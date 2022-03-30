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Женщины сражаются в спринте на чемпионате России по биатлону. LIVE

Биатлон. Открытый чемпионат России. Женщины. Спринт. ОНЛАЙН

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Светлана Миронова

Светлана Миронова

Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
В Тюмени российские и белорусские спротсменки бегут спринт на открытом чемпионате России по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
13:12

Сливко финиширует первой! 8,7 секунды она выигрывает у Каплиной! Браво!!!

13:10

Вот так, а на отсечке 6,9 км Виктория уже почти две секунды выигрывает! За золото идет борьба!

13:09

Сливко на шесть секунд отстает от Каплиной на отметке 6,5 км.

13:06

Пока первая тройка выглядит следующим образом: Каплина, Резцова, Куклина. Из тех, кто на данный момент остается на трассе, наибольшие шансы разбавить эту компанию имеет Сливко.

13:05

И — Каплина! Опережает она Резцову, выигрывая у нее больше восьми секунд!

13:04

Между тем, Виктория Сливко, промахнувшаяся один раз на «лежке», чисто отрабатывает второй рубеж! А Мощенкова финиширует, проиграв Резцовой 58 секунд.

13:03

Ох, а Мощенкова и вовсе остановилась в какой-то момент... Не хватает ей сил. «Оля, потерпеть надо!» — доносится крик тренера. Она третья на отметке 6,9 км.

13:03

Куклина смещает Казакевич со второй строчки, уступая 34,1 секунды Резцовой!

13:02

Что-то невероятное творится на трассе! Мощенкова на отметке 6,5 км уже уступает Резцовой 25 секунд! Как же летела Кристина над лыжней последний круг!

13:01

Казакевич на финише показывает промежуточное второе время! +55,7 секунды ко времени Резцовой!

12:59

Мощенкова выигрывала у Резцовой 41 секунду после второй стрельбы, но этот результат еще на полминуты улучшила серебряный призер Универсиады-2019 в масс-старте Елизавета Каплина! Интрига!

12:58

Миронова финиширует на данный момент четвертой, уступив Резцовой 1 минуту 45 секунд.

12:57

Совершенно неожиданный лидер после второй стрельбы — Ольга Мощенкова! 31-летняя спортсменка, представляющая Тюменскую область, является золотым и серебряным призером Универсиады-2017, а также чемпионкой мира-2013 в смешанной эстафете.

12:55

Амина Иванова уступила на финише Лещенко почти 40 секунд, хотя после рубежей опережала. Но все это меркнет перед финишем Резцовой, которая «привезла» Ивановой 1 минуту 11 секунд!

12:55

У Куклиной один промах на втором рубеже, но времени достаточно, она может побороться за медали и наверняка поборется!

12:54

Тем временем, Лещенко финиширует, закрыв трассу за 24 минуты и 1 секунду. Но, конечно, ее время будет не раз улучшено.

12:53

Дважды Казакевич промахивается на «стойке».

12:53

Юрлова-Перхт идеально отрабатывает второй рубеж, но слишком велико ее отставание по времени от первой тройки. После этого этапа, к слову, несмотря на все помарки, лидирует Резцова, а второй идет, уступая 43 секунды, Нигматуллина.

12:50

Три промаха у Мироновой, как же так... Три штрафных круга даже с хорошим временным запасом почти наверняка лишают ее шансов на медали.

12:49

Резцова на втором рубеже — почти идеально! Последним выстрелом промахнулась! И Нигматуллина также запорола последний патрон!

12:47

Лидер зачета Кубка России Анастасия Егорова тоже не слишком удачно стреляет. Очень медленная стрельба и один промах. В то же время, Лариса Куклина быстро и четко закрыла все мишени и продолжает гонку лидером! Почти на семь секунд опережает Миронову!

12:45

Ирина также промахивается один раз, но запас времени у нее был неплохой, и она возвращается в гонку второй, уступая Мироновой 15 секунд.

12:44

Еще одна «сборница», Наталья Гербулова, также промахнулась дважды. Скоро подойдёт к рубежу ее напарница по национальной команде Ирина Казакевич.

12:43

Хорошо шла Юрлова-Перхт, по времени могла быть рядом с Мироновой. Однако два промаха существенно осложнили ей задачу.

12:42

Но сейчас Резцову сместит с первой позиции Миронова — она закрыла все мишени и опережает Кристину почти на полминуты.

12:41

После первой стрельбы Амина Иванова опередила Лещенко, но какую интригу создала Резцова! При том, что Кристина допустила два промаха, даже с двумя штрафными кругами она обошла Иванову на пять секунд!

12:38

Неудачная стрельба в исполнении Лещенко на первом рубеже. Один промах, да еще и пришлось досылать патрон перед последним выстрелом — потеряла время белоруска.

12:37

Ну ничего себе, Резцова стартовала! Уже на первой же отсечке в 1,5 км она на полторы секунды опережает время Лещенко!

12:35

А вот и Юрлова-Перхт на трассе! Под 11-м номером начинает гонку 37-летняя спортсменка, которая вернулась к тренировкам лишь три месяца назад!

12:34

Под восьмым номером начинает гонку Светлана Миронова.

12:32

На чемпионате России выступают девушки со всей страны, но, конечно, особое внимание будет приковано к участницам национальной сборной. И сейчас под пятым номером на старт выходит Ульяна Нигматуллина, а под шестым — Кристина Резцова.

12:30

Поехали! Лещенко стартовала!

12:29

Напомним, что на открытом чемпионате России выступают также белорусские биатлонисты, чья федерация, как и Союз биатлонистов России (СБР), была временно лишена членства в Международном союзе биатлонистов (IBU) и, соответственно, потеряла право делегировать своих спортсменов на международные соревнования. И открывает спринт под первым номером чемпионка Пхенчхана-2018 в эстафете Ирина Лещенко. Всего же среди 65 участниц гонки — четыре представительницы Белоруссии.

12:26

У девушек сегодня, пожалуй, один из наиболее интересных вопросов — как покажет себя опытнейшая Екатерина Юрлова-Перхт, которая возвращается в биатлон после рождения второго ребенка. Сама спортсменка признается, что пока не может оценить, в какой форме находится, и чемпионат России поможет ей это понять.

12:23

Ранее сегодня состоялся мужской спринт на 10 км. Уверенную победу одержал Даниил Серохвостов, вторым стал Эдуард Латыпов, а замкнул тройку Карим Халили.

12:20

Старт будет дан в 12.30 мск.

12:15

На открытом чемпионате России по биатлону в Тюмени женщины соревнуются в спринте. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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