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Спорт

Белоруссия не оставила России шансов: Казакевич стала второй в пасьюте

Динара Алимбекова выиграла гонку преследования в рамках Кубка России

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На Кубке России по биатлону женщины соревновались в гонке преследования. Победительницей пасьюта стала белорусская биатлонистка Динара Алимбекова, второй — россиянка Ирина Казакевич. Замкнула тройку лидеров еще одна представительница России Кристина Резцова. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию заезда.
Трансляция
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12:15

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию гонки. До скорых встреч!

12:10

Итак, топ-7 в женской гонке преследования.

1. Динара Алимбекова (Беларусь) — 31.48,8 (2 промаха); 2. Ирина Казакевич (Россия) +1.09,2 (3); 3. Кристина Резцова (Россия) +1.18,6 (6); 4. Ирина Лещенко (Беларусь) +1.27,4 (3); 5. Лариса Куклина (Россия) +1.51,6 (1); 6. Виктория Сливко (Россия) +2.22,8 (2); 7. Светлана Миронова (Россия) +2.46,7 (6).

12:04

Лещенко — четвертая, Куклина — пятая.

12:03

Казакевич не упустила второе место, а Резцова после проваленной первой стрельбы заняла третью позицию!

12:03

Никаких шансов сегодня не оставила Алимбекова своим соперницам и одержала победу вслед за своим возлюбленным — часами ранее Антон Смольский выиграл пасьют у мужчин.

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100%
12:00

Резцова опережает Лещенко и выходит на третью позицию. Сейчас она еще будет атаковать Казакевич.

11:59

Положение после четвертой стрельбы.

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100%
11:58

Резцова стреляет чисто и врывается на четвертую строчку.

11:58

Итак, тройка лидеров — Алимбекова, Казакевич и Лещенко.

11:56

Казакевич точная! Врывается она в борьбу за медали.

11:56

Два промаха у Лещенко, но четыре непопадания у Мироновой...

11:55

Чистая и уверенная стрельба от Алимбекова! Убегает она к победе к гонке преследования.

11:55

Алимбекова очень уверенно лидирует.

11:52

Положение после третьей стрельбы.

close
100%
11:51

Куклина стреляет чисто, Сливко — точна!

11:50

Итак, тройка лидеров — Алимбекова, Лещенко и Миронова. Но между вторым и третьем местом совсем маленький отрыв.

11:50

Лещенко стреляет чисто, Казакевич мажет одним выстрелом.

11:49

У Мироновой тоже промах последним выстрелом!

11:48

Алимбекова на стойке мажет! Последний выстрел — промах.

11:47

20 секунд выигрывает Алимбекова у Мироновой. Зато Светлана увеличила отрыв от Лещенко.

11:45

Куклина закрывает чисто, Резцова и Сливко — тоже стреляют чисто.

11:44

Миронова закрывает чисто вторую мишень и сейчас она вторая!

11:43

У Казакевич два промаха, Лещенко с одним промахом, а вот Алимбекова стреляет чисто и выходит в лидеры!

11:41

2:10 проигрывает Резцова. Сейчас она на 14-й позиции.

11:40

Тройка лидеров сейчас — Казакевич, Лещенко и Алимбекова. Но Светлана Миронова сейчас в десяти секундах от Динары.

11:40

Итак, положение после первой стрельбы.

close
100%
11:37

А Резцова не справилась со стрельбой вообще — пять промахов.

11:37

Итак, первый огневой рубеж. Казакевич закрывает все, Лещенко без промаха, Алимбекова с промахом. Миронова вносит правку в эту борьбу — чисто стреляет она.

11:35

Рядом идут Казакевич и Резцова. Чуть поодаль Лещенко, недалеко от нее бежит Алимбекова, которая отлично стартовала.

11:33

Дистанция у женщин длиной в 10 километров, четыре огневых рубежа.

11:31

Стартуют биатлонистки, но, увы, без Васнецовой. Она была заявлена, но из-за плохого самочувствия снялась.

11:30

Ну что же, дан старт! Казакевич убегает, следом за ней Резцова, и через 11 секунд на дистанцию уходит Лещенко.

11:25

Также в гонке стартуют:

11. Лариса Куклина (Россия) – 1.08,0;

12. Анастасия Егорова (Россия) – 1.15,0...;

20. Татьяна Акимова (Россия) – 2.02,0...;

25. Валерия Васнецова (Россия) – 2.30,0.

11:20

В таком порядке стартуют первые десять спортсменок:

1. Ирина Казакевич (Россия);

2. Кристина Резцова (Россия) – 5,0;

3. Ирина Лещенко (Беларусь) – 11,0;

4. Динара Алимбекова (Беларусь) – 21,0;

5. Тамара Дербушева (Россия) – 39,0;

6. Юлия Дроздова (Россия) – 42,0;

7. Светлана Миронова (Россия) – 44,0;

8. Екатерина Носкова (Россия) – 1.00,0

9. Ксения Довгая (Россия) – 1.03,0;

10. Виктория Сливко (Россия) – 1.06,0.

11:15

Добрый день, уважаемые любители биатлона. «Газета.Ru» предлагает вашему внимание текстовую онлайн-трансляцию женского пасьюта, который пройдет в рамках Кубка России. Гонка начнется в 11:00 по московскому времени.

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