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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Спорт

Большунов идет за медалью: мужчины бегут скиатлон. LIVE

Лыжи. Чемпионат России. Скиатлон. Мужчины. ОНЛАЙН

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Российские лыжники в рамках национального первенства определяют победителя в скиатлоне. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
12:56

Большунов быстрее всех переобувается и отправляется на коньковую часть дистанции!

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12:51

Иван Якимушкин отвалился от лидирующей группы на последней отметке перед сменой лыж!

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12:47

Положение спортсменов после отметки 10,4 на ваших экранах:

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12:45

Три представителя республики Коми идут в лидерах после трети дистанции.

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100%
12:42

Посмотрите, как Вокуев приветствовал публику при заезде на стадион!

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100%
12:37

Первый круг позади. Как и ожидалось, Белова нагнала группа преследователей, Большунов выбрался на вторую позицию и отстает буквально на метр от Ермила Вокуева.

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12:31

Преимущество Белова над ближайшим преследователем сокращается до десяти секунд.

12:30

Нагоняет постепенно группа преследователей Евгения Белова.

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12:26

Первую контрольную отсечку 2,9 км Белов проходит с отрывом в 15 секунд от Александра Большунова!

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12:22

Евгений Белов решил оторваться от толпы на самом старте! Интересная тактика; посмотрим, что из этого выйдет.

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12:17

Гонка началась! Поехали!

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12:10

Александр Большунов стартует под №1, Илья Порошкин уйдет на старт под вторым номером, №3 — Иван Якимушкин, Алексей Червоткин — четвертый, а Денис Спицов — пятый.

12:05

На чемпионате России по лыжным гонкам мужчины разыгрывают медали в скиатлоне. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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