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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Спорт

Провал Логинова и шампанское на финише: завершился ЧР по биатлону

Сборная ХМАО-1 выиграла мужскую биатлонную эстафету на чемпионате России

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Российские биатлонисты Эдуард Латыпов и Александр Логинов

Российские биатлонисты Эдуард Латыпов и Александр Логинов

Global Look Press
На Открытом чемпионате России по биатлону в Тюмени мужские команды завершили соревнования в эстафете — победу в упорной борьбе одержала первая сборная Югры. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
12:45

На этом мы прощаемся с вами! До новых встреч!

12:40

Итоги гонки на ваших экранах! Шестое место заняла первая команда Тюменской области.

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12:35

А Вадима Филимонова на финише обливают шампанским! Прекрасное завершение карьеры!

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12:34

Первая сборная Ханты-Мансийского автономного округа — чемпион России в эстафете!

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100%
12:32

Километр до финиша — Лобастов будет серебряным призером!

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100%
12:30

Пятерка сильнейших перед последним кругом на ваших экранах:

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100%
12:28

Никита Поршнев стреляет точно и бежит к победе!

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100%
12:26

Лобастов вырывается на вторую позицию!

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100%
12:25

Стрельцов опережает Филимонова на предпоследнем круге!

12:23

Топ-6 перед последней стрельбой!

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100%
12:20

Филимонов закрывает из шести, но упускает Поршнева! В лидеры выходит первая команда Югры!

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100%
12:18

За команду ХМАО-2 бежит Вадим Филимонов, для которого эта гонка станет последней в карьере! Сможет ли спортсмен завершить выступления в большом спорте победой на чемпионате России?

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100%
12:15

Турнирная таблица на ваших экранах:

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100%
12:14

Практически в одно время обе югорские команды передают эстафету!

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100%
12:11

Бурундуков навязывает борьбу своему земляку Томилову, третьим с небольшим отставанием идет Халили.

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100%
12:08

Как же хорош Томилов! Пять из пяти и уверенное лидерство после шестой стрельбы!

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100%
12:05

Карим Халили на ваших экранах.

close
100%
12:03

Снова в лидерах две команды из Югры.

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100%
12:01

Михаил Бурундуков будет преследовать Томилова.

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100%
11:58

Томилов бежит в очень хорошем темпе.

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100%
11:55

Продолжает лидировать вторая команда Югры после передачи эстафеты.

11:52

Очень уверенно бежит Сучилов.

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100%
11:50

Сборная Удмуртии вырывается на вторую строчку!

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100%
11:48

Сучилов с двумя допами справился.

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100%
11:46

Белорус Лазовский стремится догнать двух биатлонистов из Ханты-Мансийского автономного округа!

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100%
11:43

Две югорские команды лидируют после третьей стрельбы!

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100%
11:41

Семен Сучилов убегает в одиночестве! Шикарная стрельба от представителя Югры!

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100%
11:38

Вьюхин, Сучилов и Костюков немного оторвались и бегут к стрельбищу втроем.

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100%
11:35

Произошла первая передача эстафеты. После 7,5 км лидирует вторая сборная Тюменской области.

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100%
11:32

Шетько еще три секунды привез своим оппонентам перед передачей эстафеты.

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100%
11:29

После второй стрельбы топ-10 выглядит так:

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11:27

Тюменец Шетько выходит в лидеры!

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11:25

Сидоров, Вагин и Шетько нарастили отрыв от своих соперников после первой стрельбы.

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100%
11:23

Турнирная таблица после первой стрельбы:

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100%
11:21

Какой же молодец Сидоров! Быстро и точно отстрелялся и убежал на второй круг первым!

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11:19

Спортсмены прошли первую контрольную отметку в 1,5 км.

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11:16

Старт дан!

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11:15

На ваших экранах профиль трассы.

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11:00

Из-за накладки трансляции лыжного марафона мужская эстафета начнется на 15 минут позже.

10:50

Старт будет дан в 11.00 мск.

10:45

На открытом чемпионате России по биатлону в Тюмени состоится мужская эстафетная гонка. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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