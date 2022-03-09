Не ушла от Тутберидзе и учит парные элементы: чем занимается Трусова после поражения на Играх

Александра Трусова выступает в произвольной программе женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, 17 февраля 2022 года

После драматичного серебра на Олимпийских играх — 2022 Александра Трусова продолжила тренировки под руководством Этери Тутберидзе, хотя в Пекине утверждала, что «никогда больше» не выйдет на лед. Теперь фигуристка не ограничивается одиночным катанием: она с удовольствием исполнила поддержку в паре с чемпионом мира Алексеем Тихоновым, а до этого — тодес с Владимиром Морозовым. Фанаты уже спорят о том, стоит ли Русской Ракете переходить в парное катание, а сама девушка в это время удивляет эффектными элементами на Красной площади и размышляет, стоит ли ей участвовать в Кубке Первого канала.

Драма Александры Трусовой на Олимпиаде в Пекине стала одним из самых громких скандалов в истории Игр. По итогам двух программ фигуристка, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, оказалась второй, уступив другой россиянке — Анне Щербаковой. При этом для своей победы Трусова сделала все и даже больше — она стала первой женщиной в истории, которой удалось приземлить в произвольном прокате пять четверных прыжков. Однако для золотой медали Олимпийских игр этого не хватило, что серьезно подкосило спортсменку: после всех выступлений у нее случилась истерика — она плакала и вырывалась из рук тренеров, крича, что «у всех есть золотая медаль, а у меня нет».

Звучали заявления и о том, что она «ненавидит этот спорт». На награждение Трусова тоже изначально отказывалась выходить, а уже на пьедестале продолжала плакать.

В скором времени после Игр должен был состояться коммерческий Кубок Первого канала. Его проведение было запланировано на начало марта, однако сначала турнир перенесли из Сочи в Москву, а затем и вовсе решили не проводить в заявленные даты. Изначально сообщалось, что в турнире примут участие все одиночники, включая Трусову, которые были на Олимпиаде. Однако 23 февраля в фан-аккаунте фигуристки в Instagram появилось сообщение, что ее участие не подтверждено.

«По нашей информации, участие Саши в Кубке Первого канала не подтверждено, а ее заявка в анонсе с самой Сашей не согласована! С большой вероятностью Саша не будет там участвовать. Поэтому, кто хотел брать билеты, не спешите — а кто уже обрадовался и взял, будьте готовы их сдать, если что. Саша, мы тебя очень любим, всецело за тебя и поддержим любое твое решение!» — было сказано в заявлении.

После Олимпиады решение Трусовой не участвовать в Кубке Первого канала можно было списать на несколько аспектов: и на моральное состояние, и на физическую усталость после Игр, и на желание подготовиться к чемпионату мира, который состоится с 21 по 27 марта во Франции. Однако позднее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отстранить российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за сложившейся политической ситуации. Таким образом, международный сезон для фигуристов из России оказался завершен.

Зато 7 марта стало известно, что Кубок Первого канала состоится в 20-х числах марта в Саранске — место проведения было изменено во второй раз. Однако все еще остается неизвестным, примет ли в нем участие Трусова, даже несмотря на то что больше ей готовиться не к чему.

А пока нет никакой информации на этот счет, сама девушка с удовольствием проводит свободное время и, кажется, уже совсем забыла неудачу на Олимпийских играх. 6 марта вместе с еще одной фигуристкой Елизаветой Нугумановой спортсменка побывала на катке на Красной площади. Там она исполнила один из своих коронных элементов — кантилевер.

Позднее Трусова выложила в свой Instagram видеозапись с исполнением элемента, а также фотографию с Нугумановой, поблагодарив ее за прекрасный вечер. Под публикацией отметился известный российский комментатор Дмитрий Губерниев, который оценил катание Трусовой двумя словами: «Королева льда».

После Олимпиады Трусова также с удовольствием взялась за парные элементы. Девушка опубликовала видео, где исполняет поддержку вместе с чемпионом мира и Европы Алексеем Тихоновым, который катался в паре с Марией Петровой. Тихонов поднял спортсменку на плечо и исполнил несколько вращений.

В комментариях под публикацией фанаты начали всерьез рассуждать, может ли их любимица перейти в парное катание, раз уж ей пока не удается выиграть золотую медаль в женском одиночном: за все сезоны с момента выхода из юниоров у Трусовой нет ни одной медали высшей пробы. Поклонники разделились на два лагеря — кто-то советовал Русской Ракете уходить в парное и исполнять вместе с партнером четверные прыжки, а кто-то просил остаться в одиночном.

Впрочем, эта тренировка парных элементов стала уже не первой в исполнении Трусовой. На Олимпиаде она активно поддерживала с трибуны спортивную пару Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, которые тренируются под руководством команды Этери Тутберидзе и Максима Транькова, а уже после соревнований практиковала с Морозовым исполнение тодеса.

«Вот сейчас хорошо было! Это я научил, я!» — хвалил пару за кадром Траньков.

До Олимпиады отношение Трусовой к парному катанию было однозначным. В интервью Первому каналу она призналась, что никогда не перейдет в парницы из-за опасения перед исполнением некоторых элементов.

«Я не боюсь делать все то, что от меня зависит. потому что я могу это контролировать. А то, что делают другие, а я пассажир и просто сижу рядом — меня пугает», — говорила Трусова.

Однако теперь фигуристка на мастер-классе с Тихоновым легко исполнила поддержку. Вряд ли вопрос о том, перейдет Трусова в парное катание или нет, можно ставить серьезно, но что решит спортсменка, покажет время.