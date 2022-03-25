Поход за новым золотом: кто остановит Пападакис и Сизерона. LIVE

Выступление для раскачки. Паре еще есть куда расти, поле для прогресса очень большое. Но кое-что было и очень неплохо. При этом парочку элементов партнерша сделала на четвертый уровень, когда партнер — только на третий.
Первыми на лед для выступления выходят Екатерина Кузнецова и Александр Колосовский. Юный дуэт представляет Азербайджан.
Напомним, что на этом чемпионате мира нет спортсменов из России и Белоруссии, которых отстранил Международный союз конькобежцев (ISU), а также китайской сборной, которая сама отказалась от участия.
Старт-лист
Тина Гарабедян – Симон Прю-Сенекаль (Армения) Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия) Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония) Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США)