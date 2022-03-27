UFC Fight Night: Блейдс сражается с Докосом в главном бою. LIVE

Первое поражение в профессиональной карьере терпит Аскар Аскаров! Жаль. Будем ждать победного возвращения дагестанского бойца!
Очень интересный и конкурентный выдался бой! Третий раунд, как и второй, скорее остался за новозеландцем — его удары были хлесткими и резкими. Ждем решения!
Аскаров нарушает правила и попадает в пах. Кара-Франс посидел минутку и продолжил бой.
А вот эту пятиминутку россиянин проиграл. Пропустил он пару ударов в начале раунда и не смог сделать «рюкзак», а ближе к концу пропустил целую серию — левый боковой у новозеландца невероятно хорош.
Осторожно спортсмены начали поединок, примерно полторы минуты приглядывались друг к другу бойцы, после чего Аскаров повалил оппонента на канвас, заправил ноги и нанес серию плотных ударов по голове. А потом Кара-Франс смог подняться и получилась вот такая картина:
Магни довольно легко забрал раунд, проведя его большую часть в контроле. Будем ждать решения судей.
И снова преимущество в этом раунде осталось за Гриффином! Чаще ему удавалось наносить мощные удары, однако Магни тоже не сдается и продолжает бороться!
Шикарный раунд выдали парни! Разменялись панчами, взорвали толпу, при этом сохранив шансы на победу! Ждем продолжения!
Ничего нового Диакеси не предложил и в третьем раунде: снова контроль в партере, снова тейкдауны и захваты. Очень скучный выдался поединок — трибуны в середине пятиминутки недовольно загудели, требуя зрелищности и размена ударами.
Продолжается вязкая борьба в партере, у россиянина совсем не получается как-то отвечать на удары соперника, все время он остается за спиной и тратит уйму сил на защиту и развороты без какой-либо потенциальной атаки для оппонента. Еще и парочку лоу-киков нанес конголезец, невероятно тяжело сейчас Борщеву.
Начало раунда бойцы провели у сетки, пытаясь перевести друг друга в партер. Спустя минуту после начала Вячеслав смог расцепить руки сопернику и нанести пару ударов, но затем Диакеси все же сделал захват и установил контроль со спины. Вячеслав отбивался с помощью локтей, но два-три тейкдауна Марк нанес.
В первом бою основного карда сойдутся представители легкой весовой категории — Вячеслав Борщев и Марк Диакеси!