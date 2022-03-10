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Спорт

«Мои банковские счета заморозили»: российский гроссмейстер решил выступать за Норвегию

Смагин объяснил, почему уход гроссмейстера Романова не потеря для России в спортивном плане

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«ЕвГениУм»- центр гроссмейстера Евгения Романова/VK
Российский гроссмейстер, бронзовый призер шахматной Олимпиады — 2018 Евгений Романов принял решение сменить спортивное гражданство и выступать за Норвегию. Спортсмен заявил, что его счета в России были заморожены. Вице-президент Шахматной федерации Москвы, гроссмейстер Сергей Смагин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что со спортивной точки зрения «потери никакой нет», и что Романов уже давно играет в Норвегии.

Родившийся в Калининграде 33-летний гроссмейстер Евгений Романов принял решение сменить спортивное гражданство и выступать на турнирах под норвежским флагом.

Ранее Международная федерация шахмат (ФИДЕ) разрешила российским спортсменам участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе: под флагом Российской Федерации шахмат либо самой ФИДЕ. Однако такой вариант не устроил Романова.

«Я так не хочу. Этот вариант — ни туда, ни сюда», — сказал шахматист норвежскому изданию VG.

На сайте ФИДЕ информация о нем уже была изменена: возле его фото значится норвежский флаг.

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На сайте VG вышла статья под заголовком «Стать «норвежцем», чтобы избежать санкций» с объяснениями самого Романова.

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«Этот переход оформляется уже некоторое время, — сообщил гроссмейстер.

— Хотя я представлял на международных соревнованиях Россию, я не был сильно связан с российскими шахматами. Сейчас возникло много проблем у тех, кто представляет Россию в качестве шахматистов или тренеров, и я пошел на этот шаг, чтобы продолжить карьеру».

Нельзя сказать, что Романов совсем не был связан с российскими шахматами. Он выступал за российские клубы «Дебют-ДВГТУ» (Владивосток), «Южный Урал» (Челябинск) и «Чигоринский шахматный клуб» (Санкт-Петербург), а также много лет защищал честь сборной России, начиная с малого возраста: например, выиграл юниорский чемпионат мира еще в 1998 году.

Однако в зрелом возрасте у гроссмейстера начала бурно развиваться карьера в Европе, так что в последние годы он действительно был больше связан с зарубежными шахматами.

Так, Романов выступал за немецкие клубы Erfurter Schachklub и Sportfreunde Katernberg 1913 и признавался лучшим игроком чемпионата Германии в сезоне-2012/13. Затем у спортсмена начался успешный период в Норвегии, где он защищал честь клубов Kristiansund Sjakklubb и Vaalerenga Sjakklubb и становился чемпионом страны пять раз.

Кроме того, Романов работал тренером мужской сборной Норвегии на шахматной Олимпиаде в Тромсё в 2014 году. Таким образом, его связи с Норвегией становились все крепче на протяжении десяти лет.

«Связано ли мое решение с событиями на Украине? Мы договаривались, что в интервью не будет затронут этот вопрос. Я хотел бы полностью отделить мой переход от всего, что происходит сейчас в мире.

У меня очень сильные связи с норвежскими шахматами с 2013 года. Я переехал в эту страну и жил здесь несколько лет. У меня тут много друзей и учеников, так что для меня это честь — представлять Норвегию», — подчеркнул Романов.

Также шахматист рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в последнее время:

«Все мои банковские счета в России заморожены. Они больше не работают. Это тяжелая ситуация для меня, но справиться можно».

Романов подчеркнул, что не собирается получать норвежский паспорт, а будет лишь представлять эту страну на шахматных турнирах.

«Я могу подать на двойное гражданство в будущем, однако сейчас я думаю только о том, как буду представлять Федерацию шахмат Норвегии», — заверил гроссмейстер.

Вице-президент Шахматной федерации Москвы, гроссмейстер Сергей Смагин в беседе с «Газетой.Ru» призвал не делать драму из этого перехода.

«С точки зрения спортивной составляющей потери вообще никакой нет. Романов уже очень давно играет в Норвегии и, наверное, давно планировал сменить федерацию — а может, и место жительства.

Так что это не сенсация и не новость. А то, что случились обстоятельства, которые подтолкнули его к такому решению, — они у каждого свои.

Российские шахматисты, которым будет необходимо выступать за рубежом, могут принять временный нейтральный статус и играть под флагом ФИДЕ. Не знаю, как это все будет оформлено, но такое решение есть, и это позволяет нашим шахматистам участвовать в международных соревнованиях. Поэтому никакой объективной необходимости менять федерацию нет. Из ухода Романова не то что трагедии делать не нужно, — в этом даже драмы нет никакой», — подытожил Смагин.

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