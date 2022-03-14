Белоруссия не оставила России шансов: Казакевич стала второй в пасьюте

Итак, топ-7 в женской гонке преследования.
1. Динара Алимбекова (Беларусь) — 31.48,8 (2 промаха); 2. Ирина Казакевич (Россия) +1.09,2 (3); 3. Кристина Резцова (Россия) +1.18,6 (6); 4. Ирина Лещенко (Беларусь) +1.27,4 (3); 5. Лариса Куклина (Россия) +1.51,6 (1); 6. Виктория Сливко (Россия) +2.22,8 (2); 7. Светлана Миронова (Россия) +2.46,7 (6).
Казакевич не упустила второе место, а Резцова после проваленной первой стрельбы заняла третью позицию!
Никаких шансов сегодня не оставила Алимбекова своим соперницам и одержала победу вслед за своим возлюбленным — часами ранее Антон Смольский выиграл пасьют у мужчин.
Резцова опережает Лещенко и выходит на третью позицию. Сейчас она еще будет атаковать Казакевич.
Итак, тройка лидеров — Алимбекова, Лещенко и Миронова. Но между вторым и третьем местом совсем маленький отрыв.
У Казакевич два промаха, Лещенко с одним промахом, а вот Алимбекова стреляет чисто и выходит в лидеры!
Тройка лидеров сейчас — Казакевич, Лещенко и Алимбекова. Но Светлана Миронова сейчас в десяти секундах от Динары.
Итак, первый огневой рубеж. Казакевич закрывает все, Лещенко без промаха, Алимбекова с промахом. Миронова вносит правку в эту борьбу — чисто стреляет она.
Рядом идут Казакевич и Резцова. Чуть поодаль Лещенко, недалеко от нее бежит Алимбекова, которая отлично стартовала.
Стартуют биатлонистки, но, увы, без Васнецовой. Она была заявлена, но из-за плохого самочувствия снялась.
Ну что же, дан старт! Казакевич убегает, следом за ней Резцова, и через 11 секунд на дистанцию уходит Лещенко.
Также в гонке стартуют:
11. Лариса Куклина (Россия) – 1.08,0;
12. Анастасия Егорова (Россия) – 1.15,0...;
20. Татьяна Акимова (Россия) – 2.02,0...;
25. Валерия Васнецова (Россия) – 2.30,0.
В таком порядке стартуют первые десять спортсменок:
1. Ирина Казакевич (Россия);
2. Кристина Резцова (Россия) – 5,0;
3. Ирина Лещенко (Беларусь) – 11,0;
4. Динара Алимбекова (Беларусь) – 21,0;
5. Тамара Дербушева (Россия) – 39,0;
6. Юлия Дроздова (Россия) – 42,0;
7. Светлана Миронова (Россия) – 44,0;
8. Екатерина Носкова (Россия) – 1.00,0
9. Ксения Довгая (Россия) – 1.03,0;
10. Виктория Сливко (Россия) – 1.06,0.