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Спорт

Прыжки и скандал Медведевой и Загитовой: чем запомнился первый Кубок Первого канала

Как проходил Кубок Первого канала — 2021 по фигурному катанию в Москве

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Фигуристки Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Анна Щербакова и Алина Загитова.

Фигуристки Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Анна Щербакова и Алина Загитова.

РИА Новости
В Саранске пройдет второй в истории Кубок Первого канала по фигурному катанию, на котором соберется большинство сильнейших фигуристов России, потерявших возможность выступить на чемпионате мира в Монреале. «Газета.Ru» вспомнила историю первого турнира, прошедшего в прошлом году в московском дворце спорта «Мегаспорт».

По ходу прошлого сезона российским фигуристам не хватало соревновательной практики — из-за отмененного пандемией коронавируса чемпионата Европы в Загребе, который должен был пройти с 25 по 31 января, срывался график подготовки к мировому первенству в Стокгольме, и Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) приняла решение об организации коммерческого турнира, получившего название «Кубок Первого канала».

Дебютный турнир прошел в Москве с 5 по 7 февраля и включал в себя помимо традиционных состязаний в короткой и произвольной программах у мужчин, женщин, танцевальных и спортивных пар еще и прыжковый турнир, в котором соревновались мужская и женская команда.

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Болельщики поддерживают команду Евгении Медведевой в короткой программе командного турнира Кубка Первого канала по фигурному катанию.

Болельщики поддерживают команду Евгении Медведевой в короткой программе командного турнира Кубка Первого канала по фигурному катанию.

РИА Новости

Честь мужской сборной защищали Михаил Коляда, Макар Игнатов, Дмитрий Алиев и Андрей Мозалев. В составе женской команды выступали Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и Камила Валиева.

Прыжковый турнир прошел в три этапа, которые судили Татьяна Тарасова, Тамара Москвина, Елена Чайковская, Аделина Сотникова и Максим Траньков. И если после первых двух этапов, включавших в себя парные прыжки и исполнение сольного элемента по выбору, сумма баллов у мужской и женской сборной была примерно равной, то после финального раунда, где спортсменам предстояло выполнить каскад, девушки сильно вырвались вперед и завоевали победу.

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Камила Валиева выступает в короткой программе командного турнира Кубка Первого канала по фигурному катанию

Камила Валиева выступает в короткой программе командного турнира Кубка Первого канала по фигурному катанию

РИА Новости

Разрыв между командами составил более 50 баллов — итоговый счет 246,3 : 194,78 в пользу девушек.

По окончании прыжкового турнира состоялась жеребьевка команд для участия в короткой и произвольной программе — капитаном «Красной Машины» стала олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, а «Время Первых» возглавила двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Изначально организаторы планировали, что набор команд будет осуществляться слепым жребием, однако затем спортсменкам предложили поочередно выбирать фигуристов в свои команды, что спровоцировало небольшой скандал между Загитовой и Медведевой — Евгения осталась недовольна правилами выбора участников в команды, из-за чего составы ей показались неравноценными.

«О таком формате жеребьевки, который мы имели позавчера, нужно предупреждать немножко заранее, хотя бы за пару дней. Чтобы каждый из нас мог просчитать тактику и стратегию набора команды», — заявила Медведева на пресс-конференции.

Чуть позже недовольство системой драфта выразили и другие фигуристы.

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Алина Загитова, Елизавета Туктамышева и Алексей Ягудин на прыжковом фестивале Кубка Первого канала по фигурному катанию

Алина Загитова, Елизавета Туктамышева и Алексей Ягудин на прыжковом фестивале Кубка Первого канала по фигурному катанию

РИА Новости

«По мне, это было немножечко – с нашей стороны, со стороны спортсменов, которые выступали, – ну, не унизительно, но я просто не привыкла, чтобы меня выбирали», — заявила чемпионка мира Елизавета Туктамышева.

По итогам соревнований в короткой и произвольной программе спортсмены из команды Алины Загитовой набрали 2634.95 балла и опередили команду Евгении Медведевой на 28.74 балла (2606.21), забрав большую часть призового фонда турнира, который в прошлом году составлял 10 млн руб.

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Алина Загитова получает Кубок Первого канала из рук президента Федерации фигурного катания России Александра Горшкова

Алина Загитова получает Кубок Первого канала из рук президента Федерации фигурного катания России Александра Горшкова

Первый канал

Кубок Первого канала по фигурному катанию — 2022 пройдет в Саранске с 25 по 27 марта. В эти же дни в Монреале будет проходить чемпионат мира, на который не были допущены российские спортсмены.

На вопрос о том, случайно ли наложился Кубок Первого канала на мировое первенство, глава ФФККР Александр Горшков ответил: «Догадайтесь сами».

В столицу Мордовии прибудут все сильнейшие фигуристы страны, за исключением Александры Трусовой. Серебряная призерка олимпийских игр в Пекине объяснила отказ от выступления на турнире психологическим состоянием.

«Наверное, я не могу после Олимпиады пока выступать. Мне очень сложно, наверное, отойти и по новой начать выступать. Поэтому хочу немножко подождать», — приводит слова Трусовой ТАСС.

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Александра Трусова на награждении Олимпийских игр — 2022

Александра Трусова на награждении Олимпийских игр — 2022

РИА Новости

Система драфта после скандала между Медведевой и Загитовой в прошлом году изменений не претерпит, однако на этот раз две спортсменки капитанствовать не будут, что поможет избежать спорных ситуаций. Вместе с Максимом Траньковым и Алексеем Ягудиным Медведева и Загитова займут места в группе поддержки команд и будут ведущими шоу.

Зато изменится система начисления баллов по итогам выступления спортсменов — соревнования будут проходить по правилам командного турнира фигуристов на Олимпийских играх, где лучший атлет получает десять баллов, следующий за ним — девять, и так далее.

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