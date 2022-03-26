Взять реванш: команда Медведевой и Кондратюка сражается с Загитовой и Щербаковой. LIVE

Игнатов дает интервью ведущему «Красной машине» Алексею Ягудину.
«Почему первые движения делал на противоположной стороне борта, возле судей? Хотел произвести впечатление на судей или на женскую часть болельщиц?» — шутит Ягудин.
«Начал программу вплотную к бортику, чтобы посмотреть, какой контакт с публикой, как принимают», — пошутил Игнатов.
Оценка Игнатова за короткую программу — 89,43 балла.
Счет в общем зачете стал 15-9 в в пользу команды «Красная машина».
Дорожку шагов оценили на третий уровень. Сам Макар с досадой вздыхает. Явно недоволен ошибкой на элементе, который является его фирменным.
Игнатов упал после четверного риттбергера — оперся на обе руки и колени, но сделал каскад четверной тулуп + тройной тулуп. Также фигурист исполнил чисто тройной аксель.
Открывает выступления мужчин Макар Игнатов («Красная машина»). Он катается под блюз Iron Sky (Paolo Nutini).
Началась разминка мужчин-одиночников — на льду Коляда, Игнатов, Мозалев («Красная машина»), Кондратюк, Самарин, Семененко («Время первых»).
Оценка Синициной / Кацалапова — 93,48 балла. Они заняли первое место в ритм-танце и принесли «Красной машине» десять баллов. Степанова / Букин стали вторыми и принесли команде «Время первых» девять баллов.
Напомним, баллы подсчитываются по олимпийской системе. Первое место приносит десять очков, второе — девять, третье — восемь и т.д.
Загитова берет интервью в kiss and cry: «Ребята, вы здорово зажгли. Это настоящая бомба! Мы танцевали вместе с вами и поддерживали вас . Вы в первый раз выступаете на Кубке Первого канала. Как вам?»
Кацалапов: «Мы вас слышали, вы шикарно поддерживали. Спасибо! КПК — это суперкреативный турнир, а не только спортивный. В такое непростое время... Здорово, что он проводится».
Синицина: «Зрители, нам очень не хватало вас на Олимпиаде в Пекине. Спасибо вам огромное, что пришли сегодня и поддерживаете нас».
Арена воодушевленно кричит и аплодирует в ответ.
Синицина / Кацалапов не допустили видимых ошибок, как и Степанова / Букин. Уверенно справились с твиззлами, обязательным танцем в стиле блюз и завершили прокат эффектной поддержкой, когда Никита держал Вику на руках и вращался вокруг своей оси на высокой скорости.
Следующими выступают Синицина и Кацалапов («Красная машина»). Они катаются под известную композицию You Can Leave Your Hat On (Joe Cocker) и зажигательную Brick House (The Commodores).
«Вы откатались лучшим образом для себя», — хвалит пару Евгения Медведева в kiss and cry.
«Спасибо, что нам опять взяли в команду «Время первых», — отвечает Иван Букин.
Оценка Степановой и Букина — 89,97 балла.
«Очень приятно кататься здесь для такой огромной публики», — говорит Александра в интервью ведущему Максиму Транькову. Арена благодарно аплодирует.
Они чисто исполнили все элементы, включая твиззлы (параллельные вращения) и сложнейшую поддержку — Букин покружил Степанову над собой так, что она сделала колесо, а потом девушка встала на его согнутую ногу и выпрямилась во весь рост, пока он ехал в кораблике.
Открывают соревнования Степанова / Букин. Они катаются под зажигательную композицию Everybody (Backstreet Boys, performed by Apashe, Oski, Lennon Unofficial Remix) и блюз Monster (Shawn Mendes, Justin Bieber).
Александра Степанова и Иван Букин выступают с ритм-танцем за команду «Время первых» в Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске.Александр Вильф/РИА «Новости»
Пока напомним составы команд:
В команду «Время первых», где ведущими являются Евгения Медведева и Максим Траньков, попали одиночницы Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, одиночники Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Александр Самарин, а также спортивные пары Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин. Команду покинула Вероника Жилина, которая приняла участие лишь в прыжковом турнире.
В команду «Красная машина», где ведущими являются Алина Загитова и Алексей Ягудин, попали одиночницы Анна Щербакова, Софья Самоделкина, Аделия Петросян, одиночники Михаил Коляда, Андрей Мозалев, Макар Игнатов, а также спортивные пары Евгения Тарасова / Владимир Морозов и Александра Бойкова / Дмитрий Козловский. Команду покинула Софья Акатьева, которая приняла участие лишь в прыжковом турнире.
В танцах на льду только два дуэта: Синицина / Кацалапов («Красная машина») и Степанова / Букин («Время первых»).
Параллельно на большом экране показывается ролик, где члены команды разными словами говорят, что любовь - самое важное в жизни человека.
«Именно Петр Первый привез коньки в России», — говорит голос диктора, и какой-то артист изображает Петра.
К нему присоединилась капитан команд «Красная машина» Анна Щербакова и капитан команды «Время первых» Марк Кондратюк.
Алексей Ягудин располагается за столом между двумя kiss and cry и объявляет начало турнира!
Kiss-and-cry сегодня украшены шариками и мягкими игрушками. Правда, у «Время первых» шарики только с одной стороны.
Напомним правила соревнований. Фигуристы разделены на две команды — 1) «Красная машина», где капитаном является Анна Щербакова, а главой группы поддержки – Алина Загитова, одержала победу в этот день соревнований, 2) «Время первых», где капитаном является Марк Кондратюк, а главой группы поддержки – Евгения Медведева. В каждом виде фигурного катания проводятся мини-турниры — отдельно в танцах, парах, мужском и женском катании.
Очки подсчитываются по олимпийской системе, то есть каждый фигурист приносит своей команде определенное количество баллов в зависимости от места, которое он занял в своем виде соревнований. Первое место приносит наибольшее количество очков, второе — на одно меньше и т.д.
Потом складываются все очки по всем видам — и определяется сильнейшая команда.
Сначала спортсмены соревнуются в коротких программах, а завтра, 27 марта, покажут произвольные программы.
Побеждает сильнейшая команда по сумме очков после короткой и произвольной программы.
Расписание сегодня должно быть таким:
17:00 — 17:10 — презентация команд 17:10 — 17:30 — танцы на льду, ритм-танец 17:30 — 18:20 — мужчины, короткая программа 18:35 — 19:15 — пары, короткая программа 19:15 — 20:30 — женщины, короткая программа