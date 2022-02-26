«Ваноли ничего не придумал»: эксперт рассказал, почему ЦСКА выиграл дерби

ЦСКА обыграл московский «Спартак» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу армейцев. Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин рассказал в интервью «Газете.Ru», что считает игру равной, но исполнение в атаке и реализация моментов выше была у ЦСКА. Также экс-футболист красно-белых отметил, что новички красно-синих успели освоиться в команде, в то время как приобретения «Спартака» не справились с накалом матча.

В составе красно-синих забитыми мячами отметились турецкий полузащитник Юсуф Языджи со штрафного удара и казахстанский защитник Бактиер Зайнутдинов с передачи россиянина Ивана Облякова.

ЦСКА, набравший 33 очка, после 19-ти туров занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России, а красно-белые с 23 баллами остаются на девятой позиции.

Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин отметил, что главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий переиграл своего оппонента Паоло Ваноли, для которого игра стала первой официальной на новом посту.

«Первый тайм был равный, обе команды старались, никаких сюрпризов. Как все ожидали, Ваноли закрыл команду, ничего не придумал. В первом тайме были моменты и у одной, и у другой стороны, чтобы забить. А во втором тайме Березуцкие полностью тактически переиграли Ваноли. Может быть, и удача к ним повернулась, и исполнительское мастерство сыграло, потому что голы забиты прекрасные. Да, после первого Зобнин мог сравнять. Но второй гол прекрасно исполнил Зайнутдинов, отлично сработали замены. Он забил второй мяч, когда, по сути дела, исход был уже решен. Равная игра, но исполнение в атаке, реализация моментов выше была у ЦСКА. Конечно, и Акинфеев выручал. Это совокупность моментов», — сказал Гладилин в интервью «Газете.Ru».

Гладилин также отметил, что если новички ЦСКА освоились в команде и сыграли достойно, то спартаковские новобранцы не справились с накалом дерби.

«По новичкам – Николсон вышел на замену, а Мартинс ничего не портил, но и ничего не создавал. Можно было его и не ставить на эту игру, потому что он еще необстрелянный игрок. Потенциал у него есть, он что-то умеет – пока, правда, я не увидел, что именно. Он говорил, что может создать, отдать, забить – пока этого у него нет. Но двигался, старался. Такой матч для него – он, наверное, на таком накале ни разу и не играл. И нападающий, Николсон, - в Бельгии, где он играл, такого накала тоже нет. И он попал не в свою тарелку. А армейские новички освоились и проявили себя достойно», — считает Гладилин.

Также ветеран «Спартака» посетовал на отсутствие на матче фанатов и считает, что это в первую очередь помешало красно-белым, поскольку команда играла на своем поле.

«Естественно, отсутствие активных фанатов всегда влияет на антураж. Основная фанатская группировка – это часть команды, часть клуба, она дает тонус. Отсутствие чистых фанатов сказалось на ЦСКА, а в первую очередь – на «Спартаке», потому что все-таки домашний стадион, и поддержка болельщиков влияет очень сильно», — убежден Гладилин.

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий после матча сказал, что его команда победила заслуженно..

«Интересная игра. Мы создали больше голевых моментов, заслуженно победили, проявили характер. Всегда непростой матч после сборов. Непонятно состояние команды. Доволен победой.

Конечно, дерби отличалось от предыдущего. Отличия заметны в нюансах, но больше я вряд ли скажу.

Новички сыграли очень хорошо. Те, кто приехал в начале сборов, полностью вписались в команду. Некоторые появились за несколько дней. Есть над чем работать и что улучшать. Нужно нащупать игровой ритм. Языджи — штатный исполнитель наших стандартов. Хорошим решением я не могу это назвать или открытием. Мы же видим, как он может это делать.

Судейство нормальное, но, на мой взгляд, много мелких эпизодов были трактованы неправильно. Но могу ошибаться», — сказал наставник армейцев после матча.

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли считает что его команду подвела реализация моментов.

«Мы расстроены. По игре до 70-й минуты и гола мы показывали хороший футбол. Доходили до штрафной соперника, все получалось, но не хватало последней передачи. Мы нанесли 12 ударов, но всего раз попали в створ. 40 раз входили в штрафную соперника. Нужно работать над реализацией и деталями, которые помогут нам вырасти до того уровня, до которого хотим.

Мне не нравится говорить о персоналиях. На первом месте у нас команда. У меня нет проблем — для меня важны и Бакаев, и Николсон, и Ларссон. С Бакой нет проблем. Я в него верю, мы говорили с ним об этом. Очень много спрашивают о конкретных игроках, но «Спартак» – это команда, а не отдельные игроки.

Я пришел сюда в большой проект. Мы заложили базу. В команде семь игроков моложе 21 года. Им не так просто вписываться и играть за «Спартак». Мне приятно с ними работать. Игрой Мартинса я доволен, хотя на тренировке у него была небольшая проблема с голеностопом. Ровно как и у Джикии — поэтому я его заменил. Детали определяют результат. Игра Зобнина тоже мне понравилась. Нам не хватило реализации», — заявил наставник красно-белых.