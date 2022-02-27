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Наследник Хабиба Махачев сражается с американцем в главном поединке турнира UFC. LIVE

UFC Fight Night 202. Махачев — Грин. ОНЛАЙН

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Российский боец Ислам Махачев встречается с американцем Бобби Грином в главном событии турнира UFC Fight Night 202. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию основного карда.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
04:46

В октагоне бойцы.

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04:40

Движемся мы в главном событию вечера, а пока со-главное! Миша Циркунов — Веллингтон Турман в среднем весе.

04:33

Единогласным решением судей победа достается бразильской спортсменке.

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04:31

Падают на настил обе спортсменки, а после высказывают друг другу уважение — обнимаются, поздравляют друг друга. А следом Присцила бросается к команде праздновать, уверена она в своей победе.

04:31

Третий раунд. Хорошо осаживает Ким свою соперницу, но следом Присцила бросается вперед, аперкот долетает до соперницы, в захват берет Ким, но тут же сбрасывает с себя соперницу кореянка. Обмениваются джебами, есть рассечение на лице бразильянки. Но в быстром темпе прошло чуть больше минуты, а следом обе резко замедливаются. Прекрасный боковой удается Качоэйре, Ким в свою очередь достает передний и пытается пробить двойкой. Куда лучше стала сейчас статистика ударов, Ким сейчас достаточно активно работает по ударам, которые долетают до соперницы, но и бразильянка идет вперед, встречные попадания идут хорошо. Обе девушки уже в крови. Присцила прижимает соперницу к сетке, несколько локтей прилетает по цели. Опасно коленом работает бразильянка, Ким серьезно устала, не летят у нее руки практически.

04:24

Второй раунд. Не проходит лоу-кик у Ким, и, такое чувство, что засуетилась кореянка. Включает правую руку, на что Присцила отвечает отличным боковым ударом. Двойка получается у корейского бойца. Выбрасывает правую руку Ким, но все равно удары приходятся в воздух. И если сначала ускорились спортсменки, то потом все вернулось к темпу первого раунда. Ударов очень и очень немного, но инициативой владеет бразильянка. Правым боковым она начинает ряд ударов. В стойке ведут бой спортсменки, но удары все еще летят по большей части в воздух.

04:18

Первый раунд. Присцила сразу начинает поддавливать, лоу-кик проводит бразильянка, два боковых удара выбрасывает. По скорости уступает ей кореянка, очень медленные удары у нее были выброшены. Три удара от Ким, только один едва скользнул по цели. Все по воздуху с двух сторон сейчас. Слишком мало действий пока что. Но следом включается Присцила, проводя серию ударов, прессингуя. Пытается развить атаку, но натыкается на встречную от Ким. Продолжает поддавливать бразильянка за счет движения, но на этом все и заканчивается пока что. Долго выискивает углы для атаки она. Пошла бороться бразильянка на последних секундах, оформила тейк-даун, и все.

04:12

В октагоне девушки. Скоро начинаем.

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04:05

А впереди нас ждут дамы: Джи Йон Ким и Присцила Качоэйра сойдутся в легчайшем весе.

03:55

Объявление победителя.

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03:52

Досрочно завершает поединок Арман Царукян, полностью уничтожая своего соперника.

03:51

Второй раунд. Весь перерыв пытались секунданты Альвареза остановить кровь, но достаточно проблематично это было. Царукян сразу же в партер переводит поединок, и ничего его соперник сделать не может. В боком контроле несколько серьезных ударов наносит армянский боец. Альварез прячет голову, закрываясь руками. Пытается подняться, но не дает ему Царукян, продолжая наносить удары. Рефери предупреждает Альвареза, что нужно отвечать на эти атаки. И все! Останавливает бой рефери.

03:48

Первый раунд. Царукян очень хорошо сработал на первой минуте, переводя бой на покрытие. Наносит он ряд ударов по корпусу соперника. Достаточно долго в схватке проводят соперники, пытается отжать от себя соперника Альварез, но получается не очень. Сопротивляется Альварез, но Царукян продолжает удерживать лидирующую позицию и оставаться сверху. Атака по корпусу, и переводит в голову армянский боец. Хороший удар локтем проходит. И еще один аналогичный удар, и уже очень серьезное рассечение у его соперника, заливает покрытие кровью.

03:42

Идет представление бойцов.

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03:40

Следующий бой у нас состоится между Арманом Царукяном и Йоэлем Альварезом.

03:34

Раздельным решением Армен Петросян одерживает победу!

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03:33

Все решат судьи.

03:32

Третий раунд. Лоу-кик начинает пробивать Петросян, но попадает не туда, куда нужно. Правда, сразу же аналогичный удар выбрасывает Армен. Передвигаются по октагону бойцы, и пропускает Петросян очень сильный, очень тяжелый удар. Оформляет Родригес тейк-даун и выходит на болевой. Выворачивается Армен, но не отпускает его бразилец. Разворачивается Петросян, отдавая спину. Пытается сего соперник оформить удушение сзади, но снимает это армянский боец, поднимается и отправляется в быструю атаку. Очень непросто для Петросяна складывается поединок, разбито у него лицо. Обмениваются джебами соперники. Несколько лоу-киков проводит Армен, давя соперника у сетки.

03:26

Второй раунд. С атаки по корпусу начинает Армен, но следом Родригес включается очень мощно, поддавливая соперника к стенке, и весьма тяжело его соперник вышел из-под его прессинга. Хай-кик, но рука на месте у Родригеса была. Перехватывает инициативу армянский боец, но при этом у Родригеса хорошая защита, не подпускает он Петросяна близко к себе. Армен идет вперед с ударом, с правой руки попадает неплохо. Но осекает соперника бразилец соперника отличным ударом слева. Мидл-кик великолепный проходят у армянского бойца, а следом отступает, пытаясь вытянуть соперника на себя. Проходит тейк-даун у Родригеса, отличная атака, но Петросян практически сразу же поднимается на ноги и выходит из-под прессинга бразильца.

03:19

Первый раунд. Начало не самое быстрое, Петросян пару раз выбросил удары, чтобы акцентировать свое положение и прочувствовать соперника. Первая атака со стороны Родригеса проходит после первой минуты. Лоу-кик проводят соперники, начинает поддавливать бразилец. Очень опасные удары выбрасывает Родригес руками, выбрасывает джеб и прессингует, пытаясь зажать у сетки, но выходит из под этого прессинга армянский боец. Мидл-кик отличный проводит Армен. Размениваются джеб на джеб бойцы, но Родригес выглядит более атакующим бразилец, его соперник при этом быстро смещается. Результативность у бразильца средняя.

03:13

Бойцы в октагоне, идет представление.

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03:08

Открываем основной кард поединком Армена Петросяна и Грегори Родригеса.

03:05

Основной кард турнира выглядит следующим образом:

Ислам Махачев (№4) — Бобби Грин — промежуточный вес Миша Циркунов — Веллингтон Турман — средний вес Джи Йон Ким — Присцила Качоэйра — женский наилегчайший вес Арман Царукян (№13) — Йоэль Альварез — легкий вес Армен Петросян — Грегори Родригес — средний вес

03:00

Доброе утро всем любителям спорта! Начинаются бои основного карда UFC Fight Night 202, а гвоздем программы станет бой Махачева и Грина.

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