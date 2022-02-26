Акатьева и Жилина сражаются за Кубок России среди девушек. LIVE

Каскад тройной лутц + тройной тулуп удался Двоеглазовой без проблем, как и все вращения, которые были оценены судьями на максимальный, четвертый уровень.
Это был очень цельный прокат — фигуристка выдержала его в своей легкой, сказочной атмосфере.
Следующей выступает Алиса Двоеглазова из группы Тутберидзе. Она катается под волшебную композицию Liz Callaway — Once Upon A December.
Морозова выдала очень эмоциональный прокат — под «Не отрекаются любя» получился настоящий драматический спектакль, несмотря на то что фигуристке всего 13 лет.
Все вращения у Виктории четвертого уровня — она показывала очень сложные позиции, то поднимая ногу в шпагат, но присаживаясь до самой земли и очень легко вновь поднимаясь на одной ноге, не забывая при этом элегантно оборачивать руки вокруг тела.
Морозова спокойно исполнила все прыжки — двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц + и тройной тулуп.
Открывает выступления этой группы Виктория Морозова из подмосковного клуба «Армия фигурного катания». Она катается под «Не отрекаются любя» Аллы Пугачевой.
Итоги выступлений первой группы участниц. Лидирует ученица Тутберидзе Аделия Петросян.
Лагутова получает за короткую программу 55,32 балла. Пока это худший результат. Видимо, судьи нашли недокруты и сильно снизили оценку.
Понтелеенко без проблем справилась со своим прыжковым набором — каскад тройной лутц + тройной тулуп, двойной аксель и тройной флип.
Все вращения были четвертого уровня, и только дорожка шагов подвела — второго.
Следующей выступает Наталья Лагутова из московского ЦСКА. Она катается под энергичный инструментал скрипок Aerodynamic (Symphoniacs).
Захарова исполнила очень странный каскад: сначала сделала тройной лутц, а затем скрутила лишь одинарный риттбергер — видимо, хотела тройной, чтобы показать очень дорогой каскад тройной лутц + тройной риттбергер, но не вышло. В итоге Захарова резко присоединила тройной тулуп — и получился каскад тройной лутц + ойлер + тройной тулуп. Однако надо было делать каскад из двух прыжков, так что засчитают только первый прыжок — тройной лутц. Но какая же сообразительная фигуристка!
Захарова исполнила в самом начале два сольных прыжка — двойной аксель и тройной флип. Каскад оставила на вторую половину программы, чтобы получить за него больше бонусов, а пока приступила к вращениям — и они выходят отличными, на максимальный четвертый уровень.
Следующей выступает Мария Захарова, которая тренируется в «Хрустальном» у Анны Царевой. Она катается под Libertango.
Ученица Тутберидзе выдала очень эмоциональную дорожку шагов — даже «в отчаянии» проехалась на коленях, сделав оборот вокруг своей оси. Однако судьи не очень оценили техничность и дали только второй уровень за эту дорожку.
Тем не менее никто не сможет оспорить, что эта темпераментная программа очень подходит Петросян — и она здорово обыграла резкими движениями каждую сильную долю в этом танго.
Петросян справилась с каскадом тройной лутц + тройной тулуп во второй половине программы. Правда, после первого прыжка как-то низко присела в колене, но быстро выровняла выезд и присоединила второй.
Следующей выступает Надежда Понтелеенко из петербургской школы «Звездный лед». Она катается под интересный и стремительный инструментал клавишных The First Was A Death Woman.
Аделия спокойно исполнила двойной аксель и тройной флип, получив солидные бонусы от судей.
А шикарное вращение в вертикальном шпагате. стиле Камилы Валиевой (закрывая лицо одной рукой) вызвало аплодисменты на трибунах.
Понтелеенко получает за короткую программу 63,26 балла. Лидером по-прежнему остается Гургенидзе из Татарстана! Вау.
Следующей выступает ученица Тутберидзе Аделия Петросян. Она катается под темпераментное танго A Evaristo Carriego.
Понтелеенко продемонстрировала очень красивые переходы между элементами — например, подняла ногу в вертикальный шпагат и величественно проехалась так перед судьями.
Дорожка шагов у миниатюрной тоже завораживает — на высокой скорости, с очень сложными оборотами. Например, Надежда исполнила серию быстрых вращений и сразу после этого схватила одну ногу руками за головой и резко наклонилась вниз, сделав так целый оборот. Судьи оценили эту дорожку шагов на третий уровень из четырех.
Куликова получает за короткую программу 63,78 балла. Даже уступила Гургенидзе — это неожиданность. Видимо, судьи нашли какие-то недокруты.
Как же Куликова отдается своей программе! Энергично потрясает руками, протягивая их к кому-то в пространство и выражая целую гамму эмоций на лице, в отчаянии закручивается в дорожке шагов... Это было очень эмоционально и красиво.
Двойной аксель и каскад тройной лутц + тройной тулуп во второй половине программы не вызвали у Елизаветы проблем.
Следующей выступает Елизавета Куликова, которая в январе неожиданно ушла из ЦСКА от тренера Сергея Давыдова, но официально еще значится в этой школе. Ее выводит на старт Виталий Бутиков, а катается фигуристка под знаменитую музыку из «Шербурских зонтиков».
Фигуристка отлично соответствовала своей бойкой и легкой музыке веселого балета, изящно перемещаясь по льду. «Молодец!» — прокричал ей один из болельщиков.
Надежда не стала рисковать и ставить каскад в конец программы и сделала его сразу — тройной лутц + тройной тулуп получился чисто!
Инга справилась с каскадом тройной лутц + тройной тулуп, и, хотя ее нога немного задрожала на приземлении, судьи не стали придираться и дали 1,46 балла бонусами.
Гургенидзе очень легко и невесомо исполнила тройной флип, а потом двойной аксель. Каскад оставила на вторую половину программы, где сможет получить за него +10% к базовой стоимости.
Открывает соревнования Инга Гургенидзе из Татарстана. Она катается под бодрый балет «Жизель» Адольфа Адана.