Большунов идет за медалью: мужчины бегут скиатлон. LIVE

Иван Якимушкин отвалился от лидирующей группы на последней отметке перед сменой лыж!
Первый круг позади. Как и ожидалось, Белова нагнала группа преследователей, Большунов выбрался на вторую позицию и отстает буквально на метр от Ермила Вокуева.
Первую контрольную отсечку 2,9 км Белов проходит с отрывом в 15 секунд от Александра Большунова!
Евгений Белов решил оторваться от толпы на самом старте! Интересная тактика; посмотрим, что из этого выйдет.
Александр Большунов стартует под №1, Илья Порошкин уйдет на старт под вторым номером, №3 — Иван Якимушкин, Алексей Червоткин — четвертый, а Денис Спицов — пятый.