Сменивший гражданство экс-российский биатлонист обставил Латыпова и взял золото

09:52

У Серохвостова и Латыпова отличное настроение. В интервью «Матч ТВ» после финиша они рассказали о своем изначальном плане на гонку:

«Решили на первом круге максимально взвинтить темп и растянуть пелотон, а дальше уже действовать как получится. Однако мы так сильно устали после этого, что сразу стало ясно: план не сработал (смеются). После этого шли уже на зубах до самого финиша».

Несмотря на отсутствие золота, все равно спасибо ребятам за яркую борьбу.