Битва четверных прыжков: ученицы Тутберидзе против Плющенко. LIVE

В финале Кубка России по фигурному катанию в Саранске девушки показывают произвольную программу. Среди фавориток турнира — ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян и фигуристка Евгения Плющенко Софья Титова, которые владеют элементами ультра-си. Также после провала в короткой программе стараются подняться повыше при помощи четверных прыжков Софья Акатьева (группа Тутберидзе) и Вероника Жилина (академия Плющенко). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.