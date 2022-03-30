Женщины сражаются в спринте на чемпионате России по биатлону. LIVE

Вот так, а на отсечке 6,9 км Виктория уже почти две секунды выигрывает! За золото идет борьба!
Пока первая тройка выглядит следующим образом: Каплина, Резцова, Куклина. Из тех, кто на данный момент остается на трассе, наибольшие шансы разбавить эту компанию имеет Сливко.
Между тем, Виктория Сливко, промахнувшаяся один раз на «лежке», чисто отрабатывает второй рубеж! А Мощенкова финиширует, проиграв Резцовой 58 секунд.
Ох, а Мощенкова и вовсе остановилась в какой-то момент... Не хватает ей сил. «Оля, потерпеть надо!» — доносится крик тренера. Она третья на отметке 6,9 км.
Что-то невероятное творится на трассе! Мощенкова на отметке 6,5 км уже уступает Резцовой 25 секунд! Как же летела Кристина над лыжней последний круг!
Мощенкова выигрывала у Резцовой 41 секунду после второй стрельбы, но этот результат еще на полминуты улучшила серебряный призер Универсиады-2019 в масс-старте Елизавета Каплина! Интрига!
Совершенно неожиданный лидер после второй стрельбы — Ольга Мощенкова! 31-летняя спортсменка, представляющая Тюменскую область, является золотым и серебряным призером Универсиады-2017, а также чемпионкой мира-2013 в смешанной эстафете.
Амина Иванова уступила на финише Лещенко почти 40 секунд, хотя после рубежей опережала. Но все это меркнет перед финишем Резцовой, которая «привезла» Ивановой 1 минуту 11 секунд!
У Куклиной один промах на втором рубеже, но времени достаточно, она может побороться за медали и наверняка поборется!
Тем временем, Лещенко финиширует, закрыв трассу за 24 минуты и 1 секунду. Но, конечно, ее время будет не раз улучшено.
Юрлова-Перхт идеально отрабатывает второй рубеж, но слишком велико ее отставание по времени от первой тройки. После этого этапа, к слову, несмотря на все помарки, лидирует Резцова, а второй идет, уступая 43 секунды, Нигматуллина.
Три промаха у Мироновой, как же так... Три штрафных круга даже с хорошим временным запасом почти наверняка лишают ее шансов на медали.
Резцова на втором рубеже — почти идеально! Последним выстрелом промахнулась! И Нигматуллина также запорола последний патрон!
Лидер зачета Кубка России Анастасия Егорова тоже не слишком удачно стреляет. Очень медленная стрельба и один промах. В то же время, Лариса Куклина быстро и четко закрыла все мишени и продолжает гонку лидером! Почти на семь секунд опережает Миронову!
Ирина также промахивается один раз, но запас времени у нее был неплохой, и она возвращается в гонку второй, уступая Мироновой 15 секунд.
Еще одна «сборница», Наталья Гербулова, также промахнулась дважды. Скоро подойдёт к рубежу ее напарница по национальной команде Ирина Казакевич.
Хорошо шла Юрлова-Перхт, по времени могла быть рядом с Мироновой. Однако два промаха существенно осложнили ей задачу.
Но сейчас Резцову сместит с первой позиции Миронова — она закрыла все мишени и опережает Кристину почти на полминуты.
После первой стрельбы Амина Иванова опередила Лещенко, но какую интригу создала Резцова! При том, что Кристина допустила два промаха, даже с двумя штрафными кругами она обошла Иванову на пять секунд!
Неудачная стрельба в исполнении Лещенко на первом рубеже. Один промах, да еще и пришлось досылать патрон перед последним выстрелом — потеряла время белоруска.
Ну ничего себе, Резцова стартовала! Уже на первой же отсечке в 1,5 км она на полторы секунды опережает время Лещенко!
А вот и Юрлова-Перхт на трассе! Под 11-м номером начинает гонку 37-летняя спортсменка, которая вернулась к тренировкам лишь три месяца назад!
На чемпионате России выступают девушки со всей страны, но, конечно, особое внимание будет приковано к участницам национальной сборной. И сейчас под пятым номером на старт выходит Ульяна Нигматуллина, а под шестым — Кристина Резцова.
Напомним, что на открытом чемпионате России выступают также белорусские биатлонисты, чья федерация, как и Союз биатлонистов России (СБР), была временно лишена членства в Международном союзе биатлонистов (IBU) и, соответственно, потеряла право делегировать своих спортсменов на международные соревнования. И открывает спринт под первым номером чемпионка Пхенчхана-2018 в эстафете Ирина Лещенко. Всего же среди 65 участниц гонки — четыре представительницы Белоруссии.
У девушек сегодня, пожалуй, один из наиболее интересных вопросов — как покажет себя опытнейшая Екатерина Юрлова-Перхт, которая возвращается в биатлон после рождения второго ребенка. Сама спортсменка признается, что пока не может оценить, в какой форме находится, и чемпионат России поможет ей это понять.
Ранее сегодня состоялся мужской спринт на 10 км. Уверенную победу одержал Даниил Серохвостов, вторым стал Эдуард Латыпов, а замкнул тройку Карим Халили.