И у ЦСКА должно хватить мастерства, чтобы воспользоваться такими подарками оппонента.

Кто может удивить

19-летний игрок молодежки ЦСКА Егор Ушаков ярко ворвался во взрослый футбол. В матче с «Уралом» вингер вышел на замену спасать страдающий от последней команды чемпионата ЦСКА, и это ему почти удалось. Он настырно рвался вперед и заработал пенальти, — правда, потом чуть не привез 11-метровый в свои ворота. А уже во второй игре на взрослом уровне (против «Химок») Ушаков открыл счет своим забитым мячам в чемпионате России.

Что касается «Спартака», то еще перед началом сезона много эпитетов получил в свой адрес воспитанник команды Михаил Игнатов. На летних сборах он смотрелся весьма прилично и не выпадал из игры, взаимодействуя с более опытными партнерами.

Однако что Руй Витория, что Паоло Ваноли давали воспитаннику красно-белых лишь несколько минут на поле, за которые молодому игроку сложно было что-то продемонстрировать. Лишь в последней игре с «Рубином» итальянец впервые доверил ему провести полный матч.

Когда-то должен случиться прорыв и у Хлусевича. Своей заряженностью и вовлеченностью в игру он заслуживает как минимум быть вознагражденным первым результативным действием в составе новой команды. Так почему же не проявить себя в важнейшем дерби?

Соболев спасает игру Ваноли, а ЦСКА некому спасти

Недавно Ваноли решил попробовать сыграть в два нападающих — и это принесло успех. Есть ощущение, что подобная схема будет использована и в матче с ЦСКА.

Александр Соболев, который начинал первые весенние матчи в глубоком запасе, получил доверие от тренера и стал появляться в стартовом составе, активно действуя в подыгрыше. Это изменило игру «Спартака» в лучшую сторону после неудач в матчах с «Краснодаром», «Нижним Новгородом» и «Локомотивом» и определенно таит в себе угрозу для армейцев.

В качестве преимущества красно-белых можно также отметить заряженность Соболева — в недавнем матче с «Рубином» он забил свой первый гол с ноября 2021 года.

ЦСКА, который благодаря воссоединению Березуцких наладил было игру в обороне, в последних матчах слишком многое позволяет своим соперникам. За последние три матча армейцы пропустили семь голов — почти столько же, сколько за предыдущие девять игр.

Алексею Березуцкому приходится доверять центр обороны непрофильным Фернандесу и Георгию Щенникову, что явно добавляет «Спартаку» шансов впереди.

Разладилась игра у красно-синих и в атаке. Стоило сбавить обороты Языджи, как вся команда перестала феерить.

Таким образом, даже проблемный «Спартак» является сейчас небольшим фаворитом дерби, поскольку у ЦСКА трудностей еще больше.

Сумеет ли ЦСКА одержать третью победу над «Спартаком» в трех матчах этого сезона и поквитаться за вылет из Кубка в сезоне-2019/20, когда красно-белые остановили армейцев в четвертьфинале турнира? Или Паоло Ваноли заткнет рты всем скептикам? Узнаем совсем скоро.

Матч состоится 20 апреля в 19.30 мск.