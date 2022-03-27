UFC Fight Night: Блейдс сражается с Докосом в главном бою. LIVE

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Продолжается вязкая борьба в партере, у россиянина совсем не получается как-то отвечать на удары соперника, все время он остается за спиной и тратит уйму сил на защиту и развороты без какой-либо потенциальной атаки для оппонента. Еще и парочку лоу-киков нанес конголезец, невероятно тяжело сейчас Борщеву.