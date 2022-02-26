Акатьева и Жилина сражаются за Кубок России среди девушек. LIVE

16:32

Каскад тройной лутц + тройной тулуп удался Двоеглазовой без проблем, как и все вращения, которые были оценены судьями на максимальный, четвертый уровень.

Это был очень цельный прокат — фигуристка выдержала его в своей легкой, сказочной атмосфере.