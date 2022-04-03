Провал Логинова и шампанское на финише: завершился ЧР по биатлону

Итоги гонки на ваших экранах! Шестое место заняла первая команда Тюменской области.
Филимонов закрывает из шести, но упускает Поршнева! В лидеры выходит первая команда Югры!
За команду ХМАО-2 бежит Вадим Филимонов, для которого эта гонка станет последней в карьере! Сможет ли спортсмен завершить выступления в большом спорте победой на чемпионате России?
Бурундуков навязывает борьбу своему земляку Томилову, третьим с небольшим отставанием идет Халили.
Белорус Лазовский стремится догнать двух биатлонистов из Ханты-Мансийского автономного округа!
Произошла первая передача эстафеты. После 7,5 км лидирует вторая сборная Тюменской области.
Какой же молодец Сидоров! Быстро и точно отстрелялся и убежал на второй круг первым!