Людей насмешишь: когда спортсмены слишком рано праздновали победу

Минувшей ночью сборная США отпраздновала выход на чемпионат мира по футболу в Катаре, забыв, что путевка на турнир еще не обеспечена. «Газета.Ru» вспоминает случаи, когда преждевременная радость игроков и болельщиков приводила к поражению.

В отборочном матче к чемпионату мира по футболу 2022 года между национальными командами США и Панамы произошел курьезный эпизод. Американцы обыграли своих соперников со счетом 5:1. После финального свистка игроки подошли к трибунам, развернув баннер, который гласил об их выходе на мундиаль. Вот только футболисты не учли, что они еще не обеспечили себе выход на чемпионат мира, а судьба путевки в Катар будет решаться 30 марта в игре против Коста-Рики.

Полузащитник лондонского «Челси» и капитан сборной США Кристиан Пулишич прокомментировал эпизод после матча.

«Ребята вообще не знали, что там написано. Им просто передали в руки. Мы осознаем, что нет необходимости хвастаться этим, потому что нам пока нужно работать», — сказал футболист.

В мировом спорте уже бывали случаи, когда успех начинали праздновать заранее, что часто приводило к итоговой неудаче.

Баскетбол. Олимпийские игры 1972 года в Мюнхене. Финал. СССР — США

В решающем поединке олимпийского турнира по баскетболу 1972 года, который проходил в немецком Мюнхене, встречались сборные СССР и США.

Самые интересные события встречи произошли в заключительные шесть секунд. Советские спортсмены вели со счетом 49:48, мяч был у Александра Белова. Ему оставалось просто удержать игровой снаряд у себя до истечения игрового времени. Вместо этого он отдал передачу на Зураба Саканделидзе, пас перехватил Дуглас Коллинз и убежал в быструю атаку. Саканделидзе сфолил, а Колинз забил два штрафных, сделав счет 50:49 в пользу своей команды.

Оставалось три секунды. СССР попросил тайм-аут. После возобновления встречи СССР провел атаку, которая не закончилась результативно. Прозвучала сирена, которая означала победу американской сборной.

Игроки стали обниматься друг с другом, болельщики выбежали на площадку, а комментатор советского телевидения Нина Еремина отметила, что США стали чемпионами.

Но на официальном секундомере значилось, что играть остается 50 секунд. Это была явная ошибка, которую никто не заметил. Кстати, американские журналисты признавали, что сирена прозвучала раньше, чем через три секунды.

Было принято решение переиграть эпизод. Дальнейшие события помнят все любители спорта в нашей стране. Иван Едешко отдал пас через всю площадку на Александра Белова, тот ложными движениями убрал защитников и уложил мяч в корзину, набрав два очка.

У американцев просто не было времени отыграться. Сборная СССР стала победителем Олимпиады, несмотря на то, что их соперники за несколько минут до этого уже праздновали успех.

Чемпионат мира по футболу 1950 года. Решающий матч между сборными Бразилии и Уругвая

В 1950 году проходил первый чемпионат мира по футболу после Второй мировой войны. Международная федерация футбола (ФИФА) решила отдать право на проведение турнира Бразилии.

На турнире не было предусмотрено финального матча, а чемпион мира определялся по итогам группового этапа. Перед последним туром шансы на успех оставались только у Бразилии и Уругвая, которые и сыграли в последнем туре. Перед встречей Бразилия опережала команду Уругвая на одно очко, и поэтому бразильцев устраивала ничья, в то время как Уругваю нужна была только победа.

Еще до стартового свистка бразильские болельщики и СМИ стали поздравлять своих любимцев с победой. В день матча в Рио-де-Жанейро прошел импровизированный карнавал. Футболисты перед игрой чувствовали свое превосходство, раздавая интервью, в которых подчеркивали, что уже чувствуют себя чемпионами.

Конфедерация футбола Бразилии изготовила 22 золотые медали с именем каждого бразильского футболиста. Казалось, что в Бразилии не было человека, который не верил в победу.

На игру, которая проходила на легендарной «Маракане» пришли 199 854 зрителя, что является мировым рекордом, который не побит до сих пор.

Первый тайм закончился со счетом 0:0. Сразу после перерыва игрок бразильцев Албина Фриаса вколотил мяч в сетку. «Маракана» была в неописуемом восторге. Тревожные мысли стали закрадываться, когда Хуан Альберто Скьяффино сравнял счет на 66 минуте. А еще через 13 минут стадион погрузился в гробовую тишину. Причиной тому стал точный удар уругвайца Альсидеса Гиджы, который вывел свою команду вперед. До конца матча бразильцы так и не смогли отыграться, заняв на турнире только второе место.

После финального свистка бразильцы сразу покинули поле, не став поздравлять соперников с триумфом. 22 медали, которые были изготовлены в честь победы Бразилии, были уничтожены. Болельщики покидали стадион в слезах.

Интересно, что после этого матча бразильцы отказались от белой формы, в которой играли с Уругваем. До сих пор вместо белых футболок в домашних матчах они играют в желтых.

После этого мундиаля Бразилия пять раз становилась чемпионом мира, а Уругвай так больше и не выигрывал турнир.

Чемпионат Италии по футболу. Сезон-1996/97 «Ювентус» — «Аталанта».

В матче 33 тура чемпиона Италии по футболу туринский «Ювентус» встречался на выезде с «Аталантой». «Старая синьора» в случае ничьей досрочно становилась чемпионом страны. Не удивительно, что на выезд в Бергамо приехала целая армия поклонников «Юве».

За пять минут до конца поединка на табло горел счет 1:1. Несмотря на то, что арбитр не дал финальный свисток, болельщики из Турина выбежали на поле, празднуя завоевание очередного скудетто. Удивленные футболисты обеих команд убежали в раздевалки, а усмирять фанатов пришлось полицейским. Матч был остановлен на 30 минут. Когда встреча возобновилась, «Ювентус» смог удержать ничейный результат. Хоть болельщики и поспешили отпраздновать успех, на этот раз все обошлось.